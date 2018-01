Újabb nagyhalat vadászott le zenei fronton a Facebook: sikerült megállapodni a Sonyval. Az üzletből a végén persze a vállalatok profitálnak, de közben a felhasználók is jól járnak.

Az elmúlt hónapokban gyakran találkozgattak a Facebook és a nagy zenei kiadók illetékesei, és a tárgyalássorozatnak már meg is van az eredménye. A decemberi, Universal Music Grouppal kötött egyezség után most a világ legnagyobb zenei kiadójaként működő Sony Music Publishinggel is sikerült megegyezniük – jelentette a Bloomberg.

A közösségi szolgáltató és a zenei kiadó(k) között megszületett megállapodás értelmében a felhasználók minden további nélkül használhatják a Facebookra és az Instagramra feltöltött videóikban a Sonyhoz tartozó előadók zeneszámait – a videókkal szemben a kiadó nem fog szerzői jogi igénnyel fellépni, nem fogja töröltetni azokat.

Olyannyira nem, hogy a Sonynál kifejezetten örülnek majd, ha valaki egy hozzájuk tartozó zenét használ a Facebookra vagy Instagramra készített saját videóban. A Bloomberg ugyanis úgy tudja, hogy a Sony Music által gründolt előadóknak a Facebook jogdíjakat fizet majd minden egyes vonatkozó bejegyzés után.

Az üzlettel, úgy tűnik, egy valaki jár csak igen rosszul: a YouTube. A videómegosztó nem rendelkezik ilyen megállapodásokkal, így az oda feltöltött videókban maximum 7 másodperc erejéig lehet bármilyen zenét használni a videókhoz. Ehhez képest óriási előnyt jelenthez az a felhasználóknak, ha ezentúl inkább a Facebookra teszik fel videóikat.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.