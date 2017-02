[{"available":true,"c_guid":"a8b8bb6a-7cac-4209-a0d2-201f8417d13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A robotok miatt egyre több ember válik munkanélkülivé. A jelenség megállíthatatlannak tűnik, de Bill Gates szerint egy új adónem bevezetése jelenthetné a megoldást.","shortLead":"A robotok miatt egyre több ember válik munkanélkülivé. A jelenség megállíthatatlannak tűnik, de Bill Gates szerint...","id":"20170220_bill_gates_robotok_adoztatasa_robotado","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8b8bb6a-7cac-4209-a0d2-201f8417d13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945cd9d0-70ed-45e8-8c45-6285edccfbc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20170220_bill_gates_robotok_adoztatasa_robotado","timestamp":"2017. február. 20. 06:03","title":"Egy új adó ötlete merült fel, de ennek most mindenki örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828a2430-9eaf-446e-908e-ef4db1e2b127","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal 65. születésnapja előtt hunyt el Vitalij Csurkin. A szívével volt gond az első hírek szerint.","shortLead":"Egy nappal 65. születésnapja előtt hunyt el Vitalij Csurkin. A szívével volt gond az első hírek szerint.","id":"20170220_orosz_ensz_nagykovet_halala_new_york","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=828a2430-9eaf-446e-908e-ef4db1e2b127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb65ecc-ea5e-44ab-b78b-1dc556b248b2","keywords":null,"link":"/vilag/20170220_orosz_ensz_nagykovet_halala_new_york","timestamp":"2017. február. 20. 18:57","title":"Váratlanul meghalt New Yorkban Oroszország ENSZ-nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bac6955-5f55-4526-befb-e82593c41faf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az olimpiáról plenáris beszédében nem szólt, de folyosói nyilatkozataiból sem lett egyértelmű, mi az álláspontja a pályázat és a népszavazás ügyéről. ","shortLead":"A miniszterelnök az olimpiáról plenáris beszédében nem szólt, de folyosói nyilatkozataiból sem lett egyértelmű, mi...","id":"20170220_Mit_mond_Orban_a_Parlamentben_a_NOlimpiarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bac6955-5f55-4526-befb-e82593c41faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef37d65-e521-4382-a703-808e1d2bfa8c","keywords":null,"link":"/itthon/20170220_Mit_mond_Orban_a_Parlamentben_a_NOlimpiarol","timestamp":"2017. február. 20. 12:58","title":"Orbán szoknyás beszólására nem engedték felelni Vonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b15cce-fef2-4fbc-977b-b3e0fb46a261","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legújabb közvélemény-kutatások szerint Németországban tovább nő a szociáldemokraták népszerűsége, s ha most tartanák meg a parlamenti választást, a zöldekkel és a főként a keleti tartományokban erős Baloldali Párttal (Die Linke) összefogva a szociáldemokraták (SPD) alakíthatnának kormányt. \r

","shortLead":"A legújabb közvélemény-kutatások szerint Németországban tovább nő a szociáldemokraták népszerűsége, s ha most tartanák...","id":"20170219_Merkel_vesztesre_all","index":0,"item":"ee39dec4-4647-4fd9-bf23-93cf7691c6a5","link":"/vilag/20170219_Merkel_vesztesre_all","timestamp":"2017. február. 19. 13:12","title":"Merkel vesztésre áll?"},{"available":true,"c_guid":"e868e41e-f011-41d2-af5e-94303a9ab5c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt két év során megszaporodtak a zsarolóvírus- (ransomware-) támadások. A legrosszabb azonban még csak most kezdődhet.","shortLead":"Az elmúlt két év során megszaporodtak a zsarolóvírus- (ransomware-) támadások. A legrosszabb azonban még csak most...","id":"20170218_georgiai_egyetem_logiclocker_zsarolovirus_vizhalozat_megmergezese","index":0,"item":"fbc7e545-7d12-46f2-9798-7a0cb64a64eb","link":"/tudomany/20170218_georgiai_egyetem_logiclocker_zsarolovirus_vizhalozat_megmergezese","timestamp":"2017. február. 20. 16:59","title":"Rémálom: zsarolóvírus mérgezi meg a vízhálózatot"},{"available":true,"c_guid":"39a4af79-6f34-4359-8b7b-f377feab90bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 2012 februárjában történt véres összecsapás az egyik legsúlyosabb, sporttal kapcsolatos tragédia volt Egyiptomban.","shortLead":"A 2012 februárjában történt véres összecsapás az egyik legsúlyosabb, sporttal kapcsolatos tragédia volt Egyiptomban.","id":"20170220_stadionkatasztrofa_tiz_embert_kivegezhetnek_Egyiptomban","index":0,"item":"ef69bf98-d3ec-4a4c-862c-5f4558f8ca7c","link":"/vilag/20170220_stadionkatasztrofa_tiz_embert_kivegezhetnek_Egyiptomban","timestamp":"2017. február. 20. 13:27","title":"Stadionkatasztrófa: tíz embert kivégezhetnek Egyiptomban"},{"available":true,"c_guid":"012fcfec-d032-4f1f-b20c-82c53a31b4df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Thomas Bach szerint a Momentum csak \"nevet akart szerezni magának\".","shortLead":"Thomas Bach szerint a Momentum csak \"nevet akart szerezni magának\".","id":"20170219_NOB_Thomas_Bach_Nolimpia_Momentum_hatso_szandek","index":0,"item":"644aae52-e548-472c-af92-f044170f8153","link":"/itthon/20170219_NOB_Thomas_Bach_Nolimpia_Momentum_hatso_szandek","timestamp":"2017. február. 19. 16:30","title":"Teljesen kiakadt a NOB-vezér: \"hátsó szándékkal\" vádolta meg az olimpia ellenzőit"},{"available":true,"c_guid":"e1d7272a-5158-4bcf-8a76-7b49fbc59029","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jól áll a Fidesz-KDNP a felkészüléssel a jövő évi választásokra, a kampánystáb és a választókerületi elnökök már megvannak, és majdnem mindenhol eldőlt az is, kik indulnak az egyéni körzetekben - mondta Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.","shortLead":"Jól áll a Fidesz-KDNP a felkészüléssel a jövő évi választásokra, a kampánystáb és a választókerületi elnökök már...","id":"20170220_fidesz_kampanyfonok","index":0,"item":"a3ce1c0d-74e8-4401-b875-98a1de1b5bbf","link":"/itthon/20170220_fidesz_kampanyfonok","timestamp":"2017. február. 20. 09:35","title":"Megvan, ki lesz a Fidesz választási kampányfőnöke"}