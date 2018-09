Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66c65f37-9b6e-4e85-9129-af20e1c5a021","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akkora üzlet lett napenergiába fektetni, hogy ezt még a kormány oligarchái sem hagyhatták ki. Azóta a szabályozás is a kezük alá játszik.","shortLead":"Akkora üzlet lett napenergiába fektetni, hogy ezt még a kormány oligarchái sem hagyhatták ki. Azóta a szabályozás is...","id":"20180919_Az_atomparti_kormany_kedvenc_uzletemberei_nyernek_nagyot_a_napenergian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c65f37-9b6e-4e85-9129-af20e1c5a021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af67c769-62e2-4869-86e0-d3bc69d0dcd2","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Az_atomparti_kormany_kedvenc_uzletemberei_nyernek_nagyot_a_napenergian","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:41","title":"Az atompárti kormány kedvenc üzletemberei nyernek nagyot a napenergián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7208a3d-55ac-4aa3-9757-56b41ba776cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Icona sorozat sportkocsijai a legmodernebb technológiákkal megspékelve repítenek vissza az 50-es évekbe.","shortLead":"Az Icona sorozat sportkocsijai a legmodernebb technológiákkal megspékelve repítenek vissza az 50-es évekbe.","id":"20180919_ferrari_icona_monza_sp1_sp2_812_superfast_olasz_sportauto_limitalt_szeria_v12_motor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7208a3d-55ac-4aa3-9757-56b41ba776cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2bd9ba-8a49-42b1-966a-829f08f1b9bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_ferrari_icona_monza_sp1_sp2_812_superfast_olasz_sportauto_limitalt_szeria_v12_motor","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:21","title":"Ikonikus és nagyon erős új Ferrarikat lepleztek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05c385e-f822-4118-9375-0606018f1bc8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kisfiú apja a helyi szennyvízcsatorna-hálózat egyik karbantartója volt, egy elszakadt kötél miatt halt meg. Az eset után a civilek és egy kormányzati szervezet is megszólaltak, mivel a hasonló munkahelyi balesetek miatt évente több száz ember hal meg Indiában.","shortLead":"A kisfiú apja a helyi szennyvízcsatorna-hálózat egyik karbantartója volt, egy elszakadt kötél miatt halt meg. Az eset...","id":"20180919_43_ezer_dollart_gyujtottek_egyetlen_nap_alatt_az_edesapjat_gyaszolo_indiai_kisfiunak_aki_a_Twitteren_lett_hires","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f05c385e-f822-4118-9375-0606018f1bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed60794-1ab1-4a1f-b03a-8e6420ef2ae1","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_43_ezer_dollart_gyujtottek_egyetlen_nap_alatt_az_edesapjat_gyaszolo_indiai_kisfiunak_aki_a_Twitteren_lett_hires","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:44","title":"43 ezer dollárt gyűjtöttek egyetlen nap alatt az édesapját gyászoló indiai kisfiúnak, aki a Twitteren lett híres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium államtitkára szerint a migrációs fenyegetés továbbra is valós, az egészségügyben viszont csak „műbalhé” folyik, amit az ellenzék gerjeszt.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium államtitkára szerint a migrációs fenyegetés továbbra is valós, az egészségügyben viszont csak...","id":"20180919_Nemeth_Szilard_Tobb_ezer_illegalis_bevandorlo_csak_arra_var_hogy_lebontsak_a_hatarzarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2aa55b-6b1c-45d5-ab10-cc8bf518ef23","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Nemeth_Szilard_Tobb_ezer_illegalis_bevandorlo_csak_arra_var_hogy_lebontsak_a_hatarzarat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:50","title":"Németh Szilárd: Több ezer illegális bevándorló csak arra vár, hogy lebontsák a határzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253655d4-4146-46c4-8aa7-d57e2f5429a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Buda legnagyobb bevásárlóközpontjában, a bruttó 137 ezer négyzetméteres Etele Plaza kínálatában jelenik meg a legtöbb nagy divatmárka egy helyen Magyarországon.","shortLead":"Buda legnagyobb bevásárlóközpontjában, a bruttó 137 ezer négyzetméteres Etele Plaza kínálatában jelenik meg a legtöbb...","id":"20180918_Okosplaza_epul_48_milliard_forintbol_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=253655d4-4146-46c4-8aa7-d57e2f5429a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b38fae-ea39-4586-874b-512b6810ef4d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180918_Okosplaza_epul_48_milliard_forintbol_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:26","title":"Okospláza épül 48 milliárd forintból Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9f20fc-aa85-40c5-a42e-064695eb2314","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari új vezérigazgatója Louis Camilleri a cég éves közgyűlésén nagy meglepetéssel szolgált. Megnevezte az első Ferrari szabadidő-autót, amelyet a cég 2022-ben fog bemutatni Purosangue néven. ","shortLead":"A Ferrari új vezérigazgatója Louis Camilleri a cég éves közgyűlésén nagy meglepetéssel szolgált. Megnevezte az első...","id":"20180918_ferrari_elso_SUV_mar_a_neve_is_megvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b9f20fc-aa85-40c5-a42e-064695eb2314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cdd4bf6-c546-4a0c-8a81-13ae4ea8207f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_ferrari_elso_SUV_mar_a_neve_is_megvan","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:47","title":"A Ferrari is beadta a derekát, jön az első SUV-ja, már a neve is megvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adótörvénynek több olyan pontja is van, amely gyakorlatilag kiüti egymást.","shortLead":"Az adótörvénynek több olyan pontja is van, amely gyakorlatilag kiüti egymást.","id":"20180918_Sajat_maganak_is_ellentmond_az_uj_adotorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6151e9fa-07e9-4310-b9a9-ff51cc32658c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Sajat_maganak_is_ellentmond_az_uj_adotorveny","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:03","title":"Saját magának is ellentmond az új adótörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73605466-c53e-4a4b-87d4-3b3df1b8d705","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiatal férfi első munkanapját töltötte az autómosóban, ami egy pillanat alatt igen rossz irányba fordult.","shortLead":"A fiatal férfi első munkanapját töltötte az autómosóban, ami egy pillanat alatt igen rossz irányba fordult.","id":"20180919_automoso_baleset_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73605466-c53e-4a4b-87d4-3b3df1b8d705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a88cd9e-6aad-4a84-9b3a-e1ae63a2a954","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_automoso_baleset_video","timestamp":"2018. szeptember. 19. 04:01","title":"Egy életre megjegyzi első munkanapját az autómosóban ez a férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]