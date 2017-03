[{"available":true,"c_guid":"5fed36a5-ae7e-4e77-974d-94a4ca94c237","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tűzijátékoknak állíthatnak környezetbarát alternatívát az égen táncoló, meghatározott koreográfiót követő drónok.","shortLead":"A tűzijátékoknak állíthatnak környezetbarát alternatívát az égen táncoló, meghatározott koreográfiót követő drónok.","id":"20170305_ehang_ezer_dron_az_egen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fed36a5-ae7e-4e77-974d-94a4ca94c237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79bc16cf-12be-4588-bf28-0808cbdaf3a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20170305_ehang_ezer_dron_az_egen","timestamp":"2017. március. 05. 10:12","title":"Ezt a videót látni kell: ezer drón táncolt az égen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac72818-2b07-4132-a232-64f2f5775337","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mi lenne, ha az Isten üzeneteit tartalmazó Bibliát annyit forgatnánk, mint az embertársaink üzeneteit tartalmazó telefonjainkat, kérdezte a pápa.","shortLead":"Mi lenne, ha az Isten üzeneteit tartalmazó Bibliát annyit forgatnánk, mint az embertársaink üzeneteit tartalmazó...","id":"20170305_Ferenc_papa_a_hiveknek_ugy_annyit_kene_bongeszniuk_a_Bibliat_mint_a_mobiljukat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ac72818-2b07-4132-a232-64f2f5775337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e1f537-bd47-41a3-b12b-1b1dddda6292","keywords":null,"link":"/vilag/20170305_Ferenc_papa_a_hiveknek_ugy_annyit_kene_bongeszniuk_a_Bibliat_mint_a_mobiljukat","timestamp":"2017. március. 05. 15:16","title":"Ferenc pápa: a híveknek annyit kéne böngészniük a Bibliát, mint a mobiljukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2609fd4-12d8-4286-9fa8-96ca61282e9d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem lesz ebből közös lista, de Gyurcsány szerint egy baloldali egyéni jelöltre van szükség minden körzetben. Orbán most olcsón megúszta.","shortLead":"Nem lesz ebből közös lista, de Gyurcsány szerint egy baloldali egyéni jelöltre van szükség minden körzetben. Orbán most...","id":"20170304_Gyurcsany_dk_kongresszus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2609fd4-12d8-4286-9fa8-96ca61282e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5a628f-bc64-452d-9e6e-d128b1997698","keywords":null,"link":"/itthon/20170304_Gyurcsany_dk_kongresszus","timestamp":"2017. március. 04. 12:33","title":"Gyurcsány kirakta Botkát és örül a Momentumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még sosem volt olyan meleg Budapesten március 4-én, mint most: 19,3 fokig emelkedett a hőmérséklet, ez azt értéket a II. kerületben mérték – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Kis híján az országos melegrekord is megdőlt.","shortLead":"Még sosem volt olyan meleg Budapesten március 4-én, mint most: 19,3 fokig emelkedett a hőmérséklet, ez azt értéket...","id":"20170304_megdolt_a_melegrekord_budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f6733e-37a0-4b30-b42c-6884d475299b","keywords":null,"link":"/itthon/20170304_megdolt_a_melegrekord_budapesten","timestamp":"2017. március. 04. 16:19","title":"Megdőlt a melegrekord Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2a04e-eca2-4a61-a211-e08ec41ea77b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy birkózás lesz: az esőt lassan legyőzi a nap és a szél, szombaton már majdnem 20 fok is lehet, de vasárnapra visszatérnek felhők és a csapadék.



","shortLead":"Nagy birkózás lesz: az esőt lassan legyőzi a nap és a szél, szombaton már majdnem 20 fok is lehet, de vasárnapra...","id":"20170305_Kicsit_dadogva_kicsit_beremego_kezzel_de_itt_a_tavasz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37a2a04e-eca2-4a61-a211-e08ec41ea77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4c9b1a-7d45-4615-9b84-23448bd4e9d1","keywords":null,"link":"/itthon/20170305_Kicsit_dadogva_kicsit_beremego_kezzel_de_itt_a_tavasz","timestamp":"2017. március. 05. 14:37","title":"Kicsit dadogva, kicsit beremegő kézzel, de itt a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmügyi kormánybiztos a Kossuth Rádióban fürdött kicsit a filmek hozta díjesőben, és fejtette ki gondolatait múltról, jelenről és a jövő nyárról. Azt is elmondta, hogy a Saul fia történelmi film.","shortLead":"A filmügyi kormánybiztos a Kossuth Rádióban fürdött kicsit a filmek hozta díjesőben, és fejtette ki gondolatait...","id":"20170305_Andy_Vajna_Mindenki_azt_hitte_a_filmesek_lopnak_csalnak_pedig_nem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa5447b-600e-4afc-a6c1-48226b92fdd5","keywords":null,"link":"/kultura/20170305_Andy_Vajna_Mindenki_azt_hitte_a_filmesek_lopnak_csalnak_pedig_nem","timestamp":"2017. március. 05. 19:25","title":"Andy Vajna: \"Mindenki azt hitte, a filmesek lopnak, csalnak, pedig nem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc032498-a838-417c-89b3-33fb910192ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A föld felszíne alá álmodták a hatalmas fürdőlétesítményt Diósdon. Az önkormányzat már el is fogadta a megvalósíthatósági tanulmányt.","shortLead":"A föld felszíne alá álmodták a hatalmas fürdőlétesítményt Diósdon. Az önkormányzat már el is fogadta...","id":"20170304_diosd_meszkobarlang_furdo_megalit_spa_hungary","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc032498-a838-417c-89b3-33fb910192ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd86469-b8ca-4279-9acd-1de92aded40d","keywords":null,"link":"/itthon/20170304_diosd_meszkobarlang_furdo_megalit_spa_hungary","timestamp":"2017. március. 04. 11:09","title":"Diósdon épülhet a világ első mészkőbarlangban működő fürdője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e728ff-792c-4d1f-afea-81cd8c8edb02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Szó szerint lerepültek lovaikról azok a lovasok, akikbe belerohant egy szabálytalanul közlekedő autó pénteken a Cambridge-től nem messze található Elyben. ","shortLead":"Szó szerint lerepültek lovaikról azok a lovasok, akikbe belerohant egy szabálytalanul közlekedő autó pénteken...","id":"20170304_horrorbaleset_ert_ket_lovast_egy_angliai_uton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06e728ff-792c-4d1f-afea-81cd8c8edb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d261bbaa-02cc-4da9-b517-2331b738c349","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20170304_horrorbaleset_ert_ket_lovast_egy_angliai_uton","timestamp":"2017. március. 04. 15:58","title":"Horrorbaleset ért két lovast egy angliai úton – videó 18+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]