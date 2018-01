[{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya a bíróságon tagadta, hogy ellenezte volna az oltást. ","shortLead":"Az anya a bíróságon tagadta, hogy ellenezte volna az oltást. ","id":"20180112_Birosag_elott_a_szulok_akiknek_gyereke_meghalt_mert_nem_kapott_oltast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67931228-0e5f-43e3-b0b1-75aa64df3754","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Birosag_elott_a_szulok_akiknek_gyereke_meghalt_mert_nem_kapott_oltast","timestamp":"2018. január. 12. 21:27","title":"Bíróság előtt a szülők, akiknek gyereke meghalt, mert nem kapott oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyikos László korábbi ÁSZ-alelnök és jobbikos országgyűlési képviselő felvetette, szabálytalan volt az egész vizsgálat, melynek végén 662 milliós büntetést kapott a Jobbik, ám az ÁSZ szerint ez nem igaz","shortLead":"Nyikos László korábbi ÁSZ-alelnök és jobbikos országgyűlési képviselő felvetette, szabálytalan volt az egész vizsgálat...","id":"20180112_Nem_menekulhet_a_Jobbik_az_ASZ_szerint_szabalyosan_jartak_el","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206e8ff0-fed6-45aa-85fa-a6328b98c0d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Nem_menekulhet_a_Jobbik_az_ASZ_szerint_szabalyosan_jartak_el","timestamp":"2018. január. 12. 17:02","title":"Nem menekülhet a Jobbik, az ÁSZ szerint szabályosan jártak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f9a3e3-42e7-48e9-bae9-bdd0875a0e59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolcvanezernél is több ingatlanra jelentett be az állam elővásárlási jogot, a kormány most próbálja megmagyarázni, hogy miért.","shortLead":"Nyolcvanezernél is több ingatlanra jelentett be az állam elővásárlási jogot, a kormány most próbálja megmagyarázni...","id":"20180113_Ugy_vedi_a_kormany_a_legertekesebb_ingatlanokat_a_kulfoldiektol_hogy_sajat_maga_veheti_meg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26f9a3e3-42e7-48e9-bae9-bdd0875a0e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef70f5f-46a5-4471-af9f-674a4cc43818","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_Ugy_vedi_a_kormany_a_legertekesebb_ingatlanokat_a_kulfoldiektol_hogy_sajat_maga_veheti_meg","timestamp":"2018. január. 13. 11:27","title":"Úgy védi a kormány a legértékesebb ingatlanokat a külföldiektől, hogy saját maga veheti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38eeed92-70e1-4e22-8099-375546a36e51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1878. január 12-én, 140 éve született Molnár Ferenc.","shortLead":"1878. január 12-én, 140 éve született Molnár Ferenc.","id":"20180112_Mennyire_ismeri_Molnar_Ferencet_es_muveit_Tesztelje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38eeed92-70e1-4e22-8099-375546a36e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acf7f06-0158-42e3-97f5-8eb894eb654d","keywords":null,"link":"/kultura/20180112_Mennyire_ismeri_Molnar_Ferencet_es_muveit_Tesztelje","timestamp":"2018. január. 12. 17:25","title":"Mennyire ismeri Molnár Ferencet és műveit? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"212e9c09-de05-4e37-aaf4-cedf762cc758","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök úgy látja, hogy Kim Dzsong Un érett politikus, aki érdekelt a mostani feszült helyzet elsimításában.","shortLead":"Az orosz elnök úgy látja, hogy Kim Dzsong Un érett politikus, aki érdekelt a mostani feszült helyzet elsimításában.","id":"20180111_putyin_megdicserte_eszak_korea_diktatorat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=212e9c09-de05-4e37-aaf4-cedf762cc758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da0a0ed-4539-409a-ad34-13a413c575a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180111_putyin_megdicserte_eszak_korea_diktatorat","timestamp":"2018. január. 11. 20:50","title":"Putyin megdicsérte Észak-Korea diktátorát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46860c4-a665-4600-9452-e051afde38f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt harmadával nőtt a Kaliforniában, jellemzően a mezőgazdaságban legálisan foglalkoztatott mexikói vendégmunkások száma. 2017-ben már több mint 14 ezren kapáltak, kötöztek, szüreteltek az ültetvényeken.","shortLead":"Egy év alatt harmadával nőtt a Kaliforniában, jellemzően a mezőgazdaságban legálisan foglalkoztatott mexikói...","id":"20180113_Hiaba_kemenykedik_Trump_a_mexikoiakkal_valakinek_kapalni_is_kell_a_kaliforniai_szolokben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a46860c4-a665-4600-9452-e051afde38f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3946d62c-aa7b-46e7-a4b6-24bda17600a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_Hiaba_kemenykedik_Trump_a_mexikoiakkal_valakinek_kapalni_is_kell_a_kaliforniai_szolokben","timestamp":"2018. január. 13. 18:28","title":"Hiába keménykedik Trump a mexikóiakkal, valakinek kapálni is kell a kaliforniai szőlőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nőt a lábán harapta meg egy fóka, amikor egy barátjával úszni mentek csütörtök reggel. ","shortLead":"A nőt a lábán harapta meg egy fóka, amikor egy barátjával úszni mentek csütörtök reggel. ","id":"20180112_foka_harapott_meg_egy_uszot_san_franciso_partjainal_es_megprobalta_a_melybe_rantani","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc383dd-bba3-4e02-940e-24f31f2201cd","keywords":null,"link":"/vilag/20180112_foka_harapott_meg_egy_uszot_san_franciso_partjainal_es_megprobalta_a_melybe_rantani","timestamp":"2018. január. 12. 12:16","title":"Fóka harapott meg egy úszót San Francisco partjainál és megpróbálta mélybe rántani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2923aeff-aa75-4172-9d31-f1ce11fc988e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az USA elnöke csütörtökön boldogan számolt be arról, hogy idő előtt leszállították Norvégiának az Észak-Európa biztonságát erősítő repülőgépeket. Apró probléma, hogy az említett repülőgépek csak egy videojátékban léteznek.","shortLead":"Az USA elnöke csütörtökön boldogan számolt be arról, hogy idő előtt leszállították Norvégiának az Észak-Európa...","id":"20180112_donald_trump_f_52_vadaszgep_call_of_duty_advanced_warfare","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2923aeff-aa75-4172-9d31-f1ce11fc988e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8c3c7d-653b-474d-9b8c-c8a618001e8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180112_donald_trump_f_52_vadaszgep_call_of_duty_advanced_warfare","timestamp":"2018. január. 12. 08:03","title":"Olyan repülőgépet küldött Norvégiának Trump, ami csak a Call of Duty-ban létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]