[{"available":true,"c_guid":"f28f7cc3-331d-4368-a900-d8909f2ef1b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam nem tartozik a magánnyugdíjpénztárakból kilépett embereknek semmivel - mondta az MNB elnöke. A Csíki Sör tulajdonosa nem tagadta, hogy embercsempészet miatt keresik az Egyesült Államokban, a kormány elbukta az államadósság elleni harcot, de a NER barátai így is jó évre készülhetnek. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az állam nem tartozik a magánnyugdíjpénztárakból kilépett embereknek semmivel - mondta az MNB elnöke. A Csíki Sör...","id":"20180107_Es_akkor_Matolcsy_uzent_egy_kanyi_vas_nem_jar_a_volt_magannyugdijpenztari_tagoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f28f7cc3-331d-4368-a900-d8909f2ef1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166ca485-a6b6-4615-9f47-378460d38d6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180107_Es_akkor_Matolcsy_uzent_egy_kanyi_vas_nem_jar_a_volt_magannyugdijpenztari_tagoknak","timestamp":"2018. január. 07. 07:00","title":"És akkor Matolcsy üzent: egy kanyi vas nem jár a volt magánnyugdíj-pénztári tagoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9701d62-bac4-4c94-86ee-e60f2e24c72e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évről évre felröppen a hír, hogy vége, mindenki rohanjon a maradék Milkákért a boltba. Most végre pontos évszámmal álltak elő a tudósok a kakaófák kihalását illetően, és biztos, ami biztos, feltalálták a genetikailag módosított szupercsokit is.","shortLead":"Évről évre felröppen a hír, hogy vége, mindenki rohanjon a maradék Milkákért a boltba. Most végre pontos évszámmal...","id":"20180108_Mar_megint_kihalnak_a_kakaofak_indul_a_visszaszamlalas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9701d62-bac4-4c94-86ee-e60f2e24c72e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a408bcab-2e5d-48a6-96a7-8d43d28b4c74","keywords":null,"link":"/kkv/20180108_Mar_megint_kihalnak_a_kakaofak_indul_a_visszaszamlalas","timestamp":"2018. január. 08. 11:08","title":"Már megint kihalnak a kakaófák, indul a visszaszámlálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9660067-1bb1-4f2b-ba9b-989504a97544","c_author":"Balázs Zsuzsanna","category":"tudomany","description":"A marsi emberi élet lehetőségére keresi a választ a tervek szerint május 5-én útnak induló amerikai bolygóközi járat, az InSight. A Földdel szomszédos bolygó talaj alatti rétegeinek tanulmányozására alkalmas szondától az amerikai űrhivatal, a NASA annak kiderítését várja, hogy mennyire lakható a környék, ha az emberek bunkerekbe költöznek, védőfelszerelést használnak és a planéta belsejének geotermikus energiáját hasznosítják.","shortLead":"A marsi emberi élet lehetőségére keresi a választ a tervek szerint május 5-én útnak induló amerikai bolygóközi járat...","id":"201801_kozmikus_tervek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9660067-1bb1-4f2b-ba9b-989504a97544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e95efe-779d-4743-a95e-cd68a34de2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/201801_kozmikus_tervek","timestamp":"2018. január. 07. 08:00","title":"Képesek lennének-e élni az emberek a Mars felszínén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b41d396-8fcd-4224-8bff-8656ac6c8f84","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"London olyan szabadkereskedelmi megállapodásra törekszik az EU-val, amely az áruk és a szolgáltatások kereskedelmére egyaránt kiterjed.\r

