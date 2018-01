[{"available":true,"c_guid":"75abe127-476e-4638-ac27-642a9444ebfd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan háborodtak fel, miután Matolcsy György leírta, semmivel nem tartozik az állam a volt magánnyugdíjpénztári tagoknak. Az MNB most egy közleményben kérte ki magának a „pártpolitikai nyomásgyakorlást”.","shortLead":"Sokan háborodtak fel, miután Matolcsy György leírta, semmivel nem tartozik az állam a volt magánnyugdíjpénztári...","id":"20180110_Magyaraz_az_MNB_miert_kellett_elvenni_a_magannyugdijpenztarak_ezermilliardjait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75abe127-476e-4638-ac27-642a9444ebfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44674393-2600-4568-bf19-4cf22484afda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180110_Magyaraz_az_MNB_miert_kellett_elvenni_a_magannyugdijpenztarak_ezermilliardjait","timestamp":"2018. január. 10. 16:49","title":"Magyaráz az MNB: miért kellett elvenni a magánnyugdíjpénztárak ezermilliárdjait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4011f4-c316-4060-9c81-33e43f9aa652","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180109_BREAKING_Vonanak_arcszorzete_lett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a4011f4-c316-4060-9c81-33e43f9aa652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6505792-3594-4ce5-afac-7b43f364267d","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_BREAKING_Vonanak_arcszorzete_lett","timestamp":"2018. január. 09. 15:51","title":"BREAKING: Vonának arcszőrzete lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5026db-bb29-4513-b85d-1d3ec27b403e","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"Csukott szemmel is érdemes meghallgatni, ahogy Meryl Streep Forrest Gumpot, Tom Hanks pedig Margaret Thatchert imitálja.","shortLead":"Csukott szemmel is érdemes meghallgatni, ahogy Meryl Streep Forrest Gumpot, Tom Hanks pedig Margaret Thatchert imitálja.","id":"20180109_tom_hanks_meryl_streep_ellen_show","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b5026db-bb29-4513-b85d-1d3ec27b403e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f239f7d2-5568-4e89-a774-de58cd637bbf","keywords":null,"link":"/kultura/20180109_tom_hanks_meryl_streep_ellen_show","timestamp":"2018. január. 09. 16:49","title":"Meryl Streep és Tom Hanks egymás szerepeiben is brillíroznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913a3d3b-2a90-4fd2-b9d7-90692592d395","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"A Solar Walk címre hallgató film, melyet az Aarhus Jazz Orchestra kísér a vetítéseken, a Berlini Nemzetközi fFilmfesztiválra kapott meghívást.","shortLead":"A Solar Walk címre hallgató film, melyet az Aarhus Jazz Orchestra kísér a vetítéseken, a Berlini Nemzetközi...","id":"20180109_bucsi_reka_solar_walk_berlinale_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=913a3d3b-2a90-4fd2-b9d7-90692592d395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d35e3c8-62e1-4da3-8921-3d3ed84fc8f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180109_bucsi_reka_solar_walk_berlinale_2018","timestamp":"2018. január. 09. 13:51","title":"Bucsi Réka különleges alkotása Berlinben versenyez a legjobb rövidfilm díjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f548496-4207-4588-aca1-7eb29c48c16b","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"Az Operatőrök Amerikai Társasága a Spotlight Awards jelöltjei közé választotta Herbai Mátét.","shortLead":"Az Operatőrök Amerikai Társasága a Spotlight Awards jelöltjei közé választotta Herbai Mátét.","id":"20180110_herbai_mate_operator_amerikai_operatorok_dija","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f548496-4207-4588-aca1-7eb29c48c16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c69c2a9-aaf1-4f7d-b981-7cad7111ac34","keywords":null,"link":"/kultura/20180110_herbai_mate_operator_amerikai_operatorok_dija","timestamp":"2018. január. 10. 11:22","title":"A Testről és lélekről operatőrének munkájától amerikai kollégái is lehidaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da49f104-dd57-4b6c-801c-8491341503dc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A francia elsőosztályú Dijontól a másodosztályú Nancyba igazol. ","shortLead":"A francia elsőosztályú Dijontól a másodosztályú Nancyba igazol. ","id":"20180109_A_francia_masodosztalyban_folytatja_Lang_Adam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da49f104-dd57-4b6c-801c-8491341503dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6960645-25fc-422c-94ee-affcf35757fe","keywords":null,"link":"/sport/20180109_A_francia_masodosztalyban_folytatja_Lang_Adam","timestamp":"2018. január. 09. 15:55","title":"A francia másodosztályban folytatja Lang Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kissé szegényesnek tűnik a 60 órásra tervezett orosz nyelvoktatás, ha a szakember szerint csak a cirill betűk elsajátításához legalább 40-50 órára van szükség. Ráadásul a paksiaknak egyebek mellett nukleáris biztonságról és sugárvédelemről kell majd beszélgetniük az oroszokkal.","shortLead":"Kissé szegényesnek tűnik a 60 órásra tervezett orosz nyelvoktatás, ha a szakember szerint csak a cirill betűk...","id":"20180110_a_paksi_munkasoknak_60_orajuk_lesz_megtanulni_oroszul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41cdbcd-7820-426f-bbb8-7024bc92ee72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180110_a_paksi_munkasoknak_60_orajuk_lesz_megtanulni_oroszul","timestamp":"2018. január. 10. 11:01","title":"A paksi munkásoknak 60 órájuk lesz megtanulni oroszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1428e431-87e7-4163-9cc0-b0299bd73587","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kipróbálók nagyon nagy aránya később dohányossá válik. ","shortLead":"A kipróbálók nagyon nagy aránya később dohányossá válik. A következtetés egy 215 ezres minta 16 éven át tartó...","id":"20180110_Menthetetlen_aki_elszivta_az_elso_cigit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1428e431-87e7-4163-9cc0-b0299bd73587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5bafde-f5e9-4d60-ac85-349a86d2af3d","keywords":null,"link":"/elet/20180110_Menthetetlen_aki_elszivta_az_elso_cigit","timestamp":"2018. január. 10. 14:19","title":"Menthetetlen, aki elszívta az első cigit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]