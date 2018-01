[{"available":true,"c_guid":"63c92990-2dda-4e08-92df-11af7a3a2c54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új év, új Android. Idén már az Android 9 érkezik, és az is tudható, hogy P-vel fog kezdődni a beceneve.","shortLead":"Új év, új Android. Idén már az Android 9 érkezik, és az is tudható, hogy P-vel fog kezdődni a beceneve.","id":"20180119_android9_hazon_beluli_neve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63c92990-2dda-4e08-92df-11af7a3a2c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fb47d5-e8d2-409e-a81b-ab955069465e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180119_android9_hazon_beluli_neve","timestamp":"2018. január. 19. 13:01","title":"Kiderítették: így hívja most a Google az Android 9-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d55a6b2-1603-4931-8d41-5a458d411fdb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Korcsolya, síelés és jégkorong. Ezekben a sportágakban jelennek meg az észak-koreai sportolók a dél-koreai Phjongcsangban februárban tartandó téli olimpián.","shortLead":"Korcsolya, síelés és jégkorong. Ezekben a sportágakban jelennek meg az észak-koreai sportolók a dél-koreai...","id":"20180120_Harom_sportagban_22_sportoloval_vesz_reszt_EszakKorea_a_teli_olimpian","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d55a6b2-1603-4931-8d41-5a458d411fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0a60d2-6239-441d-a65f-b5e1452b9c42","keywords":null,"link":"/sport/20180120_Harom_sportagban_22_sportoloval_vesz_reszt_EszakKorea_a_teli_olimpian","timestamp":"2018. január. 20. 14:31","title":"Három sportágban 22 sportolóval vesz részt Észak-Korea a téli olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ee2753-ab89-4718-88eb-080a2bc799f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendőrség korábban kizárta az idegenkezűség vagy az öngyilkosság lehetőségét.","shortLead":"A rendőrség korábban kizárta az idegenkezűség vagy az öngyilkosság lehetőségét.","id":"20180119_Vizsgalatot_inditanak_a_Cranberriesenekesno_halalanak_ugyeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87ee2753-ab89-4718-88eb-080a2bc799f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b951df90-edef-4688-a515-38c657a059a4","keywords":null,"link":"/kultura/20180119_Vizsgalatot_inditanak_a_Cranberriesenekesno_halalanak_ugyeben","timestamp":"2018. január. 19. 11:45","title":"Vizsgálatot indítanak a Cranberries-énekesnő halálának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b57851-79f3-419c-8697-d9a1139459dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyen támadtak rá, a bántalmazását a megállóban sem hagyták abba.","shortLead":"Négyen támadtak rá, a bántalmazását a megállóban sem hagyták abba.","id":"20180119_Lerugtak_a_buszrol_egy_15_eves_lanyt_Budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7b57851-79f3-419c-8697-d9a1139459dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ade9cd8-2255-44d1-8678-e2d6653dd865","keywords":null,"link":"/itthon/20180119_Lerugtak_a_buszrol_egy_15_eves_lanyt_Budapesten","timestamp":"2018. január. 19. 13:34","title":"Lerúgtak a buszról egy 15 éves lányt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a422bc-68a6-40c2-90c1-1b082ee95aa1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több potenciál van Shane Tusupban, mint Hosszú Katinkában, akinek pályafutása maximum öt évig tarthat, míg edző-férje akár 40 évig is tréningezhet úszókat – vallja a volt úszókapitány, Hargitay András.","shortLead":"Több potenciál van Shane Tusupban, mint Hosszú Katinkában, akinek pályafutása maximum öt évig tarthat, míg edző-férje...","id":"20180120_Hargitay_Hosszu_Katinkanal_fontosabb_a_ferje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8a422bc-68a6-40c2-90c1-1b082ee95aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755e32b4-de93-4865-8e92-8bac7dd302c1","keywords":null,"link":"/sport/20180120_Hargitay_Hosszu_Katinkanal_fontosabb_a_ferje","timestamp":"2018. január. 20. 13:30","title":"Hargitay: Hosszú Katinkánál fontosabb a férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7511bb-278b-416f-baef-f87a2c9639c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc vállalkozó gyerekeinek a cége, a Fejér-B.Á.L. Zrt. nettó 14,8 milliárd forintos közbeszerzési kiírást nyert.","shortLead":"Mészáros Lőrinc vállalkozó gyerekeinek a cége, a Fejér-B.Á.L. Zrt. nettó 14,8 milliárd forintos közbeszerzési kiírást...","id":"20180120_A_Meszarosgyerekek_ismet_nyertek_Ezuttal_egy_148_milliardos_erdi_kozbeszerzesen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b7511bb-278b-416f-baef-f87a2c9639c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09c6a95-3bae-4dd0-8232-62d3012b6cd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180120_A_Meszarosgyerekek_ismet_nyertek_Ezuttal_egy_148_milliardos_erdi_kozbeszerzesen","timestamp":"2018. január. 20. 11:23","title":"A Mészáros-gyerekek ismét nyertek. Ezúttal egy 14,8 milliárdos érdi közbeszerzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439232a2-fb77-4f00-b73b-2a1945fb157e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyan még majdnem egy hónap van hátra a szerelmesek napjáig, már rá is gerjedtek egy új csokoládéra, amit kifejezetten erre az ünnepre ajánl a forgalmazója.","shortLead":"Ugyan még majdnem egy hónap van hátra a szerelmesek napjáig, már rá is gerjedtek egy új csokoládéra, amit kifejezetten...","id":"20180119_A_japanok_mar_a_Valentin_napot_varjak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=439232a2-fb77-4f00-b73b-2a1945fb157e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9342e9da-7ec9-413e-bb5f-9cf50afa13a6","keywords":null,"link":"/elet/20180119_A_japanok_mar_a_Valentin_napot_varjak","timestamp":"2018. január. 19. 15:39","title":"A japánok már a Valentin-napot várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e152d27-2ace-465f-b660-a44e007cb316","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt két évben több nagyobb testű kutyát mérgeztek meg a szőregi városrészben.","shortLead":"Az elmúlt két évben több nagyobb testű kutyát mérgeztek meg a szőregi városrészben.","id":"20180119_mergezik_a_kutyakat_szegeden","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e152d27-2ace-465f-b660-a44e007cb316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd88301d-497b-4d04-ad47-5df69bc8e1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180119_mergezik_a_kutyakat_szegeden","timestamp":"2018. január. 19. 22:13","title":"Mérgezik a kutyákat Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]