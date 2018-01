A notebookokat eredetileg arra szánták, hogy a különböző digitális munkafeladatainkat úton-útfélen, gyakorlatilag bármikor el tudjuk végezni. Szabad perceinkben persze már az évtizedekkel ezelőtti laptopokon is játszottunk, de leginkább csak pasziánszt, és semmi komolyabbat. Az elmúlt években azonban komoly iparággá nőtte ki magát a kifejezetten játékra kitalált notebookszektor, és ezeken az úgynevezett gamer masinákon már ugyanolyan játékélményben lehet részünk, mint egy minden hájjal megkent komoly asztali számítógépen.

A Technavio előrejelzése szerint a gamer laptopok piaca 2021-ig évente átlagosan 20 százalékot meghaladó mértékben fog növekedni. A szektorban olyan nagy és neves gyártók képviseltetik magukat, mint például az Acer, az Asus, a Dell és az MSI, melyekhez nemrégiben a Lenovo is csatlakozott. Bár ez utóbbi gyártó nevét elsősorban a munkavégzésre kitalált ThinkPad modellekhez kötjük, IdeaPad Y néven már a közelmúltban is léteztek gamereknek is megfelelő Lenovo notebookok. Ezek viszont mostantól már Legion Y néven támadnak, és minden korábbinál jobban ki vannak hegyezve a játékokra.

Y generáció

A jéghegy csúcsát az Legion Y920 jelenti, a középkategóriában a Legion Y720 áll rajtvonalhoz, a belépőszintet pedig a Legion Y520 képviseli. Mi most ez utóbbi, értelemszerűen legszélesebb rétegeknek szánt modellt vesszük górcső alá. A low-end gamer kategóriát le sem tagadhatja jelen delikvensünk, mely a drágább társaitól eltérően teljes egészében olcsó hatást keltő műanyag borítást kapott. Az összeszerelési minőség és az illesztési pontosság szerencsére mindenhol korrekt, és az egyedi formaterv semmi kétséget sem hagy a külső szemlélőben afelől, hogy ez itt bizony egy gamer laptop.

© László Ferenc

Az érdesített felület miatt nem valószínű, hogy az Y520 valaha is véletlenül ki fog csúszni a kezeink közül, viszont a szennyeződések gyorsan ellepik a gépet. És ezeket eltávolítani sem túl egyszerű feladat. Ha a hőn szeretett játékgépünket mindig magunknál szeretnénk tudni, akkor 2,5 kilogramm cipelésére kell felkészülnünk. Ehhez persze még hozzá lehet számolni bő 40 dekát, ugyanis ennyit nyom a mérlegen a méretes hálózati adapter, ami nélkül nem túl sokáig játszhatunk, de erről majd egy kicsit később.

Nyissuk fel!

Belül egy 15,6 colos képátlóval rendelkező, mai szemmel nézve már igencsak vaskos kávás LCD kijelzőt találunk. Az IPS technológia a hatalmas betekintési szögek miatt fontos, vagyis a mellettünk lévő barátaink is jól láthatják, ahogy mi éppen egy virtuális autóval száguldunk, vagy éppen képzeletbeli szörnyek ellen küzdünk. Ugyancsak fontos, hogy a képmegjelenítő matt felületű, vagyis a játékról nem vonja el a figyelmünket a szobabéli haverok és berendezések visszatükröződő fizimiskája. A fényerő az átlagnál nagyobb, ha nem is kiemelkedően magas, de egyedül talán csak a legerősebb tűző napsütésben lesznek ezzel gondjaink. Például kint a kertben vagy a teraszon. G-sync, vagyis dinamikus frissítési frekvenciaszabályozás nincs, azonban ezt talán csak a hardcore gamerek hiányolják.

© László Ferenc

A 97 gombot felvonultató klaviatúra kellemesen nagy méretű és korrekt nyomáspontú billentyűkkel rendelkezik. Pozitívum, hogy jobb oldalt numerikus billentyűzetet is kapunk. Azért viszont nem tudunk piros pontot adni, hogy a Home/End, illetve PgUp/PgDn funkciók a kurzorbillentyűkre (nyíl) kerültek, és előhívásukhoz szükség van az Fn gomb használatára. A játékosok által sokat használt W, A, S, D gombok külön kiemelést kaptak, sötétben pedig remekül mutat a vörös háttérvilágítás. A csuklótámasz kellemesen puha felületű, a trapéz formájú és mintegy 10x6 centiméteres touchpad alatt pedig két nyomógombra lehetünk figyelmesek.