","shortLead":"London olyan szabadkereskedelmi megállapodásra törekszik az EU-val, amely az áruk és a szolgáltatások kereskedelmére...","id":"20180107_A_brit_miniszterelnok_a_Brexitrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b41d396-8fcd-4224-8bff-8656ac6c8f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68f0d10-b419-460b-82a6-ef313064be58","keywords":null,"link":"/vilag/20180107_A_brit_miniszterelnok_a_Brexitrol","timestamp":"2018. január. 07. 12:04","title":"A brit miniszterelnök súrlódásmentes Brexitet szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b197a0-703c-4813-85e5-9bdd2b60f1fe","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Nem sok választása maradt az államnak a Gránit Bank részvényeinek eladásakor, mivel az egyetlen érvényes ajánlatot Hegedüs Éva tette.","shortLead":"Nem sok választása maradt az államnak a Gránit Bank részvényeinek eladásakor, mivel az egyetlen érvényes ajánlatot...","id":"201801__granit_bank__hegedus_eva__videos_ugyfelek__araranyok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b197a0-703c-4813-85e5-9bdd2b60f1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567ace7f-3f78-4554-901c-7c0b61a91eec","keywords":null,"link":"/gazdasag/201801__granit_bank__hegedus_eva__videos_ugyfelek__araranyok","timestamp":"2018. január. 07. 12:30","title":"Drágán vette vagy olcsón adta el a Gránit Bankot az állam?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31fb60c-eac2-4b40-a804-c10f4e9266d4","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Orbán Viktor 2011-ben gyászbeszédében afféle prófétaként beszélt az építészről, hangsúlyozva: „Imre bácsi” nem halt meg.

","shortLead":"Orbán Viktor 2011-ben gyászbeszédében afféle prófétaként beszélt az építészről, hangsúlyozva: „Imre bácsi” nem halt...","id":"201745__makovecz_imre__orokseg__politikai_hagyatek__szellem_hazak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c31fb60c-eac2-4b40-a804-c10f4e9266d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c233b41-6fe4-4fef-a36f-383a4e2710aa","keywords":null,"link":"/kultura/201745__makovecz_imre__orokseg__politikai_hagyatek__szellem_hazak","timestamp":"2018. január. 07. 19:50","title":"Tízmilliárdokból ápolja a kormány Makovecz életművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d9eaa4-949b-481b-8575-d518e587f84b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerű, de hatásosnak tűnő ötlettel lépne fel a közösségi médiában terjedő, kártékony álhírek ellen Emmanuel Macron: a francia kormányfő egyszerűen blokkoltatna bizonyos weboldalakat választások idején, szükség esetén pedig más eszközökhöz is folyamodna a szerinte a demokrácia védelmében tett lépéssel. Csakhogy a törvénytervezet olyan eszközt ad a kormány kezébe, mellyel később elnémíthatja az ellenzéki hangokat is – épp a legkényesebb időszakban.","shortLead":"Egyszerű, de hatásosnak tűnő ötlettel lépne fel a közösségi médiában terjedő, kártékony álhírek ellen Emmanuel Macron...","id":"20180108_emmanuel_macron_alhir_kamu_hir_valasztas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29d9eaa4-949b-481b-8575-d518e587f84b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676b24e5-655a-4b75-a68d-6e3557f9f4b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180108_emmanuel_macron_alhir_kamu_hir_valasztas","timestamp":"2018. január. 08. 09:03","title":"Orbán ehhez mit szólna? Macron igazi csodafegyvert vet be az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe4e899-619e-4c89-94d6-a73a1532ad0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csillagos márka több exkluzív típust is érintő visszahívási projektje több mint 17 ezer autótulajdonosnak okoz némi bonyodalmat.","shortLead":"A csillagos márka több exkluzív típust is érintő visszahívási projektje több mint 17 ezer autótulajdonosnak okoz némi...","id":"20180108_gondok_a_legdragabb_mercedesekkel_szervizbe_kell_gurulni_veluk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abe4e899-619e-4c89-94d6-a73a1532ad0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321e073b-82e9-4310-8572-a2274da0cf0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180108_gondok_a_legdragabb_mercedesekkel_szervizbe_kell_gurulni_veluk","timestamp":"2018. január. 08. 11:22","title":"Gondok a legdrágább Mercedesekkel, szervizbe kell gurulni velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]