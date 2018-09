Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már \"csak\" trópusi vihar, de így is elég nagy pusztítást hoz.","shortLead":"Már \"csak\" trópusi vihar, de így is elég nagy pusztítást hoz.","id":"20180915_Megszelidult_a_Florence_de_valtozatlanul_veszelyes_tobb_halalos_aldozata_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dd9684-c550-47a0-811e-9b2e6e60098f","keywords":null,"link":"/elet/20180915_Megszelidult_a_Florence_de_valtozatlanul_veszelyes_tobb_halalos_aldozata_van","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:09","title":"Megszelídült a Florence, de változatlanul veszélyes, több halálos áldozata van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c93c3b7-562a-4e9d-8666-b2402835b90b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ProCeed immár nem a háromajtós kivitelt, hanem az ötajtós shooting brake kivitelt jelenti a Kiánál.","shortLead":"A ProCeed immár nem a háromajtós kivitelt, hanem az ötajtós shooting brake kivitelt jelenti a Kiánál.","id":"20180915_vagany_sportkombi_a_kiatol_itt_az_uj_proceed_shooting_brake_zsolna_benzin_dizelmotor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c93c3b7-562a-4e9d-8666-b2402835b90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d51e2d4-6451-461e-901a-8cd7f63b39d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_vagany_sportkombi_a_kiatol_itt_az_uj_proceed_shooting_brake_zsolna_benzin_dizelmotor","timestamp":"2018. szeptember. 15. 17:21","title":"Vagány sportkombi a Kiától, itt a szomszédban gyártott új ProCeed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da07f1ac-0679-41b4-9661-1260df07d9bb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csattog a gumiparagrafus, ki tudja, hol áll meg.","shortLead":"Csattog a gumiparagrafus, ki tudja, hol áll meg.","id":"20180915_Szeptember_17ig_kell_megfizetnie_a_bevandorlasi_kulonadot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da07f1ac-0679-41b4-9661-1260df07d9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e849dc9-c551-49b2-9abb-79673825b1cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Szeptember_17ig_kell_megfizetnie_a_bevandorlasi_kulonadot","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:10","title":"Szeptember 17-ig kell megfizetni a \"bevándorlási különadót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki rutinból keresgél egy-egy termék után az Amazonon, könnyen ráfázhat: nem biztos, hogy a legolcsóbbat és/vagy legjobbat kapja majd meg, a találati lista elején ugyanis egyre több a hirdetés.","shortLead":"Ha valaki rutinból keresgél egy-egy termék után az Amazonon, könnyen ráfázhat: nem biztos, hogy a legolcsóbbat és/vagy...","id":"20180915_amazon_kereses_hirdetes_szponzoralt_termek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16360103-bcc5-4d20-9138-ddf38e06b1c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_amazon_kereses_hirdetes_szponzoralt_termek","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:03","title":"Amikor rákeres valamire az Amazonon, vigyázzon, mire kattint a találatok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fülöp-szigetek után Hongkongra csapott le az idei év legveszélyesebb viharaként számon tartott Manghut. 