Juhász Péter vezeti az Együtt listáját, Szigetvári Viktor a miniszterelnök-jelölt
A lista első hatvan helyének felén női jelöltek vannak.

A Liverpool otthon győzte le, és ezzel elvette veretlenségét a listavezető Manchester Citynek az angol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójában.
Őrült meccsen szakadt meg Guardioláék nagy sorozata

\r

","shortLead":"Liberalizmus és jogállamiság helyett nemzeti és keresztény identitás. Ferenc pápa és Angela Merkel dicsérete. Liberalizmus és jogállamiság helyett nemzeti és keresztény identitás. Ferenc pápa és Angela Merkel dicsérete. Európában csak Budapesten lehet kipával a fejen sétálni órákon át. Erős mondatokkal teli interjút adott Orbán egy német lapnak.
Orbán: ostobaság Putyint démonizálni Ezt a kérdést kiáltotta többször is egy újságíró Donald Trump után, aki éppen távozóban volt egy sajtónyilvános eseményről. Az elnök a füle botját sem mozdította.
"Elnök úr, maga rasszista?" ","shortLead":"Svájc fővárosának óvárosa ott van az UNESCO világörökség-listáján, és ez nem véletlen. Svájc fővárosának óvárosa ott van az UNESCO világörökség-listáján, és ez nem véletlen.
Bern: a medve, Einstein és Klee városa A képet már eltávolították, a cég bocsánatot kért, de a jelek szerint ez sokakat nem hatott meg. ","shortLead":"A Dél-afrikai Köztársaságban is sokan felháborodtak a H&M honlapjának egyik hirdetésén: egy fekete kisfiú „coolest...","id":"20180113_duhos_tuntetok_estek_neki_az_hm_uzleteinek_a_del_afrikai_koztarsasagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d1509e2-60f6-4368-8424-2302996d35d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44168495-23a3-49fd-940e-c57bcd69f7fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_duhos_tuntetok_estek_neki_az_hm_uzleteinek_a_del_afrikai_koztarsasagban","timestamp":"2018. január. 13. 19:20","title":"Dühös tüntetők estek neki a H&M üzleteinek a Dél-afrikai Köztársaságban – videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a2fb3f-b01b-43af-b01b-e88c1d26efcf","c_author":"M.L. - Gy.Zs.","category":"elet","description":" A tél egyik legvonzóbb kilátása a kocsonyára nyílik, amely vaskos pillére a magyar gasztronómiának, bár elkészítése eléggé időigényes. De mikor érnénk rá jobban, mint mostanság, amikor úgyis a konyhába kerget a hideg.\r

\r

","shortLead":" A tél egyik legvonzóbb kilátása a kocsonyára nyílik, amely vaskos pillére a magyar gasztronómiának, bár elkészítése...","id":"20180112_Ideje_a_kocsonyanak__tokeletes_teli_etek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a2fb3f-b01b-43af-b01b-e88c1d26efcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc5ee8a-63db-49a1-8f61-eeddfdfee303","keywords":null,"link":"/elet/20180112_Ideje_a_kocsonyanak__tokeletes_teli_etek","timestamp":"2018. január. 13. 10:19","title":"Ideje a kocsonyának – tökéletes téli étek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]