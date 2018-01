A 140 millió felhasználóval – köztük 60 millió előfizetővel – rendelkező Spotifyt a Wixen Music Publishing perli. A zeneműkiadó azt állítja, a Spotify az esetek nagyjából 21 százalékában nem fizette ki a lejátszásonként járó jogdíjakat – jelentette a The Hollywood Reporter.

A weboldalán található információk szerint a Wixen olyan ismert előadókat és zenekarok jogaival rendelkezik, mint a The Doors, a Doobie Brothers, a Rage Against the Machine, Janis Joplin, Missy Elliott, Tom Petty, Neil Young vagy éppen a Beach Boys. Összesen több mint 2000 előadó/együttes tartozik hozzájuk.

A Wixen keresetében az 1,6 milliárd (!) dolláros – nagyjából 409 milliárd forintnak megfelelő – kártérítés mellett zeneszámonként további 150 ezer dolláros költség megfizetését is követeli a nem megfelelő licenszelés miatt, valamint az ügyvédi költségeiket is a Spotifyon hajtanák be.

A svéd vállalatnak nem ez az első szerzői jogi pere, de ilyen kaliberű kártérítést még sosem követelt egy kiadó sem. A 19 milliárd dollár értékűre becsült vállalatnak rosszkor jön a per: éppen idén szeretnének tőzsdére lépni.

