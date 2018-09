Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sadiq Khan londoni polgármester szerint újra népszavazásra kellene bocsátani Nagy-Britannia EU-ból való kilépésének az ügyét. A városvezető szerint a kormány nagyon rosszul kezeli a 2016-os Brexit-referendum utáni kilépési tárgyalásokat.","shortLead":"Sadiq Khan londoni polgármester szerint újra népszavazásra kellene bocsátani Nagy-Britannia EU-ból való kilépésének...","id":"20180916_Uj_Brexitnepszavazast_surget_a_londoni_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30513666-d056-4901-ba81-ebdfca163223","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Uj_Brexitnepszavazast_surget_a_londoni_polgarmester","timestamp":"2018. szeptember. 16. 11:32","title":"Új Brexit-népszavazást sürget a londoni polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irataik titkosak, üresek, vagy nincsenek. Igen különös turisták.","shortLead":"Irataik titkosak, üresek, vagy nincsenek. Igen különös turisták.","id":"20180915_Fantomok_a_Szkripalugy_gyanusitottjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bf4fb8-647d-4aac-a67a-52833a664bf5","keywords":null,"link":"/vilag/20180915_Fantomok_a_Szkripalugy_gyanusitottjai","timestamp":"2018. szeptember. 15. 08:44","title":"Fantomok a Szkripal-ügy gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f89dce3-03cc-46dc-9d68-a6efd761701a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A dán gyereknevelés hat alappillérre épül, aminek néhány titkát el is árulta Iben Dissing Sandahl dán pszichoterapeuta, a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének egyik előadója. A Vekerdy Tamás pszichológussal közösen tartott beszélgetésen szó esett arról is, mit és hogyan játsszon a gyerek, és kell-e félnie a szülőknek az okostelefonoktól.","shortLead":"A dán gyereknevelés hat alappillérre épül, aminek néhány titkát el is árulta Iben Dissing Sandahl dán pszichoterapeuta...","id":"20180915_Boldog_gyermeket_nevelni_eletmod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f89dce3-03cc-46dc-9d68-a6efd761701a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ca4782-e47d-4360-aaca-01301a3ec8cb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180915_Boldog_gyermeket_nevelni_eletmod","timestamp":"2018. szeptember. 15. 08:00","title":"Boldog gyermeket nevelni: életmód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogyan változtatja meg az informatikai forradalom a technológiai haladást? Negyedik ipari forradalom vagy annál is több? Erről is szó lesz a szombaton kezdődő, Beszélgetések a jövőről című vitasorozatban. ","shortLead":"Hogyan változtatja meg az informatikai forradalom a technológiai haladást? Negyedik ipari forradalom vagy annál is...","id":"20180914_Holnaptol_lehet_vitazni_a_jovorol_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec7979c-f9e2-4d92-859d-e31da647310c","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Holnaptol_lehet_vitazni_a_jovorol_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:12","title":"Szombattól lehet vitázni a jövőről Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem támogatták a munkahelyen, nyilvános térben, illetve a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás elleni egységes fellépésről szóló javaslatot a strasbourgi plenáris ülésen.","shortLead":"Nem támogatták a munkahelyen, nyilvános térben, illetve a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális...","id":"20180914_szexualis_zaklatas_europai_parlament_javaslat_fidesz_tartozkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bc1eed-542a-4d18-a07c-d1366f6beee2","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_szexualis_zaklatas_europai_parlament_javaslat_fidesz_tartozkodas","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:29","title":"Szexuális zaklatás? A fideszes EP-képviselők tartózkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e713d313-5831-4709-a63a-f82084ee4586","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világ egyik legjobb labdarúgója az argentin válogatottal semmit nem nyert, ellenben három nagy döntőt is elveszített. Egy erőnléti edző szerint borzalmasan megviselte az egyik eset.","shortLead":"A világ egyik legjobb labdarúgója az argentin válogatottal semmit nem nyert, ellenben három nagy döntőt is elveszített...","id":"20180914_Messi_ugy_sirt_ott_mintha_meghalt_volna_az_anyja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e713d313-5831-4709-a63a-f82084ee4586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5158ce1-d686-435d-a255-982d7a2b9406","keywords":null,"link":"/sport/20180914_Messi_ugy_sirt_ott_mintha_meghalt_volna_az_anyja","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:35","title":"„Messi úgy sírt ott, mintha meghalt volna az anyja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0310876b-89d8-4dc6-93c6-9021146047e2","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Nem könnyű dolog bankjegyet hamisítani színes nyomtatóval, a közérdekű bejelentőknek pedig érdemes vigyázniuk, ha bizalmas iratokat továbbítanak, mert a gépek titkos kódokat használnak.","shortLead":"Nem könnyű dolog bankjegyet hamisítani színes nyomtatóval, a közérdekű bejelentőknek pedig érdemes vigyázniuk, ha...","id":"201837__arulkodo_nyomtatok__kodtalanitas__feketenfeheren__pontozassal_veszitett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0310876b-89d8-4dc6-93c6-9021146047e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0895ea41-9ec9-4b13-ae61-6a6462197109","keywords":null,"link":"/tudomany/201837__arulkodo_nyomtatok__kodtalanitas__feketenfeheren__pontozassal_veszitett","timestamp":"2018. szeptember. 15. 15:03","title":"Kevesen tudják, de minden nyomtató tesz a lapokra egy rejtett jelet, amely elárul ezt-azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009ea883-1baf-4f72-8b5c-add372d56eb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A győri Kisfaludy Károly Könyvtárban padlóra festett jelzések vezetik az olvasót.","shortLead":"A győri Kisfaludy Károly Könyvtárban padlóra festett jelzések vezetik az olvasót.","id":"20180914_Zsenialis_dolgot_talalt_ki_egy_konyvtar_igy_mindenki_megtalalja_a_keresett_konyvet__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=009ea883-1baf-4f72-8b5c-add372d56eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beabc697-d8fb-4af1-b5bf-046e3bfcb970","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Zsenialis_dolgot_talalt_ki_egy_konyvtar_igy_mindenki_megtalalja_a_keresett_konyvet__foto","timestamp":"2018. szeptember. 14. 17:46","title":"Zseniális dolgot talált ki egy könyvtár, így mindenki megtalálja a keresett könyvet – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]