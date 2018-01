[{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy kamion és két személygépkocsi ütközött össze.","shortLead":"Egy kamion és két személygépkocsi ütközött össze.","id":"20180119_beallt_az_m0_ket_kilometeres_a_dugo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4d1077-3b22-41d0-8b0a-cec9eed45c85","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180119_beallt_az_m0_ket_kilometeres_a_dugo","timestamp":"2018. január. 19. 18:20","title":"Beállt az M0, két kilométeres a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549c9111-acd2-43d4-b369-dcbbc25f8f67","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Bár alapból győztes körzetnek veszi a baloldal azt, ahol 2014-ben nyert a választáson, akkora a kavarás, hogy több, jelenleg birtokolt körzetben is két szék között a padlóra zuhanhatnak. Azért van, ahol a Fidesz izgulhat.","shortLead":"Bár alapból győztes körzetnek veszi a baloldal azt, ahol 2014-ben nyert a választáson, akkora a kavarás, hogy több...","id":"20180119_Itt_remeghet_meg_Orban_laba_bemutatunk_par_izgalmas_korzetet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=549c9111-acd2-43d4-b369-dcbbc25f8f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a926c65-996c-4dbf-beef-0f631f6b2fc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180119_Itt_remeghet_meg_Orban_laba_bemutatunk_par_izgalmas_korzetet","timestamp":"2018. január. 19. 15:00","title":"Hogy áll az ellenzéki koordinálás? A Fidesz szempontjából remekül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem is olyan rosszak azok a számok.","shortLead":"Nem is olyan rosszak azok a számok.","id":"20180119_Tom_Hardy_rap_hiphop_anyag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1221ca66-d0f7-450c-9b18-6cabeaa2adee","keywords":null,"link":"/kultura/20180119_Tom_Hardy_rap_hiphop_anyag","timestamp":"2018. január. 19. 14:32","title":"Tom Hardy kamaszként rappernek készült, aztán híres színész lett, de most megismerhetjük hiphop-anyagát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ee2753-ab89-4718-88eb-080a2bc799f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendőrség korábban kizárta az idegenkezűség vagy az öngyilkosság lehetőségét.","shortLead":"A rendőrség korábban kizárta az idegenkezűség vagy az öngyilkosság lehetőségét.","id":"20180119_Vizsgalatot_inditanak_a_Cranberriesenekesno_halalanak_ugyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87ee2753-ab89-4718-88eb-080a2bc799f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b951df90-edef-4688-a515-38c657a059a4","keywords":null,"link":"/kultura/20180119_Vizsgalatot_inditanak_a_Cranberriesenekesno_halalanak_ugyeben","timestamp":"2018. január. 19. 11:45","title":"Vizsgálatot indítanak a Cranberries-énekesnő halálának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7558cf-8028-4f0d-a051-a3ab251d4aa4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Australian Open történetének eddigi legnagyobb büntetését rótták ki obszcén sértések miatt az egyik amerikai teniszezőre.","shortLead":"Az Australian Open történetének eddigi legnagyobb büntetését rótták ki obszcén sértések miatt az egyik amerikai...","id":"20180119_Fizethet_a_Babost_leribancozo_teniszezo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d7558cf-8028-4f0d-a051-a3ab251d4aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0274133b-6d1c-4a6e-a3e2-7376a1b7517d","keywords":null,"link":"/sport/20180119_Fizethet_a_Babost_leribancozo_teniszezo","timestamp":"2018. január. 19. 12:13","title":"Fizethet a Babost leribancozó teniszező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ca0c41-a688-4474-a132-96f7438eb9c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan bemutatkozik a Ferrari 488-as modelljéből a GTO vagyis a Gran Turismo Omologato változat, amelyik kifejezetten pályaautózásra is alkalmas.","shortLead":"Hamarosan bemutatkozik a Ferrari 488-as modelljéből a GTO vagyis a Gran Turismo Omologato változat, amelyik...","id":"20180119_Ferrari_488_GTO_Genfi_Autoszalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ca0c41-a688-4474-a132-96f7438eb9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d66bf7f-a21b-46d2-a295-d76ea130192e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180119_Ferrari_488_GTO_Genfi_Autoszalon","timestamp":"2018. január. 19. 12:19","title":"Utcára csak módjával, inkább versenyezni való a legújabb Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f46331-9da7-41de-90e8-9bac59ad54b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Meizu legújabb középkategóriás telefonján sok fejlett jellemzővel találkozhatunk.","shortLead":"A Meizu legújabb középkategóriás telefonján sok fejlett jellemzővel találkozhatunk.","id":"20180120_Itt_a_Meizu_megfizetheto_telefonja_Samsung_hardverekkel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7f46331-9da7-41de-90e8-9bac59ad54b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acf3609-113f-4fde-b395-aa48b2897e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_Itt_a_Meizu_megfizetheto_telefonja_Samsung_hardverekkel","timestamp":"2018. január. 20. 10:12","title":"Itt a Meizu megfizethető telefonja Samsung hardverekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0774fae2-a871-430d-8613-56d71a93bd6f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A munkáltató a lakás értékének 30 százalékát, öt év alatt maximum 5 millió forintot adhat ilyen támogatásként adómentesen.","shortLead":"A munkáltató a lakás értékének 30 százalékát, öt év alatt maximum 5 millió forintot adhat ilyen támogatásként...","id":"20180121_Lakascafeteria","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0774fae2-a871-430d-8613-56d71a93bd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086b703a-fc5b-4b0f-a76a-b2617537ba0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180121_Lakascafeteria","timestamp":"2018. január. 21. 08:13","title":"Tovább ajánlgatja a kormány a lakáscafetériát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]