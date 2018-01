Két új USB-s flashtárolót is bemutatott a SanDisk (pontosabban a korábban őt felvásárló Western Digital) az idei CES technológiai szakkiállításon.

Az egyik modell egyszerre mondható nagynak és kicsinek, a nagy jelző a tárolókapacitására (1 TB) vonatkozik, a pici pedig a méretére, hiszen szinte elveszik a felhasználó tenyerében. Ez is lehet a baj vele, könnyű lesz elveszíteni. Hogy USB-C típusról van szó, az azt az előnyt is előrevetíti, hogy majd okostelefonokhoz is csatlakoztatható. Jelenleg csak prototípusról van szó, a kereskedelmi forgalomba kerülése és az ára egyelőre nem ismert.

A másik tárolóra is illik a „legkisebb” jelző, a SanDisk Ultra Fit USB 3.1 Flash Drive a világ legkisebb 256 GB-os USB flashtárolója (130 MB/s olvasási sebességgel).

Ezen az eszközön körülbelül 14 ezer fotót vagy 10 órányi full HD videót, esetleg 16 ezer dalt lehet tárolni.

