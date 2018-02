[{"available":true,"c_guid":"3bc83907-1b57-478f-b9b6-39220de34303","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előlegként kért pénzt az átvert emberektől, de nem végezte el a munkát. ","shortLead":"Előlegként kért pénzt az átvert emberektől, de nem végezte el a munkát. ","id":"20180207_Ablakosnak_adta_ki_magat_egy_ferfi_tobb_embert_is_atvert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bc83907-1b57-478f-b9b6-39220de34303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba854d0-aec4-44e5-9232-78065da4ffc2","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_Ablakosnak_adta_ki_magat_egy_ferfi_tobb_embert_is_atvert","timestamp":"2018. február. 07. 10:02","title":"Ablakosnak adta ki magát egy férfi, több embert is átvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d9ffd7-7a53-4d0d-978a-69144b3a6e17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az influenza súlyos szövődményeinek leginkább kitett, két év alatti kisgyermekeket is be lehet oltani azt követően, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) hat hónapos kornál húzta meg a Sanofi Pasteur új, négykomponensű oltásának alkalmazhatósági határát.","shortLead":"Az influenza súlyos szövődményeinek leginkább kitett, két év alatti kisgyermekeket is be lehet oltani azt követően...","id":"20180207_Influenza_elleni_vedooltas_vakcina","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2d9ffd7-7a53-4d0d-978a-69144b3a6e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08c01a7-de87-4e3e-b284-04d30207254a","keywords":null,"link":"/elet/20180207_Influenza_elleni_vedooltas_vakcina","timestamp":"2018. február. 07. 12:26","title":"Mostantól féléves kortól beadható az influenza elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12999fb2-9924-4013-ad5f-45e2197ad5dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Homlokegyenest másképp emlékezik a Budapest–Vác-vonalon egy felsővezeték-szakadás okozta hétfő-keddi káoszra a MÁV és az utazóközönség. Az utasok szerint nem volt megfelelő az tájékoztatás, ha volt egyáltalán, a vasúttársaság viszont állítja, a Nyugati pályaudvaron minden elvárhatót megtett azért, hogy informálja az utasokat. ","shortLead":"Homlokegyenest másképp emlékezik a Budapest–Vác-vonalon egy felsővezeték-szakadás okozta hétfő-keddi káoszra a MÁV és...","id":"20180207_mav_kaosz_nyugati_palyaudvar_hetfo_kedd","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12999fb2-9924-4013-ad5f-45e2197ad5dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ccacfb-3fa9-4708-97f1-3833078cf803","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_mav_kaosz_nyugati_palyaudvar_hetfo_kedd","timestamp":"2018. február. 07. 16:00","title":"A hangosbemondó, a kijelző és a párhuzamos valóság, avagy káosz és tájékoztatás a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfa5a71-16f8-493e-bf03-97834ababd5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMIH rabbija korábban bocsánatot kért tettéért, ha valaki a kampányba való beszállásként értékeli azt, hogy megjelent Hollik István szórólapján. De a stúdióban ülve meggondolta magát.","shortLead":"Az EMIH rabbija korábban bocsánatot kért tettéért, ha valaki a kampányba való beszállásként értékeli azt...","id":"20180207_Koves_Slomo_Nem_is_volt_ez_olyan_nagy_hiba_felkerulni_Hollik_szorolapjara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cfa5a71-16f8-493e-bf03-97834ababd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3a7371-f7aa-4ffb-9d95-71e5a5fdbb05","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_Koves_Slomo_Nem_is_volt_ez_olyan_nagy_hiba_felkerulni_Hollik_szorolapjara","timestamp":"2018. február. 07. 09:53","title":"Köves Slomó: Nem is volt olyan nagy hiba felkerülni Hollik szórólapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előkerült egy 15 éves hangfelvétel, amelyen a rendező a kollégáját mentegeti.","shortLead":"Előkerült egy 15 éves hangfelvétel, amelyen a rendező a kollégáját mentegeti.","id":"20180207_Tarantino_megvedte_Polanskit_a_13_eves_aldozat_is_akarta_az_aktust","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661e02b4-3de6-441a-8794-b4fafd5f5ef2","keywords":null,"link":"/elet/20180207_Tarantino_megvedte_Polanskit_a_13_eves_aldozat_is_akarta_az_aktust","timestamp":"2018. február. 07. 13:44","title":"Tarantino megvédte Polanskit: a 13 éves áldozat is akarta az aktust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ccee50f-38cb-4e26-b3ef-dd45d2b1d609","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már többen vásárolnak hitelből lakást, mint a saját pénzükből. Tavaly 39%-kal több kölcsönt vettek fel az emberek ingatlanra, mint 2016-ban. ","shortLead":"Már többen vásárolnak hitelből lakást, mint a saját pénzükből. Tavaly 39%-kal több kölcsönt vettek fel az emberek...","id":"20180208_Fix_vagy_valtozo_kamatozasu_hitelbol_erdemes_lakast_vasarolni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ccee50f-38cb-4e26-b3ef-dd45d2b1d609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ed9dbe-ba49-4faf-b67b-f09a9a6d0ba9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180208_Fix_vagy_valtozo_kamatozasu_hitelbol_erdemes_lakast_vasarolni","timestamp":"2018. február. 08. 20:42","title":"Fix vagy változó kamatozású hitelből érdemes lakást vásárolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f3783c-8b26-44a8-943c-6bb8cf2a3f32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon furcsa jelenet játszódott le egy amerikai város kereszteződésében.","shortLead":"Nagyon furcsa jelenet játszódott le egy amerikai város kereszteződésében.","id":"20180207_eltevedt_autos_autos_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52f3783c-8b26-44a8-943c-6bb8cf2a3f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e13a33-4a58-46ea-8980-b0d438644b11","keywords":null,"link":"/cegauto/20180207_eltevedt_autos_autos_video","timestamp":"2018. február. 07. 04:01","title":"Videó: Íme az autós, akinek fogalma sincs róla, hogy mit csinál – és mi sem tudjuk kitalálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f026af-39d7-4100-a562-6cd1cd1f5c17","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A befektetései szakember is elemezte az amerikai tőzsdék hétfői bezuhanását. ","shortLead":"A befektetései szakember is elemezte az amerikai tőzsdék hétfői bezuhanását. ","id":"20180207_Zsiday_Viktor_Ez_a_panik_inkabb_egy_uj_trend_kezdete","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66f026af-39d7-4100-a562-6cd1cd1f5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff2b563-011b-46c5-a219-1180a5c332d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180207_Zsiday_Viktor_Ez_a_panik_inkabb_egy_uj_trend_kezdete","timestamp":"2018. február. 07. 17:30","title":"Zsiday Viktor: \"Ez a pánik inkább egy új trend kezdete\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]