Ha iPhone, akkor Kína, legalábbis ami a gyárakat illeti. Jövő tavasztól azonban új ország is a képbe kerülhet.

Bár a frissen megválasztott amerikai elnök erősen szorgalmazza az iPhone-gyártás hazai földre hozását, az Apple-nek most más tervei vannak.

A Times of India szerint akár jövő áprilistól elkezdődhet az iPhone-ok indiai gyártása, ami – ha megvalósul – több előnnyel is járhat az almás cég számára. A legfontosabb talán az, hogy a helyi törvények értelmében csak akkor nyithat kiskereskedelmi boltot Indiában, ha ott (is) készül az iPhone. Másrészt piacképesebb lehetnének a telefonjai, ugyanis ha helyben készülnének, akkor nem terhelné plusz 12,5 százalékos tarifa a készülékeket.

A jelentés, ipari forrásokra hivatkozva azt is tudni véli, hogy Bengaluruban (Bangalor), pontosabban annak ipari részében, Beenyában történne a gyártás. Az értesülésekkel egybecseng, hogy az Apple egy csomó álláshirdetést is feladott. Szoftvermérnököket, helyi értékesítési menedzsereket, általános program menedzsereket keresnek, illetve – ami talán a legárulkodóbb – iPhone gyártási menedzsert is felvennének, akinek a feladata volna a helyi gyártás fellendítése.

Ha valóban készülnének iPhone-ok Indiában, az óriási előrelépés lehetne az Apple számára, ugyanis teljes egészében elérhetné a világ egyik leggyorsabban növekedő mobilpiacát. Jelenleg harmadik fél ad el iPhone-okat Indiában, és az Apple részesedése mindössze öt százalék.