A CES 2018-on jelentette be a HP a „világ legerősebb kettő az egyben” notebookját, amely már a Radeon RX Vega M3 grafikus kártyát is tartalmazó új, nyolcadik generációs Intel processzor köré épül. A harmadik generációs Spectre X 360 modellt (Spectre X 360 15) a „kreatív rajongóknak” ajánlja a HP.

A notebook két változatban jelenik meg. Az egyik a fentebb említett nyolcadik generációs Intel Core i7-8705G processzort tartalmazza a Radeon GPU-val. Ez a változat 12 órán keresztül bírja szuflával egy feltöltés után. A másik modellben is a négymagos, nyolcadik generációs Intel chip dolgozik, azonban Nvidia GeForce MX 150 GPU-val. Akkumulátoros működési ideje 13,5 óra.

© HP

Mindkét változat támogatja a Fast Charge (gyorstöltés) technológiát, a Radeon-modellt fél óra alatt lehet feltölteni 50 százalékra, az Nvidiásat 90 perc alatt 90 százalékosra. A notebookok készítéséhez alumíniumot használtak, 19,5 mm vastagok, és 2,09 kilogramm a tömegük. A gyártó javított a zsanérokon is, ami igen fontos ahhoz, hogy könnyen lehessen tabletté alakítani a notebookot. A hangszórók ezúttal a billentyűzet fölé kerültek. A 15,6”-es, Gorilla Glass 4-gyel védett kijelzőt a külön megvásárolható HP Tilt Pennel is lehet kezelni. A gépen infravörös kamera és ujjlenyomat-olvasó is helyet kapott a biometrikus azonosításhoz.

