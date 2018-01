[{"available":true,"c_guid":"c3b0931b-d231-4f67-bca9-3b5892085723","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétfőn a dublini National Concert Hallban olyan nevek éltették a legendás Pogues frontemberét, mint Nick Cave, Bono és Johnny Depp. És ha már ott voltak, naná, hogy énekeltek is.\r

","shortLead":"Hétfőn a dublini National Concert Hallban olyan nevek éltették a legendás Pogues frontemberét, mint Nick Cave, Bono és...","id":"20180116_Az_ir_punk_atyja_tulelt_60_evet__es_nem_akarkikkel_koszontotte_ezt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3b0931b-d231-4f67-bca9-3b5892085723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2732b20-ede9-4a81-8c73-22f8115770c6","keywords":null,"link":"/kultura/20180116_Az_ir_punk_atyja_tulelt_60_evet__es_nem_akarkikkel_koszontotte_ezt","timestamp":"2018. január. 16. 14:39","title":"Az ír punk atyja túlélt 60 évet – és nem akárkikkel köszöntötte ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37adb00-a3b6-4d3a-a3d3-f5e3668be4f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig az ügy nem tűnik bonyolultnak: részegen elkötött egy autót, és közlekedési balesetet okozott, amelyben 20 éves utasa meghalt.\r

","shortLead":"Pedig az ügy nem tűnik bonyolultnak: részegen elkötött egy autót, és közlekedési balesetet okozott, amelyben 20 éves...","id":"20180116_Ket_ev_utan_sikerult_vadat_emelni_egy_probaidos_rendor_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a37adb00-a3b6-4d3a-a3d3-f5e3668be4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d32d362-85e2-4a2e-897f-d8b5cf8e5817","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_Ket_ev_utan_sikerult_vadat_emelni_egy_probaidos_rendor_ellen","timestamp":"2018. január. 16. 12:03","title":"Két év után sikerült vádat emelni egy próbaidős rendőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817bc6d-1b59-4788-b29c-fc86b5931e34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly mintegy 187 ezer menedékkérőt regisztráltak Németországban a szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatal (BAMF) kimutatása szerint.","shortLead":"Tavaly mintegy 187 ezer menedékkérőt regisztráltak Németországban a szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatal...","id":"20180116_majdnem_100_ezerrel_kevesebb_menedekkerelem_nemetorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a817bc6d-1b59-4788-b29c-fc86b5931e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eb48d1-1127-4fc6-93b3-c70b6da5056a","keywords":null,"link":"/vilag/20180116_majdnem_100_ezerrel_kevesebb_menedekkerelem_nemetorszagban","timestamp":"2018. január. 16. 11:54","title":"Hatalmasat zuhant a menedékkérők száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest és a Balaton felé vezető oldalon is baleset történt.","shortLead":"A Budapest és a Balaton felé vezető oldalon is baleset történt.","id":"20180116_Ket_baleset_miatt_is_utzar_van_az_M7es_autopalyan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29a76fa-4ceb-4878-9852-22c7c7e38ad8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180116_Ket_baleset_miatt_is_utzar_van_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2018. január. 16. 08:18","title":"Két baleset miatt is félpályás útzár van az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472fb534-2215-4ccd-903f-17eaff3a6380","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármesterjelöltnek viharosra sikerült politikai belépője. Elbocsátották munkahelyéről, térfigyelőt szereltek az utcájába, majd egy plébános is ellene uszított. A csütörtökön megjelenő HVG Portréjából megtudhatjuk, mégis miért állt politikusnak.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármesterjelöltnek viharosra sikerült politikai belépője. Elbocsátották munkahelyéről...","id":"20180117_MarkiZay_Mindig_a_jobboldali_partokra_szavaztam","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=472fb534-2215-4ccd-903f-17eaff3a6380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14138d0-eeec-449b-8a5f-16a29b1716c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_MarkiZay_Mindig_a_jobboldali_partokra_szavaztam","timestamp":"2018. január. 17. 16:35","title":"Márki-Zay: Mindig a jobboldali pártokra szavaztam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b102a7-d480-4d4b-ad4d-de290c00ebf4","c_author":"Balla István","category":"itthon","description":"Ha egy felhívásnak eleget téve pénteken nem megy iskolába a diák, az épp olyan, mintha bármely más nap kihagyná az órákat, azaz ha nincs szülői papír, akkor igazolatlan hiányzásnak számít. Magával a demonstrációval nincs dolga a fővárosi iskoláknak, hiszen délután négy után már nemigen vannak órák. Retorzió elvileg nem érheti a gyerekeket a részvételért.



","shortLead":"Ha egy felhívásnak eleget téve pénteken nem megy iskolába a diák, az épp olyan, mintha bármely más nap kihagyná...","id":"20180118_diaktuntetes_szulok_szulok_velemenynyilvanitas_jogok_hianyzas_igazolas_fuggetlen_diakparlament","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4b102a7-d480-4d4b-ad4d-de290c00ebf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd7e57f-034b-4282-abb3-caa4f9c32353","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_diaktuntetes_szulok_szulok_velemenynyilvanitas_jogok_hianyzas_igazolas_fuggetlen_diakparlament","timestamp":"2018. január. 18. 06:30","title":"Tüntetni szabad, lógni csak a szülők segítségével lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c534edb6-ce4f-420b-a56f-d6703e5a29eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt leszámítva viszont semmi baja az amerikai elnöknek az orvosi vizsgálata szerint. ","shortLead":"Ezt leszámítva viszont semmi baja az amerikai elnöknek az orvosi vizsgálata szerint. ","id":"20180117_Hivatalos_Donald_Trump_tenyleg_tulsulyos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c534edb6-ce4f-420b-a56f-d6703e5a29eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc4c99a1-2287-427a-a340-9e0f8cdbe97f","keywords":null,"link":"/vilag/20180117_Hivatalos_Donald_Trump_tenyleg_tulsulyos","timestamp":"2018. január. 17. 05:37","title":"Hivatalos: Donald Trump tényleg túlsúlyos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A párt nem nacionalista, hanem európai elkötelezettségű, Brüsszellel jó kapcsolatokat ápoló miniszterelnököt akart.","shortLead":"A párt nem nacionalista, hanem európai elkötelezettségű, Brüsszellel jó kapcsolatokat ápoló miniszterelnököt akart.","id":"20180116_Romania_szocdemek_miniszterelnok_Dancila_PSD","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f091761-a7fb-4135-97e1-c24445499960","keywords":null,"link":"/vilag/20180116_Romania_szocdemek_miniszterelnok_Dancila_PSD","timestamp":"2018. január. 16. 13:48","title":"Nőt jelölnek a román szocdemek miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]