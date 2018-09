Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Musk privatizációt hangoztatott a mikroblogon, amitől szárnyalni kezdtek a Tesla részvényei. Az amerikai igazságügyi minisztérium kíváncsi is lett, Musk mégis miből fedezné mindezt.","shortLead":"Musk privatizációt hangoztatott a mikroblogon, amitől szárnyalni kezdtek a Tesla részvényei. Az amerikai igazságügyi...","id":"20180919_Vizsgalatot_inditottak_a_Tesla_ellen_Elon_Musk_furcsa_tweetjei_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80e0312-d413-4e1b-867e-35c4bfb0db01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Vizsgalatot_inditottak_a_Tesla_ellen_Elon_Musk_furcsa_tweetjei_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 19. 07:42","title":"Vizsgálatot indítottak a Tesla ellen Elon Musk furcsa tweetjei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd488a41-0d06-44ef-b96b-5dee9702badf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Vámosgyörk és Ludas között ütött el valakit egy intercity, késés várható a Budapest–Miskolc-vonalon.","shortLead":"Vámosgyörk és Ludas között ütött el valakit egy intercity, késés várható a Budapest–Miskolc-vonalon.","id":"20180918_Halalos_gazolas_volt_Fuzesabony_kozeleben_kesnek_a_vonatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd488a41-0d06-44ef-b96b-5dee9702badf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb2473d-2cf7-45e0-bd70-b3e9d67204bf","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180918_Halalos_gazolas_volt_Fuzesabony_kozeleben_kesnek_a_vonatok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:47","title":"Halálos gázolás volt Füzesabony közelében, késnek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A főszezonban 1,2 millióan váltottak jegyet valamelyik budapesti fürdőbe, ami kimagaslónak számít.","shortLead":"A főszezonban 1,2 millióan váltottak jegyet valamelyik budapesti fürdőbe, ami kimagaslónak számít.","id":"20180919_Az_esos_hideg_junius_seellenere_is_hatalmas_volt_a_forgalom_a_fovarosi_strandokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855beba4-4041-423c-8f82-18936c6c29e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Az_esos_hideg_junius_seellenere_is_hatalmas_volt_a_forgalom_a_fovarosi_strandokon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 05:40","title":"Az esős, hideg június ellenére is hatalmas volt a forgalom a fővárosi strandokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel válaszolnak a kormány által kedd este útnak indított kampányra.","shortLead":"Ezzel válaszolnak a kormány által kedd este útnak indított kampányra.","id":"20180919_Szorolapokat_osztogat_a_Momentum_hogy_elmagyarazzak_mirol_szol_a_Sargentinijelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f514b2-5bd9-491f-984c-a87f68e6575b","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Szorolapokat_osztogat_a_Momentum_hogy_elmagyarazzak_mirol_szol_a_Sargentinijelentes","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:30","title":"Szórólapokat osztogat a Momentum, hogy elmagyarázzák, miről szól a Sargentini-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ön elfogulatlannak tartja a jelentést? - teszi fel a kérdést az összes megyei lap online felülete.","shortLead":"Ön elfogulatlannak tartja a jelentést? - teszi fel a kérdést az összes megyei lap online felülete.","id":"20180917_Meszaros_Lorinc_osszes_hirportaljan_a_Sargentinijelentesrol_szavaztatjak_az_olvasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5a7fb8-768c-4a86-9ca0-5a1250deaf54","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Meszaros_Lorinc_osszes_hirportaljan_a_Sargentinijelentesrol_szavaztatjak_az_olvasokat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:53","title":"Mészáros Lőrinc megyei hírportáljain a Sargentini-jelentésről szavaztatják az olvasókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5826b6-16d3-4805-9481-948a9aed6082","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Storm Alinak hívott vihar fákat csavar ki, komoly fennakadásokat okoz a közlekedésben, több százezer háztartás maradt áram nélkül.","shortLead":"A Storm Alinak hívott vihar fákat csavar ki, komoly fennakadásokat okoz a közlekedésben, több százezer háztartás maradt...","id":"20180919_Eros_vihar_tombol_a_brit_szigeteken_mar_halalos_aldozat_is_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c5826b6-16d3-4805-9481-948a9aed6082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73af5563-9de2-47a4-8a89-1dc68ae597c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Eros_vihar_tombol_a_brit_szigeteken_mar_halalos_aldozat_is_van","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:58","title":"Meghalt, amikor az Ali vihar lefújta az ír sziklafalról a lakókocsiját – fotók, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svédországi vadászatáról kérdezték a miniszterelnök-helyettest az azonnali kérdések órájában. ","shortLead":"Svédországi vadászatáról kérdezték a miniszterelnök-helyettest az azonnali kérdések órájában. ","id":"20180917_Semjen_Nem_en_helikopterezem_hanem_a_szarvas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4834ad-ae1b-4995-a96c-84b294e75b27","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Semjen_Nem_en_helikopterezem_hanem_a_szarvas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 19:53","title":"Semjén: Nem én helikopterezem, hanem a szarvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ff7cab-98ec-4174-898f-aacc43595239","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Marica Cross teljes titokban küzdött meg a betegséggel, arról most először beszélt rajongóinak.","shortLead":"Marica Cross teljes titokban küzdött meg a betegséggel, arról most először beszélt rajongóinak.","id":"20180917_Rakos_lett_a_Szuletett_felesegek_sztarja_de_legyozte_a_betegseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ff7cab-98ec-4174-898f-aacc43595239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2aec55-efe3-4324-aaf7-7bd03cb761ef","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_Rakos_lett_a_Szuletett_felesegek_sztarja_de_legyozte_a_betegseget","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:10","title":"Rákos lett a Született feleségek sztárja, de legyőzte a betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]