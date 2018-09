Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben a másik motoros súlyosan megsérült, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. ","shortLead":"A balesetben a másik motoros súlyosan megsérült, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. ","id":"20180914_heviz_motorbaleset_halalos_baleset_karambol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04c7d1a-5546-4ab2-8b50-4758e8ecdfd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_heviz_motorbaleset_halalos_baleset_karambol","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:15","title":"Motorosok csapódtak egymásnak Hévíznél, egyikük meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irataik titkosak, üresek, vagy nincsenek. Igen különös turisták.","shortLead":"Irataik titkosak, üresek, vagy nincsenek. Igen különös turisták.","id":"20180915_Fantomok_a_Szkripalugy_gyanusitottjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bf4fb8-647d-4aac-a67a-52833a664bf5","keywords":null,"link":"/vilag/20180915_Fantomok_a_Szkripalugy_gyanusitottjai","timestamp":"2018. szeptember. 15. 08:44","title":"Fantomok a Szkripal-ügy gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2db81c2-4869-41c4-9139-f93be5e92c0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gyors kereséssel korábban is rá lehetett jönni, hogy miről is szól a hetek óta országszerte erős marketingkampánnyal megtámogatott Cherrisk, de pénteken hivatalosan is bemutatta új generációs biztosítási modelljét az Uniqa Biztosító.","shortLead":"Egy gyors kereséssel korábban is rá lehetett jönni, hogy miről is szól a hetek óta országszerte erős...","id":"20180914_mi_az_a_cherrisk_uniqa_biztosito_cseresznyek_insuretech","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2db81c2-4869-41c4-9139-f93be5e92c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9591630d-7b1d-463b-a7cf-317c3c0179e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_mi_az_a_cherrisk_uniqa_biztosito_cseresznyek_insuretech","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:33","title":"Kiderült, mi az a Cherrisk: \"percek alatti\" kárrendezést ígér az online biztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem támogatták a munkahelyen, nyilvános térben, illetve a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás elleni egységes fellépésről szóló javaslatot a strasbourgi plenáris ülésen.","shortLead":"Nem támogatták a munkahelyen, nyilvános térben, illetve a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális...","id":"20180914_szexualis_zaklatas_europai_parlament_javaslat_fidesz_tartozkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bc1eed-542a-4d18-a07c-d1366f6beee2","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_szexualis_zaklatas_europai_parlament_javaslat_fidesz_tartozkodas","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:29","title":"Szexuális zaklatás? A fideszes EP-képviselők tartózkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4fe685-3b56-4b26-b740-95c9c3984de2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi önkormányzat 1,244 milliárd forintos hitelfelvételét kezdeményezte Márki-Zay Péter polgármester, a közgyűlés pénteki ülésén azonban nem támogatta az előterjesztést.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi önkormányzat 1,244 milliárd forintos hitelfelvételét kezdeményezte Márki-Zay Péter polgármester...","id":"20180914_Hitelt_vett_fel_MarkZay_Peter_Hodmezovasarhelyen_de_a_Fidesz_elkaszalta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a4fe685-3b56-4b26-b740-95c9c3984de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05be0c4-b869-4202-aec9-9242c22b53c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Hitelt_vett_fel_MarkZay_Peter_Hodmezovasarhelyen_de_a_Fidesz_elkaszalta","timestamp":"2018. szeptember. 14. 21:33","title":"Hitelt vett volna fel Márk-Zay, de a Fidesz elkaszálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megnyitják a nagyközönség előtt a Duna Aréna versenymedencéjét.","shortLead":"Megnyitják a nagyközönség előtt a Duna Aréna versenymedencéjét.","id":"20180914_duna_arena_medence_hosszu_katinka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668f3c11-0e36-4cf4-a558-95011b3c889d","keywords":null,"link":"/sport/20180914_duna_arena_medence_hosszu_katinka","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:41","title":"Vasárnaponként úszhat ott, ahol Hosszú Katinka háromszor világbajnok lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6130297e-cbc2-4baa-9096-aaaced6ed2a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyi önkormányzat szerint törvényesen, 9 pályázó közül választották ki a nyertest.","shortLead":"A helyi önkormányzat szerint törvényesen, 9 pályázó közül választották ki a nyertest.","id":"20180914_27_millio_forintert_epult_30_meter_hosszu_jarda_a_XXII_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6130297e-cbc2-4baa-9096-aaaced6ed2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5398d206-5903-4d60-a70e-7b6092956a74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_27_millio_forintert_epult_30_meter_hosszu_jarda_a_XXII_keruletben","timestamp":"2018. szeptember. 14. 17:38","title":"2,7 millió forintért épült 30 méter hosszú járda a XXII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2921f4-b3b3-484e-89e6-a5e991a56a0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Genetikai rendellenességeket okoznak egereknél az egészségre káros biszfenol-A (BPA) nevű vegyület helyettesítésére használt anyagok is – állapították meg amerikai kutatók.","shortLead":"Genetikai rendellenességeket okoznak egereknél az egészségre káros biszfenol-A (BPA) nevű vegyület helyettesítésére...","id":"20180916_biszfenol_a_bpa_helyettesito_muanyaghulladek_difenil_szulfon_bpaf_egeszsegtelen_genetikai_rendellenessegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e2921f4-b3b3-484e-89e6-a5e991a56a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7758701-00a3-4a00-a699-1d74c35f3c60","keywords":null,"link":"/tudomany/20180916_biszfenol_a_bpa_helyettesito_muanyaghulladek_difenil_szulfon_bpaf_egeszsegtelen_genetikai_rendellenessegek","timestamp":"2018. szeptember. 16. 09:03","title":"Amikor azt hiszi, egészséges ásványvizes palackot vesz le a polcról, lehet, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]