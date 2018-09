Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a00dfc7c-03bf-464d-81a1-3c5d3805250c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jelentős nyomravezetői díjat ajánlott fel Ausztrália Queensland állama annak, aki hasznos információkkal tud szolgálni annak a rejtélynek a megoldásához, hogyan kerültek tűk szupermarketekben kapható eprekbe.","shortLead":"Jelentős nyomravezetői díjat ajánlott fel Ausztrália Queensland állama annak, aki hasznos információkkal tud szolgálni...","id":"20180916_Eprekbe_szurt_tuk_tartjak_rettegesben_Queenslandet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a00dfc7c-03bf-464d-81a1-3c5d3805250c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189f3348-bb0f-4232-9465-5a3c8bc7fa15","keywords":null,"link":"/elet/20180916_Eprekbe_szurt_tuk_tartjak_rettegesben_Queenslandet","timestamp":"2018. szeptember. 16. 11:10","title":"Eprekbe szúrt tűk tartják rettegésben az ausztráliai Queenslandet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3d1f01-2c35-4742-a20e-c223ba678c33","c_author":"Szakszon Réka","category":"kultura","description":"Jó ügy nevében bár, de véleményterror van, bizonyos témákról csak egyféleképpen lehet beszélni, ez tőle iszonyúan távol áll - mondja a színésznő-rendező. HVG-portré.","shortLead":"Jó ügy nevében bár, de véleményterror van, bizonyos témákról csak egyféleképpen lehet beszélni, ez tőle iszonyúan távol...","id":"201837_pelsoczy_reka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a3d1f01-2c35-4742-a20e-c223ba678c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edd0dd0-703d-4743-86a3-7c70410eabc2","keywords":null,"link":"/kultura/201837_pelsoczy_reka","timestamp":"2018. szeptember. 16. 20:00","title":"Pelsőczy Réka: Akkor is merjük kimondani a véleményünket, ha eltér az uralkodó kánontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23eba63-95de-42f2-be3b-d8f44b8ec512","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jobban érzi magát a hét közepén vélhetően megmérgezett Pjotr Verzilov, a Pussy Riot nevű orosz punk együttes aktivistája: a 30 éves fiatalember, aki hirtelen elvesztette látását és hallását és járni sem tudott, már egy berlini korházban van.","shortLead":"Jobban érzi magát a hét közepén vélhetően megmérgezett Pjotr Verzilov, a Pussy Riot nevű orosz punk együttes...","id":"20180916_Jobban_van_a_Pussy_Riot_megmergezett_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e23eba63-95de-42f2-be3b-d8f44b8ec512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cc8153-0a99-4b9b-8f27-5ff7b414d7ae","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Jobban_van_a_Pussy_Riot_megmergezett_tagja","timestamp":"2018. szeptember. 16. 14:13","title":"Jobban van a Pussy Riot megmérgezett aktivistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19b21a8-fd40-41e2-af50-8efdd6a2c045","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sportközpontot építenek a Vadász utcában, így már lesz benne termálvizes medence is. ","shortLead":"Sportközpontot építenek a Vadász utcában, így már lesz benne termálvizes medence is. ","id":"20180917_Termalvizet_talaltak_az_V_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e19b21a8-fd40-41e2-af50-8efdd6a2c045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4909e2-6366-4dfa-971d-8684a9a49461","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Termalvizet_talaltak_az_V_keruletben","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:24","title":"Termálvizet találtak az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d42a9d9-b7a5-4f74-bc5c-80a4aac6670c","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Nem csak politikai értelemben, a képviselők szociográfiai összetételét tekintve is tömbösödött, egyszínűbbé vált a parlament – derül ki a HVG kutatásából. ","shortLead":"Nem csak politikai értelemben, a képviselők szociográfiai összetételét tekintve is tömbösödött, egyszínűbbé vált...","id":"201829__parlamenti_szociografia__politikai_elit__hvgkutatas__az_ajtok_zarodnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d42a9d9-b7a5-4f74-bc5c-80a4aac6670c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bc1faf-72a9-494b-ac55-c3af33f36065","keywords":null,"link":"/itthon/201829__parlamenti_szociografia__politikai_elit__hvgkutatas__az_ajtok_zarodnak","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:50","title":"Tudja, kik döntenek Magyarország sorsáról? Megnéztük \"A\" képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78362c1-c041-4ac1-95a3-fc7883c25353","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban kezelik majd Pjotr Verzilovot, a Pussy Riot orosz punkzenekar egyik aktivistáját, a Vojna (Háború) művészcsoport alapítóját, akit szombaton késő este repülőn Berlinbe szállítottak egy egészségügyi járattal - számolt be a Bild című német lap.","shortLead":"Németországban kezelik majd Pjotr Verzilovot, a Pussy Riot orosz punkzenekar egyik aktivistáját, a Vojna (Háború...","id":"20180916_Nemetorszagban_kezelik_Verzilovot_a_Pussy_Riot_megmergezett_aktivistajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d78362c1-c041-4ac1-95a3-fc7883c25353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263481b0-8d64-441e-aab9-e5dcda478174","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Nemetorszagban_kezelik_Verzilovot_a_Pussy_Riot_megmergezett_aktivistajat","timestamp":"2018. szeptember. 16. 06:57","title":"Németországban kezelik Verzilovot, a Pussy Riot megmérgezett aktivistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Részletes riportot közölt a Lidovky cseh lap arról a Prágában is tapasztalható jelenségről, melynek során a lakástulajdonosok rendszeres szexért cserébe kínálnak albérletet.","shortLead":"Részletes riportot közölt a Lidovky cseh lap arról a Prágában is tapasztalható jelenségről, melynek során...","id":"20180917_Nemcsak_Budapesten_divik_az_alberletet_szexert_jelensege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b4c599-0f52-4e90-b7ae-f5de4df090aa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180917_Nemcsak_Budapesten_divik_az_alberletet_szexert_jelensege","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:52","title":"Nemcsak Budapesten dívik az albérletet szexért jelensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145bc95a-2e8f-4617-b2b0-62cd025574cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A radikális francia politikus szerint az EU helyét \"az európai nemzetek Európájának\" kell felváltania.","shortLead":"A radikális francia politikus szerint az EU helyét \"az európai nemzetek Európájának\" kell felváltania.","id":"20180916_Le_Pen_Magyarorszagon_mar_hatalomra_jutottak_az_elkepzeleseink","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=145bc95a-2e8f-4617-b2b0-62cd025574cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1b77fc-fe14-4319-835b-7f78e2a5ab42","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Le_Pen_Magyarorszagon_mar_hatalomra_jutottak_az_elkepzeleseink","timestamp":"2018. szeptember. 16. 20:23","title":"Le Pen: Magyarországon már hatalomra jutottak az elképzeléseink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]