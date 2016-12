A Check Point biztonsági cég által felfedezett kártékony program – melyről ide kattintva minden fontosat megtudhat – elég gyorsan terjed: naponta 13 ezer újabb androidos készülékre kúszik fel. A vállalat létrehozott egy oldalt, itt éri el (akár számítógépről is), ahol nincs más dolgunk, mint beírni az érintett androidos telefonon használt Google-fiókunkhoz tartozó e-mail címünket, majd az alatta lévő “I’m not a robot” előtti négyzetbe betenni a pipát, aztán a Check gombra kattintani. Fontos: a jelszót természetesen nem kell megadni, elég csupán a vonatkozó e-mail címünket beírni, és már ki is derül, hogy érintettek vagyunk-e a vírusfertőzésben.

Ha a YOUR ACCOUNT WAS NOT BREACHED feliratot látja, zölddel kiírva, akkor nincs baj. Ha piros a felirat, akkor rossz hírünk van. Nem is csak azért, mert készüléke megfertőződött, hanem mert nem is nagyon tud vele mit csinálni. Ugyanis azokat az Android 4-es és 5-ös sebezhetőségeket, melyet a kártékony program kihasznál a terjedéshez, a Google már régen betömte az Android rendszerben. Azonban a gyártók nem minden készülékre küldték ki az Android újabb verzióját, és amelyik mobil eddig nem kapta meg a 6-os verziót, az már nem is fogja.

