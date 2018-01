[{"available":true,"c_guid":"4d3116af-542b-462b-8af5-810e1065de50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a Ladával akár még egy mély folyón is át lehet kelni, és erre bizony még egy Niva is képtelen lenne.","shortLead":"Ezzel a Ladával akár még egy mély folyón is át lehet kelni, és erre bizony még egy Niva is képtelen lenne.","id":"20180101_uszni_is_tud_a_lada_niva_elfeledett_testvere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d3116af-542b-462b-8af5-810e1065de50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c812a4-b859-4e61-bbc4-e71a5ca71d05","keywords":null,"link":"/cegauto/20180101_uszni_is_tud_a_lada_niva_elfeledett_testvere","timestamp":"2018. január. 01. 06:41","title":"Úszni is tud a Lada Niva elfeledett testvére, kezdje vele az új évet, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401fd236-069e-4748-954b-cdba1301ac21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos szén-monoxid-mérgezést szenvedett két idős ember Vácon, a Szélső soron, egy családi házban szombaton - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.","shortLead":"Súlyos szén-monoxid-mérgezést szenvedett két idős ember Vácon, a Szélső soron, egy családi házban szombaton - közölte...","id":"20171230_Ket_ember_kerult_korhazba_szenmonoxidmergezes_miatt_Vacon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=401fd236-069e-4748-954b-cdba1301ac21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000baaf3-03ef-4eae-8732-c8cf15761b84","keywords":null,"link":"/itthon/20171230_Ket_ember_kerult_korhazba_szenmonoxidmergezes_miatt_Vacon","timestamp":"2017. december. 30. 16:32","title":"Két ember került kórházba szén-monoxid-mérgezés miatt Vácon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f5795e-b267-4e31-8db6-d3727702cfa2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Egy bértollnok szürreális kálváriája, két testvér ambivalens viszonya, az alkotó ember kudarctól rettegésének mozgóképes allegóriája, egy kétezerötszáz oldalas könyv története - többek között e történeteket eleveníti meg a HVG Extra Business filmajánlója. ","shortLead":"Egy bértollnok szürreális kálváriája, két testvér ambivalens viszonya, az alkotó ember kudarctól rettegésének...","id":"20171230_Het_emlekezetes_film_a_kreativitasi_krizisrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4f5795e-b267-4e31-8db6-d3727702cfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c82eac-6256-4fe1-ad8a-7afeacc97f55","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20171230_Het_emlekezetes_film_a_kreativitasi_krizisrol","timestamp":"2017. december. 30. 19:15","title":"Hét emlékezetes film a kreativitási krízisről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2dc4d7e-2adf-4140-91ed-8b907271ad67","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyar idő szerint 22 óra előtt a Föld egyik felén már beköszöntött az új év. Egyebek mellett Ausztráliában, Japánban és Malajziában is színpompás tűzijátékkal ünnepelték 2018-at.","shortLead":"Magyar idő szerint 22 óra előtt a Föld egyik felén már beköszöntött az új év. Egyebek mellett Ausztráliában, Japánban...","id":"20171231_szinpompas_unnepsegeken_koszontottek_vilagszerte_az_ujevet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2dc4d7e-2adf-4140-91ed-8b907271ad67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12368d9b-dc02-4d75-81fd-ba67b10fb90a","keywords":null,"link":"/vilag/20171231_szinpompas_unnepsegeken_koszontottek_vilagszerte_az_ujevet","timestamp":"2017. december. 31. 22:04","title":"Színpompás ünnepségeken köszöntötték világszerte az újévet – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b3ae36-a6c1-4e39-85c7-5ca23cb5cfa3","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Áfamentes meccsbelépő, Fidesz-közeli magánegészségügy, unióbarát Orbán Viktor egy Malév-gép fedélzetén: kíváncsiak voltunk, mit hozhat 2018 Magyarországnak, tehát belenéztünk egy jósgömbbe. Persze, mint minden jósgömb, ez is tévedhet, de talán nem túl nagyot.","shortLead":"Áfamentes meccsbelépő, Fidesz-közeli magánegészségügy, unióbarát Orbán Viktor egy Malév-gép fedélzetén: kíváncsiak...","id":"20180101_joslatok_magyar_gazdasag_eu_penzek_meszaros_lorinc_beruhazasok_egeszsegugy","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3b3ae36-a6c1-4e39-85c7-5ca23cb5cfa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b3ab23-af18-4a0a-aa8f-2538812e8048","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180101_joslatok_magyar_gazdasag_eu_penzek_meszaros_lorinc_beruhazasok_egeszsegugy","timestamp":"2018. január. 01. 07:00","title":"Magyarország számára őrült, a NER-lovagoknak paradés lehet az új év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21952e86-191c-4bfa-afe3-02f00b99b5d3","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"József főherceg marsallbotja és Habsburg Ottó kitüntetései egyaránt a budai Várba tartanak. A kormány ereklyegyűjtő szenvedélye vég nélküli és a jelek szerint minden pénzt megér.","shortLead":"József főherceg marsallbotja és Habsburg Ottó kitüntetései egyaránt a budai Várba tartanak. A kormány ereklyegyűjtő...","id":"201741__habsburg_relikviak__kapcsolodasi_pontok__hatalmi_szimbolika__begyujtesi_mania","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21952e86-191c-4bfa-afe3-02f00b99b5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fe90c0-56d1-4e0d-98ae-95dac8523a44","keywords":null,"link":"/itthon/201741__habsburg_relikviak__kapcsolodasi_pontok__hatalmi_szimbolika__begyujtesi_mania","timestamp":"2018. január. 01. 09:00","title":"Begyűjtési mánia: a Szálasira felesküdött Habsburg marsallbotját is megvette a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd81772-71e8-4381-a5dd-d2ae2c4b92f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint nagy a rendőri készültség Teherán központjában. A hatóságok korlátozták az Instagramhoz és a Telegramhoz való hozzáférést.","shortLead":"A hírek szerint nagy a rendőri készültség Teherán központjában. A hatóságok korlátozták az Instagramhoz és...","id":"20171231_vizagyuval_mentek_neki_a_rendorok_az_irani_tuntetoknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdd81772-71e8-4381-a5dd-d2ae2c4b92f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eaf8b99-1519-4ee1-89d8-1557cf6452b6","keywords":null,"link":"/vilag/20171231_vizagyuval_mentek_neki_a_rendorok_az_irani_tuntetoknek","timestamp":"2017. december. 31. 19:00","title":"Vízágyúval mentek neki a rendőrök az iráni tüntetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4814fc0a-fa38-4d35-8fb2-a05f1b63d507","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2017-ben az egyik legnagyobb oldtimeres aukciósház bevételei meghaladták a félmilliárd dollárt.","shortLead":"2017-ben az egyik legnagyobb oldtimeres aukciósház bevételei meghaladták a félmilliárd dollárt.","id":"20171230_klasszikus_auto_arveres_2017","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4814fc0a-fa38-4d35-8fb2-a05f1b63d507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f476e9-d68f-4ee0-b910-31800ee3ea7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20171230_klasszikus_auto_arveres_2017","timestamp":"2017. december. 30. 14:26","title":"Közel 6 milliárd forintot ért idén a legdrágább régi autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]