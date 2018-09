Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0a0721f-43b5-4c47-b6fb-8098ceaa5888","c_author":"Riba István","category":"kultura","description":"Százával fordulnak elő török jövevényszavak a magyar nyelvben. Ám a kormányfő hirtelen támadt ötletével szemben a nyelvészek abban egyetértenek: a magyar a finnugor nyelvcsaládhoz tartozik. ","shortLead":"Százával fordulnak elő török jövevényszavak a magyar nyelvben. Ám a kormányfő hirtelen támadt ötletével szemben...","id":"201837__magyar_ostortenet__turk_nyelvek__nepvandorlas__torokot_fognanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0a0721f-43b5-4c47-b6fb-8098ceaa5888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b33a89-7ae5-49bc-8f57-5187a819493b","keywords":null,"link":"/kultura/201837__magyar_ostortenet__turk_nyelvek__nepvandorlas__torokot_fognanak","timestamp":"2018. szeptember. 16. 17:30","title":"Orbán és a türk nyelvrokonság: őrült beszéd, és nincs benne rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034760c5-5ad5-4bf3-8568-53d7758783e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fényűző divatbemutató a londoni galériában.","shortLead":"Fényűző divatbemutató a londoni galériában.","id":"20180916_Oriasi_divatbemutatoval_latogatott_haza_Victoria_Beckham","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=034760c5-5ad5-4bf3-8568-53d7758783e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a83c4f3-7bf2-4a52-bbb8-7b8539efefa8","keywords":null,"link":"/kkv/20180916_Oriasi_divatbemutatoval_latogatott_haza_Victoria_Beckham","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:29","title":"Óriási divatbemutatóval látogatott haza Victoria Beckham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352bf953-2209-4db7-a872-479dddbaa645","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Simán lehet, hogy ez a Mercedes-AMG S 63 kabrió a legdurvább most a világon.","shortLead":"Simán lehet, hogy ez a Mercedes-AMG S 63 kabrió a legdurvább most a világon.","id":"20180915_AMG_S_63_kabrio_posaidon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=352bf953-2209-4db7-a872-479dddbaa645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2cca11-eab3-4b9f-a8b6-9c1ad81265e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_AMG_S_63_kabrio_posaidon","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:28","title":"Egy ilyen 1000 lovas AMG-kabrió már nem csak a sapkát kapja le a sofőrről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faeb5ee0-b085-4088-bd60-7e53dcb1c2e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közlekedési baleset történt az A11-es autópályán Norfolknál, egy fedélzeti kamera rögzítette, ahogy egy szürke furgon bevág, előz, majd repül. Jött a körforgalom, amit nem tudott bevenni a jármű.","shortLead":"Közlekedési baleset történt az A11-es autópályán Norfolknál, egy fedélzeti kamera rögzítette, ahogy egy szürke furgon...","id":"20180914_Hatalmasat_repult_a_furgon_a_levegoben_nem_vette_be_a_korforgalmat__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faeb5ee0-b085-4088-bd60-7e53dcb1c2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5141371-8f85-45df-ade7-52929e47ea92","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_Hatalmasat_repult_a_furgon_a_levegoben_nem_vette_be_a_korforgalmat__video","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:17","title":"Hatalmasat repült a furgon a levegőben, nem vette be a körforgalmat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A modern Magyarország igazi arca nem a csillogó Budapest, hanem a szögesdrót a határon, az, hogy a fiatal menekülteket hagyja a földön aludni, illetve az, hogy a határőr újságírókat vegzál. Hosszú cikket írt Magyarországról az amerikai Vox újságírója.","shortLead":"A modern Magyarország igazi arca nem a csillogó Budapest, hanem a szögesdrót a határon, az, hogy a fiatal menekülteket...","id":"20180915_Meghalt_a_demokracia_Magyarorszagon_ez_mar_puha_fasizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a216d4f-8309-488d-a792-2f7d34c2863e","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Meghalt_a_demokracia_Magyarorszagon_ez_mar_puha_fasizmus","timestamp":"2018. szeptember. 15. 06:30","title":"„Meghalt a demokrácia Magyarországon, ez már puha fasizmus”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85f8575-c688-4078-9ca0-6fbcdd97aae0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kissé zavarba ejtő az Üvöltő Férfikórus, de szerte a világon vannak rajongói. ","shortLead":"Kissé zavarba ejtő az Üvöltő Férfikórus, de szerte a világon vannak rajongói. ","id":"20180915_Huutajat_korus_uvolto_ferfiak_Finnorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d85f8575-c688-4078-9ca0-6fbcdd97aae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d3d24d-0d3f-4495-afa9-568c4f32e07e","keywords":null,"link":"/kultura/20180915_Huutajat_korus_uvolto_ferfiak_Finnorszag","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:57","title":"Formabontó: kórusban üvöltözik a finn férficsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi fideszmédia lejáratókampánya ellen tiltakoznak.","shortLead":"A helyi fideszmédia lejáratókampánya ellen tiltakoznak.","id":"20180915_MarkiZay_tamogatoi_tuntetnek_hetfon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65be0bc-b187-46b1-9ae1-606798d95ea7","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_MarkiZay_tamogatoi_tuntetnek_hetfon","timestamp":"2018. szeptember. 15. 13:20","title":"Márki-Zay támogatói tüntetnek hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64bc281-b50a-4e7d-8d53-9d582886981d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-ra került fel a napokban az LG octane telefonról készült videó. Nagy kár, hogy csak koncepció, azaz egy képzeletbeli eszközről van szó.","shortLead":"A YouTube-ra került fel a napokban az LG octane telefonról készült videó. Nagy kár, hogy csak koncepció, azaz...","id":"20180914_lg_octane_okostelefon_koncepciovideo_designed_by_hege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64bc281-b50a-4e7d-8d53-9d582886981d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcf5e6e-4629-4f97-a7d4-ea1a87bd5d92","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_lg_octane_okostelefon_koncepciovideo_designed_by_hege","timestamp":"2018. szeptember. 14. 20:03","title":"Két kijelző, öt kamera – mit szólna egy ilyen telefonhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]