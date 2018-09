Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Meggyőződésem, hogy néhány hónap múlva Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel együtt kormányozzuk Európát” – jelentette ki az APA osztrák hírügynökség tudósítása szerint Matteo Salvini olasz belügyminiszter pénteken Heinz-Christian Strache osztrák alkancellárral Bécsben tartott találkozója után.","shortLead":"„Meggyőződésem, hogy néhány hónap múlva Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel együtt kormányozzuk Európát” – jelentette...","id":"20180914_Salvini_nehany_honap_mulva_Orban_Viktorral_egyutt_kormanyozzuk_Europat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0855f1ac-9f8e-4386-934a-3a31b50ab9b0","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Salvini_nehany_honap_mulva_Orban_Viktorral_egyutt_kormanyozzuk_Europat","timestamp":"2018. szeptember. 14. 20:02","title":"Salvini: Néhány hónap múlva Orbán Viktorral együtt kormányozzuk Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindegyiket, de több felhasználó arra panaszkodik, hogy a fizetés után letöltött filmjei eltűntek az iTunes-fiókjukból.","shortLead":"Nem mindegyiket, de több felhasználó arra panaszkodik, hogy a fizetés után letöltött filmjei eltűntek...","id":"20180914_Torli_az_Apple_a_megvasarolt_filmeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa447723-6647-444a-b6bf-df47361fec79","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_Torli_az_Apple_a_megvasarolt_filmeket","timestamp":"2018. szeptember. 14. 18:06","title":"Több filmet is töröltek az Apple rendszeréből, az sem nézheti meg, aki már fizetett értük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f55cd9-9448-47d4-b05e-9f248fe9c7aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kék és fehér szín dominálja a köralakú emblémát, de sokan tudják, miért.","shortLead":"A kék és fehér szín dominálja a köralakú emblémát, de sokan tudják, miért.","id":"20180915_autogyarto_logo_eredet_tortenet_tortenelem_bajor_zaszlo_repulogepgyartas_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62f55cd9-9448-47d4-b05e-9f248fe9c7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2bcb589-728f-4e4a-bcd7-108cc35cf030","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_autogyarto_logo_eredet_tortenet_tortenelem_bajor_zaszlo_repulogepgyartas_bmw","timestamp":"2018. szeptember. 15. 13:31","title":"Szinte mindenki ismeri ennek az autónak a logóját, de mit is ábrázol?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e441a57-6215-4ece-9543-9c9dbd2b273d","c_author":"Hegyi Zoltán","category":"kultura","description":"Menő filmfesztiválokat tengerparton, pálmafák árnyékában és világvárosi nyüzsgésben szokás rendezni, de a kivétel erősíti a szabályt. Miskolc kockáztatott, akart és nyert.","shortLead":"Menő filmfesztiválokat tengerparton, pálmafák árnyékában és világvárosi nyüzsgésben szokás rendezni, de a kivétel...","id":"201837__cinefest__nagy_fogas__lajka_el__pereg_tovabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e441a57-6215-4ece-9543-9c9dbd2b273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77f3e36-97e3-460e-b294-19975f771e05","keywords":null,"link":"/kultura/201837__cinefest__nagy_fogas__lajka_el__pereg_tovabb","timestamp":"2018. szeptember. 15. 11:00","title":"A Cinefesten családias légkörben szabadul el a kreatív őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök még a választás előtt ígérte meg, a miniszterelnökséget vezető miniszter pedig csütörtökön jelentette be, hogy idén is lesz extra juttatás.","shortLead":"A miniszterelnök még a választás előtt ígérte meg, a miniszterelnökséget vezető miniszter pedig csütörtökön jelentette...","id":"20180915_Nyugdijpremium_nyugdij_rtl_klub","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5413bbb0-4c4b-42d9-ad74-bb9e1ad187fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Nyugdijpremium_nyugdij_rtl_klub","timestamp":"2018. szeptember. 15. 21:04","title":"Egy átlagos nyugdíjas 16 ezer forintra számíthat novemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hatályba lépett a korábbinál szigorúbb szegedi zajrendelet, amely - más rendelkezések mellett - időbeli korlátot határoz meg a legtöbb szabadtéri rendezvényen használható hangosításra.\r

","shortLead":"Hatályba lépett a korábbinál szigorúbb szegedi zajrendelet, amely - más rendelkezések mellett - időbeli korlátot...","id":"20180915_Hangos_vita_kozepette_lepett_eletbe_a_megszigoritott_szegedi_zajrendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241eb1e5-b546-4d40-96e5-c33f0878ad10","keywords":null,"link":"/elet/20180915_Hangos_vita_kozepette_lepett_eletbe_a_megszigoritott_szegedi_zajrendelet","timestamp":"2018. szeptember. 15. 08:29","title":"Hangos vita közepette lépett életbe a megszigorított szegedi zajrendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kitűnő a talaj, jól fog benne aludni az atommag.","shortLead":"Kitűnő a talaj, jól fog benne aludni az atommag.","id":"20180915_Keresik_az_atomtemeto_helyet_a_Mecsekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d3eeae-cffa-4fc1-b841-70965befe811","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Keresik_az_atomtemeto_helyet_a_Mecsekben","timestamp":"2018. szeptember. 15. 10:20","title":"Keresik az atomtemető helyét a Mecsekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4044cbc-0355-4bfd-9f48-eced1253a652","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok elleni találkozó 12-11-re végződött Berlinben. Az első helyért a csapat az ausztrálokkal játszik, akiket a csoportmeccsen már megvert.","shortLead":"Az olimpiai bajnok elleni találkozó 12-11-re végződött Berlinben. Az első helyért a csapat az ausztrálokkal játszik...","id":"20180915_Legyozte_az_orok_mumus_szerbeket_dontos_a_magyar_polovalogatott_a_vilagkupan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4044cbc-0355-4bfd-9f48-eced1253a652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa6a4a9-0f88-430e-8b05-b712ffd7053f","keywords":null,"link":"/sport/20180915_Legyozte_az_orok_mumus_szerbeket_dontos_a_magyar_polovalogatott_a_vilagkupan","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:09","title":"Legyőzte az örök mumus szerbeket, döntős a magyar pólóválogatott a világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]