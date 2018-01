[{"available":true,"c_guid":"589c5323-ca5c-4c57-ab64-5d3341b2aa67","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A paksi bővítés mellett az osztrák családi pótlékkal kapcsolatos módosítások is napirendben lesznek a hírek szerint.","shortLead":"A paksi bővítés mellett az osztrák családi pótlékkal kapcsolatos módosítások is napirendben lesznek a hírek szerint.","id":"20180123_kenyes_kerdesekrol_is_targyal_jovo_kedden_orban_viktor_becsben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=589c5323-ca5c-4c57-ab64-5d3341b2aa67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd920d46-8806-4d87-a502-5b0cf242e728","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_kenyes_kerdesekrol_is_targyal_jovo_kedden_orban_viktor_becsben","timestamp":"2018. január. 23. 14:38","title":"Kényes kérdésekről tárgyal jövő kedden Orbán Viktor Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d17249-cd0a-4b99-abc9-a6200c712fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyerekeknek is végig kellett állniuk a hidegben azt az ünnepséget, ahol letették az új nemesvámosi óvoda alapkövét. A szülők sérelmezték, hogy ehhez senki sem kért engedélyt tőlük. ","shortLead":"Gyerekeknek is végig kellett állniuk a hidegben azt az ünnepséget, ahol letették az új nemesvámosi óvoda alapkövét...","id":"20180123_megint_ovodasokat_hasznaltak_biodiszletnek_fideszesek_egy_alapkoletetelen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72d17249-cd0a-4b99-abc9-a6200c712fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e15db4-e76f-47ac-8f16-4d30c83d5fa8","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_megint_ovodasokat_hasznaltak_biodiszletnek_fideszesek_egy_alapkoletetelen","timestamp":"2018. január. 23. 16:56","title":"Megint óvodásokat használtak biodíszletnek fideszesek egy alapkőletételen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340cd5f5-d273-4d23-84da-38b617544a71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Februárban a divat világát is beveszi a Sony, miután a Nike-kal való együttműködés során elkészítették a kifejezetten gamereknek szánt PlayStation cipőt.","shortLead":"Februárban a divat világát is beveszi a Sony, miután a Nike-kal való együttműködés során elkészítették a kifejezetten...","id":"20180122_sony_nike_pg_2_colorway_cipo_playstation_cipo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=340cd5f5-d273-4d23-84da-38b617544a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4001eb-6aa8-4c34-a283-a8725ab5c65a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180122_sony_nike_pg_2_colorway_cipo_playstation_cipo","timestamp":"2018. január. 22. 11:03","title":"Itt van minden PlayStation-rajongó (lábainak) álma: egy gamercipő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nemcsak Budapesten szeretik lehúzni a turistákat egyes vendéglátósok. Velence polgármestere szégyenről beszélt, és azt ígérik, hogy kivizsgálják az esetet.","shortLead":"Nemcsak Budapesten szeretik lehúzni a turistákat egyes vendéglátósok. Velence polgármestere szégyenről beszélt, és azt...","id":"20180122_pofatlanul_magas_szamlat_allitottak_ki_japan_vendegeknek_egy_velencei_etteremben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db33c845-c66c-4ae1-b782-2fdab13814a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180122_pofatlanul_magas_szamlat_allitottak_ki_japan_vendegeknek_egy_velencei_etteremben","timestamp":"2018. január. 22. 21:06","title":"Pofátlanul magas számlát állítottak ki japán vendégeknek egy velencei étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6763197-9264-4615-807a-89558609ba42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi intenzív osztályokon dolgozott, és állítólag azért idézett elő a kezei közül került betegeknél túladagolással szívhalált, hogy bizonyítsa a tudását. ","shortLead":"A férfi intenzív osztályokon dolgozott, és állítólag azért idézett elő a kezei közül került betegeknél túladagolással...","id":"20180122_valoszinuleg_sosem_derul_ki_hany_embert_olt_meg_a_nemetorszagi_sorozatgyilkos_apolo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6763197-9264-4615-807a-89558609ba42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c744b3-a6de-4cf5-9a56-da482a98a4c4","keywords":null,"link":"/vilag/20180122_valoszinuleg_sosem_derul_ki_hany_embert_olt_meg_a_nemetorszagi_sorozatgyilkos_apolo","timestamp":"2018. január. 22. 17:46","title":"Valószínűleg sosem derül ki, hány embert ölt meg a németországi sorozatgyilkos ápoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7931b6c2-b538-411b-824b-e9bc3c0967e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt kérdés az erőműberuházás miatt most benyújtott keresettel kapcsolatban.","shortLead":"Öt kérdés az erőműberuházás miatt most benyújtott keresettel kapcsolatban.","id":"20180122_Perelnek_az_osztrakok_ez_megakaszthatja_Paks_IIt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7931b6c2-b538-411b-824b-e9bc3c0967e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584adabb-9288-491f-a867-fc3d1c38aced","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180122_Perelnek_az_osztrakok_ez_megakaszthatja_Paks_IIt","timestamp":"2018. január. 22. 14:24","title":"Perelnek az osztrákok, ez megakaszthatja Paks II.-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f124c20-bc55-4edc-8aa7-93e858f24345","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"velemeny.nyuzsog","description":" ","shortLead":" ","id":"20180122_Krizismenedzsment_a_NERben__egy_telefonbeszelgetes_leirata","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f124c20-bc55-4edc-8aa7-93e858f24345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ef564d-928f-45ee-889e-5b70ab5e3ddc","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180122_Krizismenedzsment_a_NERben__egy_telefonbeszelgetes_leirata","timestamp":"2018. január. 22. 10:44","title":"Krízismenedzsment a NER-ben – egy telefonbeszélgetés leirata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6251a3-9bf6-442d-921d-9941cd4939b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet talált egy újabb civil szervezetet, amelyet a magyar költségvetés és a Soros György által létrehozott donorszervezet egyaránt támogat. ","shortLead":"A Magyar Nemzet talált egy újabb civil szervezetet, amelyet a magyar költségvetés és a Soros György által létrehozott...","id":"20180124_Stop_Soros_Ezt_a_menekulteket_segito_szervezetet_Orbanek_is_20_millioval_tamogatjak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f6251a3-9bf6-442d-921d-9941cd4939b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e1d86d-8bdd-453d-a4dc-8b4213b557bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Stop_Soros_Ezt_a_menekulteket_segito_szervezetet_Orbanek_is_20_millioval_tamogatjak","timestamp":"2018. január. 24. 09:20","title":"Stop Soros? Ezt a menekülteket segítő szervezetet Orbánék is 20 millióval támogatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]