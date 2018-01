[{"available":true,"c_guid":"1821d9d9-e327-4e91-80c1-593fc7b81dbb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eduarda Amorim keze védekezés közben beleakadt egyik ellenfele mezébe szerdán, a Békéscsaba elleni bajnoki mérkőzésen.","shortLead":"Eduarda Amorim keze védekezés közben beleakadt egyik ellenfele mezébe szerdán, a Békéscsaba elleni bajnoki mérkőzésen.","id":"20180118_kezet_torte_a_gyoriek_brazil_balatlovoje_eduarda_amorim_nem_jatszik_egy_ideig","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1821d9d9-e327-4e91-80c1-593fc7b81dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864aa8c0-0ff6-48d1-8dea-3e766ac903c3","keywords":null,"link":"/sport/20180118_kezet_torte_a_gyoriek_brazil_balatlovoje_eduarda_amorim_nem_jatszik_egy_ideig","timestamp":"2018. január. 18. 16:52","title":"Kezét törte a győriek brazil balátlövője, Eduarda Amorim nem játszik egy ideig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19565553-776f-478c-8bdf-e1975f6b5484","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mostani oktatási rendszer szorongó felnőtteket nevel a diákokból, az oktatásban elmaradt a rendszerváltás, a tanulók túlterheltek, sokszor felesleges ismereteket is el kell sajátítaniuk – hangzott el a pénteki délután diáktüntetésen Budapesten. A szervezők szerint követeléseik azonnaliak, ha január végéig a kormány nem reagál azokra, újabb tüntetések jöhetnek.","shortLead":"A mostani oktatási rendszer szorongó felnőtteket nevel a diákokból, az oktatásban elmaradt a rendszerváltás, a tanulók...","id":"20180119_komoly_rendori_biztositast_kap_a_kossuth_teri_diaktuntetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19565553-776f-478c-8bdf-e1975f6b5484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab47e0a-7839-4f27-aa87-623cdd9848a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180119_komoly_rendori_biztositast_kap_a_kossuth_teri_diaktuntetes","timestamp":"2018. január. 19. 15:44","title":"\"A diákokat 12 év szigorított fegyházra ítélik\": ezrek tüntettek a Kossuth térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba90b62-8f63-4f7d-bda6-8b77c2d0df6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hetek összes fontosabb kérdése előjött a Kormányinfón: Orbán Viktor veje az EU-s vizsgálatok kereszttüzében, Lázár János városában a kormánypárti jelöltre szavazásra buzdít egy plébános, a kormány titokban befogad 1300 menekültet, Sorost pedig már ki sem akarják tiltani - és Szél Bernadett nemzetbiztonsági bizottsági kitiltási ügye is. Lázár először meghazudtolta Pintér Sándor belügyminisztert, majd megpróbálta elmagyarázni, hogy nem is úgy van. Az állam megveszi a Bálnát Budapesten, És Lázár nem mondta ki, hogy nem tudott arról, hogy Tiborcz István polgármestersége alatt megnyerte az első tendert Hódmezővásárhelyen, akkor már együtt járt Orbán Viktor lányával. \r

","shortLead":"Az elmúlt hetek összes fontosabb kérdése előjött a Kormányinfón: Orbán Viktor veje az EU-s vizsgálatok kereszttüzében...","id":"20180118_1300_menekult_Stop_Soros_OLAFvizsgalat_a_hodmezovasarhelyi_papi_politizalas__eloben_a_Kormanyinforol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ba90b62-8f63-4f7d-bda6-8b77c2d0df6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb365db-f512-4763-81b4-fa691fbdfbce","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_1300_menekult_Stop_Soros_OLAFvizsgalat_a_hodmezovasarhelyi_papi_politizalas__eloben_a_Kormanyinforol","timestamp":"2018. január. 18. 13:57","title":"A Stop Soros-törvények nem bűncselekményeket szankcionálnak majd - ez volt a Kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09d7e5d-c7c3-41ba-a29d-28439b65a267","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Harminc év alatt sem sikerült befejezni, és még most sem látszik, mikorra lesz kész. ","shortLead":"Harminc év alatt sem sikerült befejezni, és még most sem látszik, mikorra lesz kész. ","id":"20180118_Kicsit_megint_elbukott_az_M0s_befejezese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c09d7e5d-c7c3-41ba-a29d-28439b65a267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6cf301-7189-4d2e-ba70-2f7feb9ad35d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180118_Kicsit_megint_elbukott_az_M0s_befejezese","timestamp":"2018. január. 18. 12:20","title":"Kicsit megint elbukott az M0-s befejezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a68e5a3-f3a0-448d-b5b7-d593a17bd4c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gépen utazók azt se tudták, hol vannak, egyikük azt kérdezte, merre van Magyarország. ","shortLead":"A gépen utazók azt se tudták, hol vannak, egyikük azt kérdezte, merre van Magyarország. ","id":"20180118_Repulos_migransok_egyikuk_kert_csak_menekultstatuszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a68e5a3-f3a0-448d-b5b7-d593a17bd4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbd2c63-4f16-483c-b489-c54ae7ebc2b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_Repulos_migransok_egyikuk_kert_csak_menekultstatuszt","timestamp":"2018. január. 18. 18:17","title":"Repülős migránsok: egyikük kért csak menekültstátuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f201c2-2ddc-46c4-ba98-a498afd881b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő csütörtökre hívta össze az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát a testület szocialista elnöke. ","shortLead":"Jövő csütörtökre hívta össze az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát a testület szocialista elnöke. ","id":"20180118_Orbant_is_varja_csutortokon_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f201c2-2ddc-46c4-ba98-a498afd881b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc352ca2-5385-47f5-8113-f0939e525002","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_Orbant_is_varja_csutortokon_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag","timestamp":"2018. január. 18. 11:19","title":"Orbánt is várja csütörtökön a nemzetbiztonsági bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2843958-197f-4bbc-bf5f-3f82776cb69f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legnagyobb hazai nyári zenei fesztivál a groningeni Eurosonic Noorderslag showcase fesztiválon részesült rangos nemzetközi elismerésben.","shortLead":"A legnagyobb hazai nyári zenei fesztivál a groningeni Eurosonic Noorderslag showcase fesztiválon részesült rangos...","id":"20180117_Dijat_nyert_a_Sziget_Fesztival","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2843958-197f-4bbc-bf5f-3f82776cb69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dae7c9-239c-4585-93cc-fbb9b210ad80","keywords":null,"link":"/kultura/20180117_Dijat_nyert_a_Sziget_Fesztival","timestamp":"2018. január. 17. 22:38","title":"Díjat nyert a Sziget Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, Soros György arca még sokáig visszaköszön majd a hirdetésekben.","shortLead":"Úgy tűnik, Soros György arca még sokáig visszaköszön majd a hirdetésekben.","id":"20180119_Maris_itt_vannak_a_Stop_Soros_reklamok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8fb7548-b9b5-4803-a805-fe38bf5c8a71","keywords":null,"link":"/itthon/20180119_Maris_itt_vannak_a_Stop_Soros_reklamok","timestamp":"2018. január. 19. 14:02","title":"Máris itt vannak a Stop Soros reklámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]