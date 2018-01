[{"available":true,"c_guid":"4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megélénkülő szél segít majd.","shortLead":"A megélénkülő szél segít majd.","id":"20180101_figyelmeztetes_tartos_kod","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4abaea11-0f8e-4bb9-b621-bafd5e96ade0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3a3f1a-2590-4e94-8399-07af4469a7b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180101_figyelmeztetes_tartos_kod","timestamp":"2018. január. 01. 19:50","title":"Megint jön a köd, megint jön a figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae4db13-c5df-44b2-94be-ba6fb90402ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Helyreállt a rend, szilveszter reggel óta ismét működik az internetes oldal, ahol az építési engedélyeztetési eljárásokat bonyolítják. A portál működtetői egyenként keresték fel az érintett ügyfeleket.","shortLead":"Helyreállt a rend, szilveszter reggel óta ismét működik az internetes oldal, ahol az építési engedélyeztetési...","id":"20180102_Fellelegezhetnek_az_epiteszek_senkit_nem_erhet_kar_az_uzemzavar_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ae4db13-c5df-44b2-94be-ba6fb90402ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad029d2-4f71-4e8f-bd9c-b43edc9abe5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_Fellelegezhetnek_az_epiteszek_senkit_nem_erhet_kar_az_uzemzavar_miatt","timestamp":"2018. január. 02. 12:10","title":"Fellélegezhetnek az építészek, senkit nem érhet kár az üzemzavar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e068eb4-d8ed-40e2-bf76-8d2f52d021b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint az esetek közt nincs összefüggés.","shortLead":"A rendőrség szerint az esetek közt nincs összefüggés.","id":"20180101_Negy_embert_keseltek_halalra_Londonban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e068eb4-d8ed-40e2-bf76-8d2f52d021b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfd2b7d-ae2a-4f38-9371-9c4f50656ed0","keywords":null,"link":"/vilag/20180101_Negy_embert_keseltek_halalra_Londonban","timestamp":"2018. január. 01. 13:32","title":"Négy embert késeltek halálra Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52648c55-28dc-43a2-9e61-118839fa5443","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három könnyű sérültje van a szilveszter éjszakának.","shortLead":"Három könnyű sérültje van a szilveszter éjszakának.","id":"20180101_Tuzjatek_repult_egy_8_eves_kislany_arcanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52648c55-28dc-43a2-9e61-118839fa5443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae76099-fcb3-4638-bb32-7b30bce6d82a","keywords":null,"link":"/itthon/20180101_Tuzjatek_repult_egy_8_eves_kislany_arcanak","timestamp":"2018. január. 01. 08:31","title":"Tűzijáték repült egy 8 éves kislány arcának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60bee42-9bf4-48f4-bdcd-583ff85f9099","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai diktátort nem a szeretet árasztotta el az újév első napján.","shortLead":"Az észak-koreai diktátort nem a szeretet árasztotta el az újév első napján.","id":"20180101_Beleremeg_a_vilag_Kim_Dzsong_Un_ujevi_beszedebe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b60bee42-9bf4-48f4-bdcd-583ff85f9099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e500be-765b-4cd7-b30c-eb7f35b97651","keywords":null,"link":"/vilag/20180101_Beleremeg_a_vilag_Kim_Dzsong_Un_ujevi_beszedebe","timestamp":"2018. január. 01. 09:16","title":"Beleremeg a világ Kim Dzsong Un újévi beszédébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a05cdf-445c-4c4f-bc84-e9b8a24cccf6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csontig hatoló hideg idővel kezdődött az újév az Egyesült Államok középső területein, hidegrekordok dőlnek meg, és több újévi ünnepséget is le kellett mondani a rendkívüli időjárás miatt. ","shortLead":"Csontig hatoló hideg idővel kezdődött az újév az Egyesült Államok középső területein, hidegrekordok dőlnek meg, és több...","id":"20180101_133_eves_hidegrekord_dolt_meg_amerikaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08a05cdf-445c-4c4f-bc84-e9b8a24cccf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fe534d-588f-4669-b899-e86cd1cde3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20180101_133_eves_hidegrekord_dolt_meg_amerikaban","timestamp":"2018. január. 01. 16:45","title":"133 éves hidegrekord dőlt meg Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b958022-4911-475a-97c2-f0422f1e3055","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 40-50 százalékos megtakarítást érhetnek el, akik egy közelmúltban indult magyar startup oldalán rendelnek meg szállítási szolgáltatásokat. A cél az üres rakterek megtöltése, az útvonal optimalizálása és a legjobb ár elérése.","shortLead":"Átlagosan 40-50 százalékos megtakarítást érhetnek el, akik egy közelmúltban indult magyar startup oldalán rendelnek meg...","id":"201743__a_teherfuvarozas_uberje__utalva_es_szeretve__online_piacter__arlehajtas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b958022-4911-475a-97c2-f0422f1e3055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42fcc73-3778-49e5-8373-8f7bf6b9041e","keywords":null,"link":"/gazdasag/201743__a_teherfuvarozas_uberje__utalva_es_szeretve__online_piacter__arlehajtas","timestamp":"2018. január. 01. 15:30","title":"Átrendezheti a szállítási piacot a teherfuvarozás magyar Uberje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5ecd51-7ab8-4d29-bdce-a9cdc6deac84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos januári CES-re egy valóban szemkápráztató képernyőt is hoz az LG. Több szempontból is egyedülálló készülékről van szó.","shortLead":"A szokásos januári CES-re egy valóban szemkápráztató képernyőt is hoz az LG. Több szempontból is egyedülálló...","id":"20180102_a_vilag_legnagyobb_es_legnagyobb_felbontasu_oled_kijelzoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb5ecd51-7ab8-4d29-bdce-a9cdc6deac84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5d10ad-7052-44d4-925b-b797d6598a72","keywords":null,"link":"/tudomany/20180102_a_vilag_legnagyobb_es_legnagyobb_felbontasu_oled_kijelzoje","timestamp":"2018. január. 02. 13:00","title":"Ekkora tv-t még nem látott: íme a világ legméretesebb és legnagyobb felbontású képernyője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]