[{"available":true,"c_guid":"97606e6e-c9e3-48b4-9b1c-68ecee2b977e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Semmissé nyilvánítottak egy svájci frank alapú hitelszerződést Szlovéniában, mert a bank nem tájékoztatta ügyfelét a magas kockázatról. Az adósnak csak a hitel összegét kell visszafizetnie.","shortLead":"Semmissé nyilvánítottak egy svájci frank alapú hitelszerződést Szlovéniában, mert a bank nem tájékoztatta ügyfelét...","id":"20180120_A_tajekoztatas_hianya_miatt_semmis_egy_svajci_frank_alapu_jelzaloghitel_Szloveniaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97606e6e-c9e3-48b4-9b1c-68ecee2b977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2c48d2-a801-4649-846e-94a80dcd5883","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180120_A_tajekoztatas_hianya_miatt_semmis_egy_svajci_frank_alapu_jelzaloghitel_Szloveniaban","timestamp":"2018. január. 20. 07:56","title":"Semmissé nyilvánítottak egy svájci frank alapú hitelt Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599338f7-6296-44d3-a853-18cb92b14ca3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ilyen, amikor fiatal művészek raknak össze egy irodát a régi villamosremízből. ","shortLead":"Ilyen, amikor fiatal művészek raknak össze egy irodát a régi villamosremízből. ","id":"20180118_Nem_vallalta_a_nyomda_a_kepet_pedig_csak_kortars_muveszet_volt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=599338f7-6296-44d3-a853-18cb92b14ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f8bc0e-dd9d-47fd-9cd0-ac0128b21d67","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180118_Nem_vallalta_a_nyomda_a_kepet_pedig_csak_kortars_muveszet_volt","timestamp":"2018. január. 18. 14:42","title":"Nem vállalta a nyomda a képet, pedig csak kortárs művészet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4d2dd3-a7af-44ff-9a41-a5e787203aef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amitől a budapesti pályázat ellenzői tartottak, azt most Párizs lakói a saját városukban tapasztalhatják: ha az olimpia szervezői bemondanak egy tervezett árat, azt meg kell szorozni legalább kettővel.","shortLead":"Amitől a budapesti pályázat ellenzői tartottak, azt most Párizs lakói a saját városukban tapasztalhatják: ha az olimpia...","id":"20180119_Csunyan_elszallhat_a_2024es_olimpia_ara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d4d2dd3-a7af-44ff-9a41-a5e787203aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a692d899-c349-4709-93fc-b48cf51ef623","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180119_Csunyan_elszallhat_a_2024es_olimpia_ara","timestamp":"2018. január. 19. 18:08","title":"Csúnyán elszállhat a 2024-es olimpia ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd048c5e-9ddc-4f61-9083-ae0ce188a4da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reméljük magyarul is.","shortLead":"Reméljük magyarul is.","id":"20180118_Beastie_Boys_konyv_oneletrajz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd048c5e-9ddc-4f61-9083-ae0ce188a4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529dcc8d-5b31-4566-bf59-3a7ccb67b50c","keywords":null,"link":"/kultura/20180118_Beastie_Boys_konyv_oneletrajz","timestamp":"2018. január. 18. 18:04","title":"Ha nem jön közbe szabotázs, idén megjelenik a legendás amerikai hiphop-zenekar önéletrajza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e7a837-b05a-432d-a635-0a967b9fcc45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már javában lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés miatt körözték az amerikai elnök egykori, magyar származású biztonsági tanácsadóját, amikor Szijjártó Péter találkozott vele Washingtonban.","shortLead":"Már javában lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés miatt körözték az amerikai elnök egykori, magyar származású...","id":"20180118_Korozik_Trump_egykori_magyar_tanacsadojat_de_Szijjarto_igy_is_talalkozott_vele","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4e7a837-b05a-432d-a635-0a967b9fcc45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f050574-166f-4610-b5a9-697f1a3c7687","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_Korozik_Trump_egykori_magyar_tanacsadojat_de_Szijjarto_igy_is_talalkozott_vele","timestamp":"2018. január. 18. 14:10","title":"Körözik Trump egykori magyar tanácsadóját, de Szijjártó így is találkozott vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c911af03-1e14-492c-bcdb-57834dc0170a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német férfinek még jogosítványa sincs, ráadásul ittas sem volt, így nem tudni, mi motiválta.","shortLead":"A német férfinek még jogosítványa sincs, ráadásul ittas sem volt, így nem tudni, mi motiválta.","id":"20180119_nemetorszag_traffipax_nemet_traktoros","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c911af03-1e14-492c-bcdb-57834dc0170a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabcaa74-62b9-4a2b-82f6-da8847dc47ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180119_nemetorszag_traffipax_nemet_traktoros","timestamp":"2018. január. 19. 15:31","title":"Elege lett a traffipaxokból, hatot döntött ki egyetlen éjszaka alatt a német traktoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dfa5e2-9072-44bd-87c4-b98f2902e7bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció alelnöke szerint a Fidesz közpénzből támogatott ukrajnai nyelviskolákban készíti fel az ukránokat a magyar állampolgársági vizsgára, hogy áprilisban már a kormánypártra szavazhassanak.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció alelnöke szerint a Fidesz közpénzből támogatott ukrajnai nyelviskolákban készíti fel...","id":"20180118_Ukranokat_tanittat_magyarul_a_kormany_hogy_a_Fideszre_szavazzanak__olvasta_ki_a_Magyar_Idokbol_a_DK","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2dfa5e2-9072-44bd-87c4-b98f2902e7bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e16a70d-6e15-4cf7-86c9-dd0984445163","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_Ukranokat_tanittat_magyarul_a_kormany_hogy_a_Fideszre_szavazzanak__olvasta_ki_a_Magyar_Idokbol_a_DK","timestamp":"2018. január. 18. 13:12","title":"Ukránokat taníttat magyarul a kormány, hogy a Fideszre szavazzanak – olvasta ki a Magyar Időkből a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bea3b42-e836-4e19-825f-36ac2a6bb8b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET minden hónapban összeállítja a világszerte terjedő számítógépes vírusok toplistáját, amelyből megtudhatjuk, hogy aktuálisan milyen kártevők veszélyeztetik leginkább a felhasználók számítógépeit. A decemberi adatokból kiderül, hogy az elmúlt hetekben egy viszonylag újfajta kártevő vezet utcahosszal.","shortLead":"Az ESET minden hónapban összeállítja a világszerte terjedő számítógépes vírusok toplistáját, amelyből megtudhatjuk...","id":"20180120_eset_virustoplista_coinminer_kriptovaluta_banyaszat_trojai_virus_fertozo_virusok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bea3b42-e836-4e19-825f-36ac2a6bb8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cff9fa5-1857-48cf-bba2-b0fc07defc60","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_eset_virustoplista_coinminer_kriptovaluta_banyaszat_trojai_virus_fertozo_virusok","timestamp":"2018. január. 20. 08:03","title":"Ha ez a vírus rámegy a számítógépére, ne csodálkozzon, ha belassul a pc és még zúgni is kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]