[{"available":true,"c_guid":"c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az ország több részén is indokolt lesz az óvatosság az autósok számára.","shortLead":"Az ország több részén is indokolt lesz az óvatosság az autósok számára.","id":"20171231_idojaras_onos_eso","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909c1a23-0287-432d-8331-15e73e340d8d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20171231_idojaras_onos_eso","timestamp":"2017. december. 31. 07:58","title":"Vigyázat, jön az ónos eső!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fontos fél év jön az EU-hoz tíz évvel ezelőtt csatlakozott Bulgária számára. ","shortLead":"Fontos fél év jön az EU-hoz tíz évvel ezelőtt csatlakozott Bulgária számára. ","id":"20171231_olyan_feladatot_biz_ujevtol_az_eu_bulgariara_amit_meg_sosem_csinalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81dc787-0b0b-42e9-9c78-bcdf5634de05","keywords":null,"link":"/vilag/20171231_olyan_feladatot_biz_ujevtol_az_eu_bulgariara_amit_meg_sosem_csinalt","timestamp":"2017. december. 31. 15:46","title":"Olyan feladatot bíz újévtől az EU Bulgáriára, amilyet még sosem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f0e329-e613-457c-9bbf-09bed12c415e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női négyes világbajnoki sikere a második helyre került 2017 legszebb pillanatai között a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) szavazásán.","shortLead":"A magyar női négyes világbajnoki sikere a második helyre került 2017 legszebb pillanatai között a Nemzetközi Kajak-Kenu...","id":"20180101_magyar_kajakozok_gyozelme_a_legszebb_pillanatok_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20f0e329-e613-457c-9bbf-09bed12c415e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da393663-08f6-45bf-8413-768f2c1a7761","keywords":null,"link":"/sport/20180101_magyar_kajakozok_gyozelme_a_legszebb_pillanatok_kozott","timestamp":"2018. január. 01. 20:34","title":"Magyar kajakozók győzelme a legszebb tavalyi pillanatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ee0021-7f2d-45e7-84ba-68f3a9b0fb3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több embert őrizetbe vettek.","shortLead":"Több embert őrizetbe vettek.","id":"20180101_Berlinben_es_Kolnben_is_tortent_szexualis_zaklatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7ee0021-7f2d-45e7-84ba-68f3a9b0fb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b9f4a1-a012-424a-ae83-33fe8b445194","keywords":null,"link":"/vilag/20180101_Berlinben_es_Kolnben_is_tortent_szexualis_zaklatas","timestamp":"2018. január. 01. 13:53","title":"Berlinben és Kölnben is történt szexuális zaklatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff4bab8-b794-4fd0-a3a1-73dd04e78643","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ahogyan tavaly, úgy idén is elkészült a hvg.hu szilveszteri zenemixe. Idei slágerek, jó zenék az elmúlt évekből, és klasszikusok vegyesen. Boldog új évet!","shortLead":"Ahogyan tavaly, úgy idén is elkészült a hvg.hu szilveszteri zenemixe. Idei slágerek, jó zenék az elmúlt évekből, és...","id":"20171231_szilveszteri_zenei_valogatas_2017","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ff4bab8-b794-4fd0-a3a1-73dd04e78643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ad7246-782e-4d8e-b798-b22b572a61a3","keywords":null,"link":"/kultura/20171231_szilveszteri_zenei_valogatas_2017","timestamp":"2017. december. 31. 19:00","title":"Csomó jó zene szilveszterre - bulizzon a hvg.hu válogatására!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a05cdf-445c-4c4f-bc84-e9b8a24cccf6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csontig hatoló hideg idővel kezdődött az újév az Egyesült Államok középső területein, hidegrekordok dőlnek meg, és több újévi ünnepséget is le kellett mondani a rendkívüli időjárás miatt. ","shortLead":"Csontig hatoló hideg idővel kezdődött az újév az Egyesült Államok középső területein, hidegrekordok dőlnek meg, és több...","id":"20180101_133_eves_hidegrekord_dolt_meg_amerikaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08a05cdf-445c-4c4f-bc84-e9b8a24cccf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fe534d-588f-4669-b899-e86cd1cde3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20180101_133_eves_hidegrekord_dolt_meg_amerikaban","timestamp":"2018. január. 01. 16:45","title":"133 éves hidegrekord dőlt meg Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714353cd-14c1-4b7f-8ad1-5f00c03d8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Annyi sok formális elnöki köszöntő után most végre egy igazán szívhez szóló beszéd hangzik majd el az újév első perceiben, amelyben az apró élőlényekre is gondolnak. Sőt, nem kell búslakodnia annak sem, aki le szeretne feküdni éjfél előtt. Már most meghallgathatóak ugyanis a köztársasági elnök gondolatai. Igaz, hogy van CEU-ügy és migráció, de eközben elfeledkezett az ország például a házsártos szúnyogkancavirágokról, és csendben pusztulásnak indul a hegyhátai tujaróka-populáció is. Hála azonban az elnöknek, 2018-ban kellő figyelem irányulhat majd ezekre a létformákra is.","shortLead":"Annyi sok formális elnöki köszöntő után most végre egy igazán szívhez szóló beszéd hangzik majd el az újév első...","id":"20171231_baj_van_a_duplazsakos_eldoradobogarakkal_ader_helyett_bodocs_beszel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=714353cd-14c1-4b7f-8ad1-5f00c03d8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7beeddb8-50f0-4d69-a258-ddbcaeedad51","keywords":null,"link":"/kultura/20171231_baj_van_a_duplazsakos_eldoradobogarakkal_ader_helyett_bodocs_beszel","timestamp":"2017. december. 31. 15:20","title":"Baj van a duplazsákos eldorádóbogarakkal, Áder helyett Bődöcs beszél ezért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad532a5-fdf6-4c65-8202-c63a07d106bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnéztük, ki hogy fordult a választási évre. Közzétételi sorrendben mutatjuk.","shortLead":"Megnéztük, ki hogy fordult a választási évre. Közzétételi sorrendben mutatjuk.","id":"20180101_Vona_adott_igazan_a_formasagokra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ad532a5-fdf6-4c65-8202-c63a07d106bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762e231b-8f14-4f9b-bfc4-cb98782596be","keywords":null,"link":"/itthon/20180101_Vona_adott_igazan_a_formasagokra","timestamp":"2018. január. 01. 10:33","title":"Vona adott igazán a formaságokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]