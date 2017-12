Tudományos kutatásokat és kereskedelmi célokat is szolgálnak azok az időjárást figyelő műholdak, amelyeket Oroszországban fejlesztenek. Ezek útnak indítása már eddig is bakisorozatot tudhatott maga mögött, hiszen tavaly áprilisban az első kilövést rengeteg halogatás és túlköltekezés után tudták megvalósítani, majd az egyik rakéta akkor fuccsolt be, amikor jelen volt Vlagyimir Putyin is. Most pedig a Meteor-M nevű, 18 műholdat tartalmazó űrkutatói csomag járt hasonlóan, méghozzá érthetetlen okból: az oroszok rossz koordinátákat adtak meg – számol be a BBC.

Nem a cél koordinátái voltak rosszak, hanem az indulásé, a programozás során ugyanis a Baikonur állomást adtak meg. Talán megszokásból, hiszen a Meteor-M már az új központban, a Vostochny állomásról indult volna útnak.

A baki nemzetközi szinten is kínos, hiszen az oroszok több más országnak is szállították volna a műholdakat: Norvégia, Svédország, Kanada, Németország, Japán és az Egyesült Államok is a megrendelők között volt. A Meter-M műholdcsomag összértéke körülbelül 15,2 milliárd forint.

