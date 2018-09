Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a88efb8-b337-44ae-8e84-b451b3e73480","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180916_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_9_Schmidt_Sara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a88efb8-b337-44ae-8e84-b451b3e73480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce14143f-dd63-44d7-bffc-c36dbf4145b9","keywords":null,"link":"/kultura/20180916_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_9_Schmidt_Sara","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:00","title":"Schmidt Sára: Bárkiről tudom azt gondolni, hogy jobb nálam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7034782-f527-47fc-96f6-ef11973155ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla Ács volt polgármestere, hogy megverték a nyílt utcán.","shortLead":"Egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla Ács volt polgármestere, hogy megverték a nyílt utcán.","id":"20180915_Lakatos_Bela_Acs_volt_polgarmester_veres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7034782-f527-47fc-96f6-ef11973155ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e739499b-2edc-4d8c-8ce0-a49f7f654a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Lakatos_Bela_Acs_volt_polgarmester_veres","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:20","title":"Megverték a nyílt utcán, kórházba kellett szállítani Ács volt polgármesterét, Lakatos Bélát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f47e9ff-2817-4ce6-9dd0-99c768f43f7d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Túrázók és kerékpározók vehették birtokba a hétvégén azt az új amerikai vadvédelmi területet, amelyet egy volt atomfegyvergyár helyén alakítottak ki Colorado államban.","shortLead":"Túrázók és kerékpározók vehették birtokba a hétvégén azt az új amerikai vadvédelmi területet, amelyet egy volt...","id":"20180916_Igy_lesz_atomfegyvergyarbol_vadvedelmi_terulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f47e9ff-2817-4ce6-9dd0-99c768f43f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6a8a10-9d94-4a27-93df-2327921cdd02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180916_Igy_lesz_atomfegyvergyarbol_vadvedelmi_terulet","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:15","title":"Így lesz atomfegyvergyárból vadvédelmi terület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs baj, ha lemaradt volna az Apple szeptember 12-i nagy bejelentéséről, ugyanis hivatalos videókon nézheti meg a 2018-as újdonságokat.","shortLead":"Nincs baj, ha lemaradt volna az Apple szeptember 12-i nagy bejelentéséről, ugyanis hivatalos videókon nézheti meg...","id":"20180915_apple_videok_uj_iphone_xs_max_xr_apple_watch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f23562f-1c44-4623-95a7-101ec4aebac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_apple_videok_uj_iphone_xs_max_xr_apple_watch","timestamp":"2018. szeptember. 15. 14:03","title":"108 másodpercben a lényeg: videón az új iPhone-ok legfontosabb újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google 2011-ben fejlesztett ki az Offline Gmail nevű alkalmazást, hogy internet nélkül is lehessen intézni a levelezéshez kapcsolódó dolgainkat. A Chrome böngészőhöz készített alkalmazás mostanra feleslegessé vált.","shortLead":"A Google 2011-ben fejlesztett ki az Offline Gmail nevű alkalmazást, hogy internet nélkül is lehessen intézni...","id":"20180915_google_offline_gmail_hasznalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3109ca53-e2c5-4dcd-9c1c-55ef2451394d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_google_offline_gmail_hasznalat","timestamp":"2018. szeptember. 15. 11:03","title":"Lekapcsolják a Gmail Offline-t, mert már offline a Gmail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e713d313-5831-4709-a63a-f82084ee4586","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világ egyik legjobb labdarúgója az argentin válogatottal semmit nem nyert, ellenben három nagy döntőt is elveszített. Egy erőnléti edző szerint borzalmasan megviselte az egyik eset.","shortLead":"A világ egyik legjobb labdarúgója az argentin válogatottal semmit nem nyert, ellenben három nagy döntőt is elveszített...","id":"20180914_Messi_ugy_sirt_ott_mintha_meghalt_volna_az_anyja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e713d313-5831-4709-a63a-f82084ee4586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5158ce1-d686-435d-a255-982d7a2b9406","keywords":null,"link":"/sport/20180914_Messi_ugy_sirt_ott_mintha_meghalt_volna_az_anyja","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:35","title":"„Messi úgy sírt ott, mintha meghalt volna az anyja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így akarják lassítani az itthoni kifizetések ütemét, mivel Brüsszel alig fizet Magyarországnak.","shortLead":"Így akarják lassítani az itthoni kifizetések ütemét, mivel Brüsszel alig fizet Magyarországnak.","id":"20180914_A_kormany_csendben_atirta_az_unios_penzek_elosztasarol_szolo_rendeletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b03d1f9-6384-410a-b7a8-6c3b901efe96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_A_kormany_csendben_atirta_az_unios_penzek_elosztasarol_szolo_rendeletet","timestamp":"2018. szeptember. 14. 16:24","title":"A kormány csendben átírta az uniós pénzek elosztásáról szóló rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éjszakára kikapcsolt mobil, teljesen levett fényerő, bezárt alkalmazások – így próbálnak meg spórolni a mobiltelefon akkumulátorával azok a menekültek, akik hónapok óta várják, hogy beengedjék őket Magyarországra.","shortLead":"Éjszakára kikapcsolt mobil, teljesen levett fényerő, bezárt alkalmazások – így próbálnak meg spórolni a mobiltelefon...","id":"20180915_menekultek_okostelefon_akkumulator_telefon_feltoltese_migracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642fc51e-a406-4ef8-91f4-2d1cecffdfa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_menekultek_okostelefon_akkumulator_telefon_feltoltese_migracio","timestamp":"2018. szeptember. 15. 12:02","title":"A magyar határtól 1,5 km-re a mobiltöltöttség minden egyes százaléka aranyat ér nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]