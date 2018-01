Az LG még 2012 szeptemberében hagyta el Optimus G nevű telefonjából az Optimus szócskát, és a készülék G2 néven futott tovább. Két évvel később elindították a V sorozatot, és azóta a G és a V modellek az év első, illetve második felében jelennek meg.

Most valami változhat, no nem e megjelenési ütem, hanem az elnevezés. A (volt) G sorozatú telefonok továbbra is a februári MWC-n jelennek meg, azonban az idénre várható LG G7 már nem ezt a nevet kapja. (Felröppentek egyébként olyan hírek is, hogy idén akár már a Las Vegas-i CES-en is bemutathatják ezt a telefont, de ennek kicsi a valószínűsége.)

A csúcstelefonok újramárkázása nem szokatlan, ezt már a Samsung és az Apple is megtette – mondta el az LG egyik munkatársa az Investornak, hozzátéve, hogy a névről még nem döntöttek. A dupla szám (LG 77?) éppúgy benne van a pakliban, mint valamilyen fantázianév. Piaci szakértők arra gondolnak, hogy az LG új számozási rendszere mögött az állhat, hogy a kisebb szám esetleg elavultabb modellre utal (emlékezzünk csak, a Samsung is átlépte a Note6-ot).

Azt hihetnénk, hogy egy márkanév változás nem olyan fontos, azonban gyakran épp ez kelti fel olyan felhasználók érdeklődését, akik korábban nem figyeltek fel egy-egy modellre.

Ami a kiszivárgott specifikációkat illeti: az LG új telefonja a Snapdragon 845-ös lapkakészlettel és a Qualcomm ugyancsak új, rendkívül gyors X20 LTE modemjével érkezhet. Számos AI-fejlesztés is lesz a telefonban. Olyan – igaz, nem megerősített – pletykák is vannak, hogy ennél a telefonnál az LG is átáll az OLED-re.