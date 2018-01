[{"available":true,"c_guid":"dc37b73d-fc41-4376-8b72-eb240e5182f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A focista a Facebook-oldalán tette közzé búcsúüzenetét. ","shortLead":"A focista a Facebook-oldalán tette közzé búcsúüzenetét. Ronaldinho elbúcsúzott és köszönetet mondott a labdának
2018. január. 18. 22:03

A Közös Ország Mozgalom aktivistái hosszú métereken át festették az Állami Számvevőszék épületet. Videó a helyszínről. Narancssárgára festették Gulyás Mártonék az ÁSZ épületét
2018. január. 17. 13:18

A KDNP-s politikus és miniszterelnök-helyettes szerint a Naffa-ügy mutat rá arra, hogy jól működik a rendszer a honosítások körül.

Semjén csokilopáshoz hasonlította az átvilágításon megbukott Zaid Naffa testvérének honosítását
2018. január. 17. 10:25

Három szettes meccsen kapott ki a magyar teniszező Carla Suárez Navarrótól az ausztrál nyílt teniszbajnokság második fordulójában, a 64 között.

Babos Tímea búcsúzott egyéniben
2018. január. 17. 11:43

A boldog házasságok az égben köttetnek?

Ferenc pápa összeadott két légiutas-kísérőt egy repülőgépen
2018. január. 18. 17:14

Nyilvánossá tették a KDNP parlamenti frakciójának 2017-es kiadásait, néhány meglepő tétellel. A lekvár és a gerincerősítés is fontos volt a kereszténydemokratáknak. Csak tavaly 1,2 millió forintot költött a KDNP lekvárra
2018. január. 18. 15:13

Az édesvízi ökoszisztémák egy része is savasodik a szén-dioxid-kibocsátás miatt – állapították meg német kutatók, akik szerint a jelenség fenyegetést jelenthet a halállományra és a vízminőségre.

A világ vizeinek csupán 1%-a édesvíz, de már az is elkezdett savasodni
2018. január. 18. 07:02

Szinte felfoghatatlanul hideg idő tombol a kelet-szibériai Jakutföldön, ahol a hőmérők is "kiakadtak" az extrém az időjárás miatt. Később bár "jobbra" fordult az idő, akkor csak mínusz 50-ig süllyedt a hőmérséklet, de ez is volt annyira hideg, hogy az orosz Anasztaszija Gruzdeva szempilláira jégkristályok nőjenek. Tudja, mi történik mínusz 50 fokban? Például jégkristályok lesznek a szempillák helyén – fotó
2018. január. 18. 13:01