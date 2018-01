[{"available":true,"c_guid":"dd094aa7-8d1d-439e-9708-d45823e3e8a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés elnöke közlésre átengedte el nem mondott beszédét a Magyar Hírlapnak, ebből pedig tudjuk, ő kifejezetten üdvözölte volna, ha a Horthy Miklós tiszteletére rendezett szentmise a holokauszt-emléknapra esik.","shortLead":"Az Országgyűlés elnöke közlésre átengedte el nem mondott beszédét a Magyar Hírlapnak, ebből pedig tudjuk, ő...","id":"20180130_Lezsak_ezt_mondta_volna_Auschwitz_emleknapjan_a_zsidok_meltanyoljak_Horthyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd094aa7-8d1d-439e-9708-d45823e3e8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbd6212-0ee8-4c70-bcce-accb223d56ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Lezsak_ezt_mondta_volna_Auschwitz_emleknapjan_a_zsidok_meltanyoljak_Horthyt","timestamp":"2018. január. 30. 08:52","title":"Lezsák ezt mondta volna Auschwitz emléknapján: A zsidók méltányolják Horthyt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök úgy látja, hogy az Európai Unió nagyon igazságtalan, mert méltánytalanul jár el az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelemben. Az amerikai elnök úgy látja, hogy az Európai Unió nagyon igazságtalan, mert méltánytalanul jár el az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelemben. Az ITV-nek adott interjúban Trump arról is beszélt: nem csodálkozik a Brexiten, mert a britek nem akarják, hogy Nagy-Britanniába olyanok vándoroljanak, "akikről semmit nem tudnak". timestamp":"2018. január. 29. 05:30","title":"Trump: Nagyon sok problémám van az Európai Unióval" A Twitch és más szolgáltatások után rövidesen a Facebookon is lehet majd nézni videójátékosokat, amint épp játszanak. És ez még semmi: a közösségi oldal, hogy segítse a valóban érdekes adások elkészültét, lehetővé teszi, hogy nézők kisebb összegekkel támogathassák is a nekik tetsző videósokat. timestamp":"2018. január. 29. 09:03","title":"Új dologba kezd a Facebook, ön pedig még pénzt is kereshet vele" Komolytalan válaszok sora érkezett. Molnár Zsolt, a párt országgyűlési képviselője Kálmán Olgával beszélgetett, amikor a műsorvezető egyszer csak nekiszegezte a kérdést: megvette-e őt a Fidesz? Komolytalan válaszok sora érkezett. timestamp":"2018. január. 30. 14:05","title":"MSZP-s képviselő: "A Fidesz nem, engem Putyin vett meg, három jegesmedvével" A kormány még májusban hirdette ki a törvényt, melyet a Legfelső Bíróság alkotmányellenesnek ítélt. A magyar éves GDP durván kétharmadát, 83 milliárd dolláros értéket termel egyetlen évben India tejipara, amely legkevesebb 250 millió dolláros bevételkieséssel számolhat, mert immár nem szabad leölni a teheneket. A kormány még májusban hirdette ki a törvényt, melyet a Legfelső Bíróság alkotmányellenesnek ítélt. Így egyelőre nincs hatályban, de India sok államában mégiscsak bevezették a tilalmat. timestamp":"2018. január. 29. 12:30","title":"Katasztrófa fenyegeti a tejtermelőket a szent tehenek miatt" Ez alkalommal az elkövetőt rögtön kiszúrták a térfigyelő kamerákon, néhány perc múlva el is fogták. timestamp":"2018. január. 29. 09:01","title":"Ennyi kifosztani egy alvó embert a villamoson – videó"