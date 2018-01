[{"available":true,"c_guid":"cba9e2cb-7d19-4858-945d-5dca890a43b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb Facebook-poszttal jelentkezett az a súlyos endometriózisban szenvedő Krámli Kinga. ","shortLead":"Újabb Facebook-poszttal jelentkezett az a súlyos endometriózisban szenvedő Krámli Kinga. ","id":"20180109_Endometriozis_elmagyarazta_az_enekesno_miert_kellene_negy_evet_varnia_a_mutetre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cba9e2cb-7d19-4858-945d-5dca890a43b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb3e73c-86ca-41df-a3e2-001a86d89f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_Endometriozis_elmagyarazta_az_enekesno_miert_kellene_negy_evet_varnia_a_mutetre","timestamp":"2018. január. 09. 15:32","title":"Endometriózis: elmagyarázta az énekesnő, miért kellene négy évet várnia a műtétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf5e171-7fd5-4869-97ea-48662dc87cfd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy denevérszakértő szerint az elviselhetetlen hőség felforralta a fiatal denevérkölykök agyát, amitől a viselkedésük zavarossá vált. ","shortLead":"Egy denevérszakértő szerint az elviselhetetlen hőség felforralta a fiatal denevérkölykök agyát, amitől a viselkedésük...","id":"20180109_Olyan_meleg_van_Sydneyben_hogy_a_deneverek_elevenen_megfottek__szazaval_potyogtak_a_fakrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bf5e171-7fd5-4869-97ea-48662dc87cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ab14fb-2902-4725-a56d-eeb12e57b1b4","keywords":null,"link":"/vilag/20180109_Olyan_meleg_van_Sydneyben_hogy_a_deneverek_elevenen_megfottek__szazaval_potyogtak_a_fakrol","timestamp":"2018. január. 09. 11:58","title":"Olyan meleg van Sydney-ben, hogy a denevérek elevenen megfőttek - százával potyogtak a fákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37b51dd-0dd1-46e2-82e2-0da0f97b83f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Székelyhidi László elnyerte a német \"nemzeti Nobel-díjnak\" is nevezett Leibniz-díjat.","shortLead":"Székelyhidi László elnyerte a német \"nemzeti Nobel-díjnak\" is nevezett Leibniz-díjat.","id":"20180109_rangos_dijat_kapott_a_magyar_matematikus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d37b51dd-0dd1-46e2-82e2-0da0f97b83f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20336b8-5ad0-44d0-8512-4f35f50de5d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180109_rangos_dijat_kapott_a_magyar_matematikus","timestamp":"2018. január. 09. 10:48","title":"Rangos díjat kapott a magyar matematikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7920b35a-f123-47c7-b913-f0b12e9b06d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Steve Bannontól a lap egyik tulajdonosa pénteken elhatárolódott és sokan számítottak már arra, hogy onnan is távozik a volt elnöki főtanácsadó.","shortLead":"Steve Bannontól a lap egyik tulajdonosa pénteken elhatárolódott és sokan számítottak már arra, hogy onnan is távozik...","id":"20180110_eljott_a_breitbart_newstol_trump_volt_fotanacsadoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7920b35a-f123-47c7-b913-f0b12e9b06d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceee2efb-52e5-44bf-8856-01f587e77d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20180110_eljott_a_breitbart_newstol_trump_volt_fotanacsadoja","timestamp":"2018. január. 10. 05:50","title":"Eljött a Breitbart Newstól Trump volt főtanácsadója, valószínűleg a botránykönyv miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f61ad3c-c035-47da-99d5-9659779f6ba6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","shortLead":"A józsefvárosi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","id":"20180109_Gyermekotthonbol_tunt_el_egy_14_eves_lany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f61ad3c-c035-47da-99d5-9659779f6ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952a59ec-5f04-4a0f-b846-c41a990a3366","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_Gyermekotthonbol_tunt_el_egy_14_eves_lany","timestamp":"2018. január. 09. 08:11","title":"Gyermekotthonból tűnt el egy 14 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4598c833-7fa7-4b0c-af67-3e6a0a4fd504","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sorban épülnek a szállodák a fővárosban, részben olyan ingatlanokon, amelyeket a közelmúltban a belvárosi önkormányzattal üzletelő pénzemberek kaparintottak meg. A vagyonfelhalmozás legújabb állomásairól is ír az e heti HVG.","shortLead":"Sorban épülnek a szállodák a fővárosban, részben olyan ingatlanokon, amelyeket a közelmúltban a belvárosi...","id":"20180110_A_NER_kulfoldi_baratai_koze_szorultak_a_hazai_milliardosok_a_belvarosi_szallodabizniszben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4598c833-7fa7-4b0c-af67-3e6a0a4fd504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82aab150-6de1-47a5-9581-42aad7506826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180110_A_NER_kulfoldi_baratai_koze_szorultak_a_hazai_milliardosok_a_belvarosi_szallodabizniszben","timestamp":"2018. január. 10. 12:26","title":"A NER külföldi barátai közé szorultak a hazai milliárdosok a belvárosi szállodabizniszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75abe127-476e-4638-ac27-642a9444ebfd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan háborodtak fel, miután Matolcsy György leírta, semmivel nem tartozik az állam a volt magánnyugdíjpénztári tagoknak. Az MNB most egy közleményben kérte ki magának a „pártpolitikai nyomásgyakorlást”.","shortLead":"Sokan háborodtak fel, miután Matolcsy György leírta, semmivel nem tartozik az állam a volt magánnyugdíjpénztári...","id":"20180110_Magyaraz_az_MNB_miert_kellett_elvenni_a_magannyugdijpenztarak_ezermilliardjait","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75abe127-476e-4638-ac27-642a9444ebfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44674393-2600-4568-bf19-4cf22484afda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180110_Magyaraz_az_MNB_miert_kellett_elvenni_a_magannyugdijpenztarak_ezermilliardjait","timestamp":"2018. január. 10. 16:49","title":"Magyaráz az MNB: miért kellett elvenni a magánnyugdíjpénztárak ezermilliárdjait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f327365-b174-41d7-9b89-e687788dfc99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Festménynek is beillene néhány azok közül a fényképek közül, melyek titkosítását nemrég oldotta fel az Egyesült Államok kormányzata.","shortLead":"Festménynek is beillene néhány azok közül a fényképek közül, melyek titkosítását nemrég oldotta fel az Egyesült Államok...","id":"20180109_amerikai_atomkiserletek_fotok_fenykepek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f327365-b174-41d7-9b89-e687788dfc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e4cd18-2eef-44f1-be78-edc32f6aad70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180109_amerikai_atomkiserletek_fotok_fenykepek","timestamp":"2018. január. 09. 11:03","title":"Ritka fényképek kerültek elő a titkos amerikai atomkísérletekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]