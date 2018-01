[{"available":true,"c_guid":"be54b53a-9d7a-4012-91c2-343369b5f764","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte ez a modern politikai kultúra része. De ők elszántak, egyelőre nem a lemondó-, hanem a másik beszédén gondolkodik.","shortLead":"Szerinte ez a modern politikai kultúra része. De ők elszántak, egyelőre nem a lemondó-, hanem a másik beszédén...","id":"20180122_Molnar_Gyula_lemond_ha_az_MSZP_nem_nyeri_meg_a_valasztast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be54b53a-9d7a-4012-91c2-343369b5f764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062ded0a-d5d3-48c4-b9bf-78cb68048030","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Molnar_Gyula_lemond_ha_az_MSZP_nem_nyeri_meg_a_valasztast","timestamp":"2018. január. 22. 13:52","title":"Molnár Gyula lemond, ha az MSZP nem nyeri meg a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a54a99-1317-4494-bf30-2ebb01f03bac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt ügyvezető alelnöke hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy jelenleg több ezer ukrán állampolgár kap nyugdíjat a magyar államtól egy régi egyezmény következtében.","shortLead":"A párt ügyvezető alelnöke hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy jelenleg több ezer ukrán állampolgár...","id":"20180122_Feljelentest_tett_a_DK_az_ukran_nyugdijmigracio_szervezese_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4a54a99-1317-4494-bf30-2ebb01f03bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fbb06d-9960-4731-aa69-b9c5503acc98","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Feljelentest_tett_a_DK_az_ukran_nyugdijmigracio_szervezese_miatt","timestamp":"2018. január. 22. 13:38","title":"Feljelentést tett a DK az \"ukrán nyugdíjmigráció\" szervezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f0733e-93a7-4cbb-9ba8-38692c39bad8","c_author":"Irházi János","category":"vilag","description":"Politikai csatározásokkal és pénzlenyúlási manőverekkel indult Romániában a megemlékezés éve, Erdélynek a Román Királysághoz csatolásáról.","shortLead":"Politikai csatározásokkal és pénzlenyúlási manőverekkel indult Romániában a megemlékezés éve, Erdélynek a Román...","id":"201751__romania__centenariumi_keszulodes__vetelkedes__szazszorszepek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3f0733e-93a7-4cbb-9ba8-38692c39bad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c039f589-bd23-4f33-843b-c5529865f0ba","keywords":null,"link":"/vilag/201751__romania__centenariumi_keszulodes__vetelkedes__szazszorszepek","timestamp":"2018. január. 21. 18:00","title":"Pénz nem számít – Románia Erdély hozzácsatolásának centenáriumát ünnepli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25dd87e2-dbc2-42be-949c-786e91d2c806","c_author":"Keresztes Imre","category":"elet","description":"Dávid királynak köszönhetően egykor a zsidók fővárosa volt, ám a csaknem két évezrede tartó háborúskodások során asszírok, babiloniak, perzsák, rómaiak, arabok és törökök uralma alatt is állt Jeruzsálem, három világvallás szent helye. ","shortLead":"Dávid királynak köszönhetően egykor a zsidók fővárosa volt, ám a csaknem két évezrede tartó háborúskodások során...","id":"201751__jeruzsalem__vibralo_tortenelem__orok_vallasok__az_itelet_napjai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25dd87e2-dbc2-42be-949c-786e91d2c806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb29a51e-a289-409a-869a-effcd5e79f86","keywords":null,"link":"/elet/201751__jeruzsalem__vibralo_tortenelem__orok_vallasok__az_itelet_napjai","timestamp":"2018. január. 21. 19:00","title":"Kétezer éve harcolnak érte, és most is vitatott, kié Jeruzsálem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3fd8ed-f184-40ac-aa2a-e7f50e7fccca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét eleji mínuszokat követően pénteken akár 12 fok is lehet. ","shortLead":"A hét eleji mínuszokat követően pénteken akár 12 fok is lehet. ","id":"20180121_Hetfon_meg_havazhat_de_aztan_kora_tavaszra_kapcsol_az_idojaras","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e3fd8ed-f184-40ac-aa2a-e7f50e7fccca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aeaa165-3948-4b6e-b699-c72a42bd601f","keywords":null,"link":"/itthon/20180121_Hetfon_meg_havazhat_de_aztan_kora_tavaszra_kapcsol_az_idojaras","timestamp":"2018. január. 21. 17:19","title":"Hétfőn még havazhat, de aztán kora tavaszra kapcsol az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65ff70b-1f8b-4d5b-aa1f-a3b42c135835","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak az 1291 menekült tavalyi befogadását – amiről Altusz Kristóf Times of Maltának adott interjújából értesült a magyar közvélemény –, hanem azt sem közölte a kormány, hogy 2016 augusztusában lakhatási programot is indítottak menekültek számára – írja a Magyar Nemzet. ","shortLead":"Nemcsak az 1291 menekült tavalyi befogadását – amiről Altusz Kristóf Times of Maltának adott interjújából értesült...","id":"20180122_lakhatasi_program_indult_2016ban_a_menekulteknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f65ff70b-1f8b-4d5b-aa1f-a3b42c135835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ad9273-0b32-4adf-a33d-41919cc97036","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_lakhatasi_program_indult_2016ban_a_menekulteknek","timestamp":"2018. január. 22. 08:26","title":"Nem reklámozta, de lakásokkal segíti a kormány a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e7a837-b05a-432d-a635-0a967b9fcc45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt válaszolta az MTI tudósítása szerint a KDNP országgyűlési képviselője arra a kérdésre, hogy miért találkozott Szijjártó Péter a korábban Trump-közeli Gorka Sebestyénnel, akit közben Magyarországon köröztek.","shortLead":"Ezt válaszolta az MTI tudósítása szerint a KDNP országgyűlési képviselője arra a kérdésre, hogy miért találkozott...","id":"20180121_Gorkaugy_Hollik_szerint_nem_Szijjarto_hanem_az_Egyesult_Allamok_hibazott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4e7a837-b05a-432d-a635-0a967b9fcc45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f350bc6-ee09-48c1-bbbd-628bf7eaa346","keywords":null,"link":"/itthon/20180121_Gorkaugy_Hollik_szerint_nem_Szijjarto_hanem_az_Egyesult_Allamok_hibazott","timestamp":"2018. január. 21. 19:15","title":"Gorka-ügy: Hollik szerint nem Szijjártó, hanem az Egyesült Államok hibázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ad9d79-63f0-4b50-b794-523a59e639f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több megyére az elsőfokú figyelmeztetést is kiadták a havazás veszélye miatt.","shortLead":"Több megyére az elsőfokú figyelmeztetést is kiadták a havazás veszélye miatt.","id":"20180121_idojaras_havazas_elsofoku_figyelmeztetes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1ad9d79-63f0-4b50-b794-523a59e639f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b76ed05-18b2-471c-bc0d-5aa3ab38c1dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180121_idojaras_havazas_elsofoku_figyelmeztetes","timestamp":"2018. január. 21. 10:23","title":"Már 15 centi hó esett a Kékesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]