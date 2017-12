[{"available":true,"c_guid":"e756dcc7-3f9c-4627-8b40-8aa58096ac3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többen megsérültek, a balesetnek halálos áldozata nincs. A baleset egy állomás közelében történt, a két vonat így nem ment gyorsan. A közlekedési miniszter szerint emberi mulasztás történhetett, de az okokat még vizsgálják. A két szerelvényen összesen 150 ember utazott.","shortLead":"Többen megsérültek, a balesetnek halálos áldozata nincs. A baleset egy állomás közelében történt, a két vonat így nem...","id":"20171222_Ket_vonat_utkozott_Becs_kozeleben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e756dcc7-3f9c-4627-8b40-8aa58096ac3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9811c36-39f4-4b16-8301-c308ce4b3811","keywords":null,"link":"/vilag/20171222_Ket_vonat_utkozott_Becs_kozeleben","timestamp":"2017. december. 22. 19:30","title":"Két vonat ütközött Bécs közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9b23dc-97e6-46a8-a003-35e06e062ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A karácsonyi show műsorok idején bármi megtörténhet.","shortLead":"A karácsonyi show műsorok idején bármi megtörténhet.","id":"20171223_lewis_hamilton_zongorazik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb9b23dc-97e6-46a8-a003-35e06e062ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2b1447-8dce-4d3e-8902-81e62fc0ed0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20171223_lewis_hamilton_zongorazik","timestamp":"2017. december. 23. 10:12","title":"Abszolút itt az ünnepi szezon - Lewis Hamilton Adele számot zongorázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae782a1-b57c-40ad-946d-271d50f091e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Georges Leekens szövetségi kapitány elmondta, hogy márciusban és júniusban is két-két barátságos mérkőzést játszik a magyar labdarúgó-válogatott.","shortLead":"Georges Leekens szövetségi kapitány elmondta, hogy márciusban és júniusban is két-két barátságos mérkőzést játszik...","id":"20171224_Nagyon_meglepte_az_uj_szovetsegi_kapitany_mennyire_agressziv_a_magyar_foci","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ae782a1-b57c-40ad-946d-271d50f091e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0148153a-9340-4e0b-93c9-c623f0b39fa4","keywords":null,"link":"/sport/20171224_Nagyon_meglepte_az_uj_szovetsegi_kapitany_mennyire_agressziv_a_magyar_foci","timestamp":"2017. december. 24. 14:38","title":"Nagyon meglepte az új szövetségi kapitányt, mennyire agresszív a magyar foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d3d020-27dc-40eb-97d0-d88b516b8d91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb szankciókat szavazott meg az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteken Észak-Koreával szemben, a büntető intézkedéseket az amerikai elnök javasolta. A 15 tagú tanács egyhangú döntést hozott, Kína egyetértésével.","shortLead":"Újabb szankciókat szavazott meg az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteken Észak-Koreával szemben, a büntető intézkedéseket...","id":"20171222_Trump_ujra_lecsap_EszakKoreara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0d3d020-27dc-40eb-97d0-d88b516b8d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462bfd28-d083-4055-a52a-794a5dcd28ed","keywords":null,"link":"/vilag/20171222_Trump_ujra_lecsap_EszakKoreara","timestamp":"2017. december. 22. 21:04","title":"Trump keményen lecsapatott Észak-Koreára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712d1edd-2b61-4d65-879b-062321da32c2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eredetileg többet kellett volna fizetnie a Bolgár Súlyemelő Szövetségnek.","shortLead":"Eredetileg többet kellett volna fizetnie a Bolgár Súlyemelő Szövetségnek.","id":"20171223_Negyedmillio_dollaros_birsag_a_dopping_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=712d1edd-2b61-4d65-879b-062321da32c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2e5d06-b51a-4dca-adb8-dd26917a33c4","keywords":null,"link":"/sport/20171223_Negyedmillio_dollaros_birsag_a_dopping_miatt","timestamp":"2017. december. 23. 13:30","title":"Negyedmillió dolláros bírság a dopping miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994a3a8-b89d-4f2a-a48c-fb71d600ed49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","id":"20171224_heti_top","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a994a3a8-b89d-4f2a-a48c-fb71d600ed49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6559d66-d9fa-481a-bc16-e86af02773b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20171224_heti_top","timestamp":"2017. december. 24. 12:00","title":"Heti TOP: ezt állítsa át otthon a TV-n, és sokkal szebb lesz a képe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96caf91-b76e-46aa-a93b-0329aa358a15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A “Jingle Bells” című karácsonyi dal rengeteg verzióját lehetett már hallani, de most egy különleges feldolgozás került a netre: előadja egy 1951-es számítógép utánzata.","shortLead":"A “Jingle Bells” című karácsonyi dal rengeteg verzióját lehetett már hallani, de most egy különleges feldolgozás került...","id":"20171223_karacsonyi_zene_jingle_bells_szamitogep_1951","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d96caf91-b76e-46aa-a93b-0329aa358a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ff1f9b-0320-4005-9f4b-279ad013db38","keywords":null,"link":"/tudomany/20171223_karacsonyi_zene_jingle_bells_szamitogep_1951","timestamp":"2017. december. 23. 11:03","title":"Így még biztosan nem hallotta: íme a Jingle Bells, ahogy egy 1951-es számítógép előadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a170e82e-8fe2-44fd-bfd6-86a7a49b60bd","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A nő, aki gyermekeit gyászolja, az idős férfi, aki hajléktalanként él saját szülőházában, egy suba, mely egykorvolt időkre emlékezteti gazdáját, és egy tanyagondnok, aki belebetegedett ezekbe a sorsokba – hozhat-e ide igazi örömöt az ünnep?","shortLead":"A nő, aki gyermekeit gyászolja, az idős férfi, aki hajléktalanként él saját szülőházában, egy suba, mely egykorvolt...","id":"20171224_Egyetlensegben_az_isten_hata_mogott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a170e82e-8fe2-44fd-bfd6-86a7a49b60bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc1836c-f0c0-4c77-b193-f75dfbdffc97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171224_Egyetlensegben_az_isten_hata_mogott","timestamp":"2017. december. 24. 17:00","title":"Egyedül az isten háta mögött – advent az alföldi tanyavilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]