[{"available":true,"c_guid":"395fafa7-0e78-4ff7-9b12-fc167295a20e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három év letöltendő szabadságvesztésre ítélték azt a fiatalt, aki még 2016-ban felgyújtott egy sündisznót a XIII. kerületben. Az elsőfokú ítélet nem jogerős, az elítélt fellebbezett, így másodfokon folytatódik az ügy.","shortLead":"Három év letöltendő szabadságvesztésre ítélték azt a fiatalt, aki még 2016-ban felgyújtott egy sündisznót a XIII...","id":"20180111_Harom_ev_letoltendo_bortonre_iteltek_a_sunt_felgyujto_fiatalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=395fafa7-0e78-4ff7-9b12-fc167295a20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a03ddbe-0d5c-43f4-9a82-b4d6ef29b9cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_Harom_ev_letoltendo_bortonre_iteltek_a_sunt_felgyujto_fiatalt","timestamp":"2018. január. 11. 13:55","title":"3 év állatkínzásért: Letöltendő börtönt kapott a sünt felgyújtó fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044a8929-dd67-486f-90fd-310775cb13bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Talán azért, mert minden harmadik megvásárolt élelmiszerrel, minden ötödik cipővel, és minden hatodik ruhával probléma van?","shortLead":"Talán azért, mert minden harmadik megvásárolt élelmiszerrel, minden ötödik cipővel, és minden hatodik ruhával probléma...","id":"20180112_Mai_megdobbento_statisztika_minden_masodik_vasarlo_teljesen_bizalmatlanul_lep_be_a_boltba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=044a8929-dd67-486f-90fd-310775cb13bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202b5b06-54a6-4cf3-84d9-fcc52fba01b9","keywords":null,"link":"/kkv/20180112_Mai_megdobbento_statisztika_minden_masodik_vasarlo_teljesen_bizalmatlanul_lep_be_a_boltba","timestamp":"2018. január. 12. 10:42","title":"Mai megdöbbentő statisztika: minden második vásárló teljesen bizalmatlanul lép be a boltba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a926d3c-07c1-40ff-acf2-2c539081d238","c_author":"","category":"itthon","description":"A vádlott nem hívta fel a munkások figyelmét a biztonságos munkavégzésre.","shortLead":"A vádlott nem hívta fel a munkások figyelmét a biztonságos munkavégzésre.","id":"20180111_Halalt_okozo_foldomlas_munkaltato_foghazbuntetes_Bagamer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a926d3c-07c1-40ff-acf2-2c539081d238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb403bd0-ed11-48e7-a822-e0deb5ff4a59","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_Halalt_okozo_foldomlas_munkaltato_foghazbuntetes_Bagamer","timestamp":"2018. január. 11. 13:35","title":"Halált okozó földomlás: egy évet kapott a munkáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb kutatása szerint egyre kevesebb pénzt küldenek.","shortLead":"De a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb kutatása szerint egyre kevesebb pénzt küldenek.","id":"20180112_Evente_kb_1000_milliard_forintot_utalnak_haza_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6cbd474-b839-4e8f-89f7-cf74307e19c4","keywords":null,"link":"/kkv/20180112_Evente_kb_1000_milliard_forintot_utalnak_haza_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok","timestamp":"2018. január. 12. 13:33","title":"Évente kb. 1000 milliárd forintot utalnak haza a külföldön dolgozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd78911-7a34-4395-8f9e-f752bc8b0b99","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aztán a francia Gallimard kiadó 180 fokos fordulatot vett, és inkább nem dobta piacra Louis-Ferdinand Céline pamfletjeit.","shortLead":"Aztán a francia Gallimard kiadó 180 fokos fordulatot vett, és inkább nem dobta piacra Louis-Ferdinand Céline...","id":"20180112_Elsore_jo_otletnek_tunt_az_antiszemita_szovegek_kiadasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dd78911-7a34-4395-8f9e-f752bc8b0b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4537c7-7621-4db8-b7b1-1a59b418b6f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180112_Elsore_jo_otletnek_tunt_az_antiszemita_szovegek_kiadasa","timestamp":"2018. január. 12. 14:23","title":"Elsőre jó ötletnek tűnt az antiszemita szövegek kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df610c8-b250-4bd7-a7cb-6fa07e33b8ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigorúan szabályozzák, mi mindent tudhat meg egy cég az ott dolgozókról.","shortLead":"Szigorúan szabályozzák, mi mindent tudhat meg egy cég az ott dolgozókról.","id":"20180111_A_levelezesunket_figyelheti_a_fonok_de_a_maganeletet_tilos__hol_a_hatar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5df610c8-b250-4bd7-a7cb-6fa07e33b8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71eccdad-83e5-4bd3-8e26-0ca86096da09","keywords":null,"link":"/kkv/20180111_A_levelezesunket_figyelheti_a_fonok_de_a_maganeletet_tilos__hol_a_hatar","timestamp":"2018. január. 11. 12:06","title":"A levelezésünket figyelheti a főnök, de a magánéletet tilos – hol a határ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A filmet a tervek szerint tavasszal mutatják be Olaszországban, Terence Hill a főszerepet is elvállalta.","shortLead":"A filmet a tervek szerint tavasszal mutatják be Olaszországban, Terence Hill a főszerepet is elvállalta.","id":"20180111_terence_hill_filmet_forgat_bud_spencer_emlekere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3b43e9-c6de-4f9c-971d-36c9e34dd898","keywords":null,"link":"/kultura/20180111_terence_hill_filmet_forgat_bud_spencer_emlekere","timestamp":"2018. január. 11. 19:05","title":"Terence Hill filmet forgat Bud Spencer emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter teljes mértékben elfogadhatatlannak, az európai értékekhez és a 21. századhoz méltatlannak tartja Mihai Tudose román miniszterelnök magyar autonómiatörekvésekkel kapcsolatos nyilatkozatát, és közölte, hogy az ügy miatt pénteken reggel a Külügyminisztériumba rendelték Románia budapesti nagykövetét.","shortLead":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter teljes mértékben elfogadhatatlannak, az európai értékekhez és a 21...","id":"20180112_Szijjarto_berendelte_a_roman_nagykovetet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf713ae-b9db-4278-af5c-8d24c8a0d154","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Szijjarto_berendelte_a_roman_nagykovetet","timestamp":"2018. január. 12. 11:14","title":"Szijjártó berendelte a román nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]