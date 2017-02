[{"available":true,"c_guid":"d6177a13-b130-459f-922b-2c306536149a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felállványozták a Széll Kálmán téri óra betonoszlopát.","shortLead":"Felállványozták a Széll Kálmán téri óra betonoszlopát.","id":"20170207_ujabb_fordulat_a_szell_kalman_teri_ora_ugyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6177a13-b130-459f-922b-2c306536149a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb78a1cc-5b98-43e4-885c-11661db67bc6","keywords":null,"link":"/elet/20170207_ujabb_fordulat_a_szell_kalman_teri_ora_ugyeben","timestamp":"2017. február. 07. 13:29","title":"Újabb fordulat a Széll Kálmán téri óra ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f1b676-b2ff-4dad-9cf7-9146e3acbcd2","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Miért tesznek fel a HR-esek trükkös interjúkérdéseket? Csupán azért, mert minden felvétel kockázat, és megpróbálják minimalizálni ezt azzal, hogy olyan kérdéseket szegeznek neked, amelyek rejtett problémákat fedhetnek fel rólad és a képességeidről. Azonban ha tudod, hogyan válaszold meg helyesen ezeket, nagy eséllyel nyerhetsz felvételt, vagy kerülhetsz tovább a következő fordulóba. ","shortLead":"Miért tesznek fel a HR-esek trükkös interjúkérdéseket? Csupán azért, mert minden felvétel kockázat, és megpróbálják...","id":"jobline_20170206_Hogyan_valaszoljunk_erre_az_ot_trukkos_interjukerdesre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9f1b676-b2ff-4dad-9cf7-9146e3acbcd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2299c2e2-d3f8-4f2e-9e24-37a5a5f7e3a1","keywords":null,"link":"/brandchannel/jobline_20170206_Hogyan_valaszoljunk_erre_az_ot_trukkos_interjukerdesre","timestamp":"2017. február. 06. 16:42","title":"Hogyan válaszoljunk erre az öt, trükkös interjúkérdésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"1f68e0d9-1aaf-4b67-98be-2e866e385706","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az eddig az autókat bérbe adó vállalkozókhoz elszegődő sofőrök elkezdtek jobb helyek után nézni. ","shortLead":"Az eddig az autókat bérbe adó vállalkozókhoz elszegődő sofőrök elkezdtek jobb helyek után nézni. ","id":"20170207_Felboritotta_a_taxis_piacot_az_online_kassza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2271c0e3-820e-4d7e-84c4-6cd03fe49b08","keywords":null,"link":"/kkv/20170207_Felboritotta_a_taxis_piacot_az_online_kassza","timestamp":"2017. február. 07. 05:30","title":"Felborította a taxis piacot az online kassza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d0ce5a-d635-4a7e-87eb-e568ee9b1028","c_author":"Szalai Anna","category":"gazdasag","description":"Akár a 8 ezermilliárd forintot is elérheti a budapesti olimpia összköltsége, ha a főváros megkapja a 2024-es rendezés jogát. A főpolgármester szerint a városfejlesztés érdekében kell az olimpia, a politikai hasznot remélő kormányzat pedig elszámolási trükkök sorát veti be, hogy spórolós világjátékokat ígérhessen.","shortLead":"Akár a 8 ezermilliárd forintot is elérheti a budapesti olimpia összköltsége, ha a főváros megkapja a 2024-es rendezés...","id":"201705__olimpiai_palyazat__boduletes_koltsegek__fovarosi_remenyek__otkarikas_ostor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82d0ce5a-d635-4a7e-87eb-e568ee9b1028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32269b58-01cc-4a59-8dcf-7dc70befac70","keywords":null,"link":"/gazdasag/201705__olimpiai_palyazat__boduletes_koltsegek__fovarosi_remenyek__otkarikas_ostor","timestamp":"2017. február. 07. 14:20","title":"Budapest 2024 - így nézne ki a trükkös olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bf3f3f-b779-4b88-aec1-cb0a4f47749d","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Keresetek, beadványok, elnöki Twitter-üzenetek és utcai tiltakozások orgiájába fulladt Donald Trump egy tollvonással elrendelt, hét muszlim többségű ország polgárait érintő beutazási tilalma. És hol van még az érzelmeket is felkorbácsoló csata vége!","shortLead":"Keresetek, beadványok, elnöki Twitter-üzenetek és utcai tiltakozások orgiájába fulladt Donald Trump egy tollvonással...","id":"20170207_jog_trump_beutazasi_tilalom_legfelso_birosag_fellebviteli_birosag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24bf3f3f-b779-4b88-aec1-cb0a4f47749d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9300a28f-077c-40d0-a40e-597ee129b3f5","keywords":null,"link":"/vilag/20170207_jog_trump_beutazasi_tilalom_legfelso_birosag_fellebviteli_birosag","timestamp":"2017. február. 07. 11:41","title":"A beutazási tilalom körüli vitában eldőlhet, meddig mehet el Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e490c8b6-9213-4ca3-bb2c-b7a95dc130f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új amerikai elnök a tervek szerint a NATO-vezetők találkozóján teszi tiszteletét.","shortLead":"Az új amerikai elnök a tervek szerint a NATO-vezetők találkozóján teszi tiszteletét.","id":"20170206_trump_varhatoan_majusban_jon_europaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e490c8b6-9213-4ca3-bb2c-b7a95dc130f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05e5ab2-32d2-4c86-b590-8ef05a699621","keywords":null,"link":"/vilag/20170206_trump_varhatoan_majusban_jon_europaba","timestamp":"2017. február. 06. 06:13","title":"Trump várhatóan májusban jön Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce7c871-8638-496c-990a-e938c4efad2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schobert ma reggel a Mokkában jelentkezett be, ahol egyre csak hajtogatta a cukor-kokain elméletét, Demcsák pedig igyekezett leállítani az Update-gurut.","shortLead":"Schobert ma reggel a Mokkában jelentkezett be, ahol egyre csak hajtogatta a cukor-kokain elméletét, Demcsák pedig...","id":"20170207_Demcsak_Schobert_Norbinak_ne_rontsd_a_helyzeted","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce7c871-8638-496c-990a-e938c4efad2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78992bda-d008-4aa4-b58c-10278a2282bf","keywords":null,"link":"/elet/20170207_Demcsak_Schobert_Norbinak_ne_rontsd_a_helyzeted","timestamp":"2017. február. 07. 10:35","title":"Demcsák Schobert Norbinak: Ne rontsd a helyzeted!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816e2e13-9bb8-4a55-9972-419e68ee7bde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KSH 2014-es kimutatása szerint nem meglepő módon Budapesten a legvagyonosabbak a háztartások, miközben az ország keleti, északkeleti részén élnek a legrosszabb helyzetben lévők. Az is nagy különbséget jelent, hogy van-e gyerek a háztartásban. ","shortLead":"A KSH 2014-es kimutatása szerint nem meglepő módon Budapesten a legvagyonosabbak a háztartások, miközben az ország...","id":"20170206_Ha_on_budapesti_van_munkaja_es_egyedulallo_akkor_az_orszag_legvagyonosabb_regetehez_tartozik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=816e2e13-9bb8-4a55-9972-419e68ee7bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bc817f-c71c-4f95-9bbb-4355be71066e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170206_Ha_on_budapesti_van_munkaja_es_egyedulallo_akkor_az_orszag_legvagyonosabb_regetehez_tartozik","timestamp":"2017. február. 06. 21:55","title":"Ha ön budapesti, van munkája és egyedülálló, akkor az ország legvagyonosabb rétegéhez tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]