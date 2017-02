Világszerte több Facebook-felhasználót is kitesz a fiókjából a közösségi oldal, és úgy tűnik, egyelőre nem is engedi őket vissza.

Úgy tűnik, valaki belépett a fiókjába. Adatainak védelme érdekében fiókját lezártuk – ilyesmi üzenetekkel találkozik ezekben az órákban több felhasználó is. A The Next Web beszámolója szerint a probléma facebookozás közben is jelentkezhet, az érintett felhasználókat hirtelen kilépteti a Facebook, majd biztonsági okokra hivatkozva nem engedi őket vissza.

A DownDetectorhoz beérkezett adatok szerint a jelenség világszerte többfelé, Európában is felütötte a fejét.



Bár a Facebook által kiírt biztonsági üzenet azt sejteti, hogy valaki más illetéktelenül belépett a fiókba, úgy tűnik, hogy nem ez a helyzet, csupán egy rendszerhibáról van szó. Érdekesség, hogy egy nagyon hasonló hiba történt meg ma a Google-fiókokkal is: sok hazai felhasználó is téves riasztást kapott a telefonján.

