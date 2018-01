[{"available":true,"c_guid":"24ca0be3-c503-4a6d-afbf-b29ed98aff22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos tévhit kering az Egyesült Államok gazdag lakóiról, különösen azok körében, akiknek nincs hétjegyű összeg a bankszámlájukon. Hat meghökkentő tény, amit csak kevesen tudnak az amerikai milliomosokról

Eddig csak fotók voltak a különös balesetről, nemrég azonban egy fedélzeti kamerás videó is előkerült.

Videó: így repült fel az első emeletig a balesetező Nissan

Fucsovics a nyolcaddöntőbe került az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, ezzel negyvenöt éves magyar rekordot állított be.

Fucsovics óriásit nyert, jöhet Roger Federer

Autó hajtott a sínekre, pótlóbuszok viszik az utasokat. Egyáltalán nem jár a csepeli HÉV

A város parkjait borító madárürülék miatt döntöttek úgy, hogy kipusztítják az állomány egy részét, mivel a korábbi módszerek nem vezettek eredményre. Lehet, a lövöldözésnek sincs sok értelme, február elsejétől ráadásul tilos lesz.

Halomra lőtték a varjakat Szatmárnémetiben, de lehet, semmi értelme nem volt

Bár induló magyar médiatermékre ennyi pénz még soha nem jött össze, Dudás Gergely messze elmaradt az általa kitűzött céltól. A Politis a bejelentett formájában nem tud elindulni.

37 millió forint összejött, de az Index volt vezetőjének projektje elbukott

Kétszámjegyű növekedésére lehet számítani az idén az új járművek magyarországi piacán a prémium autók szegmensében.

Stabil növekedés várható a magyarországi prémium autók piacán

Felolvasós tiltakozással fejezték ki aggályaikat a civil szervezeteket is megbélyegző Stop Soros-javaslatcsomaggal kapcsolatban a békés demonstráció résztvevői pénteken. A csomag a civil szféra megfélemlítéséről, önkényes megkülönböztetésről szól a szervezők szerint. #nemazentorvenyem – levelekkel indulnának harcba a Stop Soros-csomag ellen a civilek