© László Ferenc

Kezdődhet a játék

Az általunk kipróbált játékok egytől egyig korrekt sebességgel futottak. A leginkább hardverigényes szoftverek általában minimum 30 képkocka/másodperces sebességgel futottak, a néhány éves játékok pedig vidáman pörögtek akár 60 fps-sel is. A kiváló sebességre egy négymagos i7-es processzor jelent garanciát, ami egy GTX 1050 Ti grafikusgyorsító társaságát élvezi. Míg korábban komolyabb szakadék tátongott egy adott grafikuskártya asztali és mobil változata között, addig mostanra ez a differencia szinte megszűnt, így ez a 4 GB memóriás Nvidia gyorsító 2017-ben, de még 2018-ban is remek választás akár egy notebookban is. Azt pedig már a játékosoknak kell eldönteniük, hogy az opcionális GTX 1060 mintegy 30 százalékos teljesítménytöbbletére szükség (és pénz) van-e.

© László Ferenc

A tesztgépben 8 GB DDR4 memória található, ami persze a későbbiekben 16 GB-ra bővíthető. A 128 GB-os SSD-ről villámgyorsan betölt a Windows 10 és az arra telepített szoftverek, de ezen a tárhelyen csak viszonylag kevés játéknak jut hely. Ami nem fér az SSD-re, annak be kell érnie az 1 TB-os Seagate merevlemez nem túl acélos sebességével – ez esetben jelentősen hosszabb betöltési időkkel lehet számolni. Optikai meghajtó nincs és ma már vélhetően senkinek sem hiányzik.

Hang, üzemidő

Alaphelyzetben nem sok zaja van a gépnek, de egy igényesebb játék gyorsan maximumra tudja pörgetni a ventillátorokat, amik ilyenkor már nem túl kellemes dallamot játszanak. Ha már itt tartunk, a drágább Legionoktól eltérően ezúttal nem kapunk beépített mélynyomót, és a 2x2 W-os Harman hangszórók minősége véleményünk szerint elmarad az átlagtól. Semmi baj, csak egy rendes fülesre van szükségünk, és így még a környezetünket sem terheljük az autóversenyek és a lövöldözések hangjával.

© László Ferenc

Kipróbáltuk, hogy maximális fényerő mellett alig több mint 35-45 percet tudunk játszani egy feltöltéssel. Ezt az üzemidőt persze megtöbbszörözhetjük a fényerő csökkentésével és egyéb trükkökkel, de jobb, ha megbarátkozunk a ténnyel, hogy egy ilyen energiazabáló gamer laptop szinte megköveteli magának a hálózati adapter használatát. Nem játékos, hanem normál használat mellett 3-4 órás üzemidőre számíthatunk. Remek dolog, hogy a 45 Wh-s telep egész gyorsan, 1,5 óra alatt feltölthető.

© László Ferenc

A jól tapadó gumilábakon álló Y520 két darab USB 3.0, egy USB 2.0 és egy USB Type-C csatlakozó aljzattal rendelkezik, ezenkívül pedig az Ethernet- és HDMI-port, valamint az SD-kártyaolvasó sem hiányzik a fedélzetéről. Wireless fronton az ac szabányú wifiről és a 4.1-es Bluetoothról kell említést tennünk. Xbox One kontroller támogatást nem kapunk, az az Y720 kiváltsága.

© László Ferenc

Verdikt

+: gamer életérzés, gyors processzor és grafikuskártya, fürge SSD, szép kijelző, bővítési lehetőség. –: teljesen műanyag borítás, hangos hűtés, nem túl jó hangminőség, rövid üzemidő.

A Legion Y520 egy remekül sikerült belépőszintű gamer notebook. A Lenovo szerencsére inkább csak olyan területeken spórolt, amik a játékélményt nem igazán befolyásolják negatívan, ha pedig esetleg mégsem lenne elég az Y520 teljesítménye, választhatjuk a komolyabb Y720-at is. Egy i5 processzoros Y520 alapmodell mintegy 260 ezer forint ellenében vihető haza, egy full extrás Y520 pedig körülbelül 500 ezer forintba kerül. A cikkünkben tesztet konkrét gép árcéduláján 380 ezer forintos összeg volt olvasható.

