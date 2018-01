[{"available":true,"c_guid":"92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tíz éve indult az eljárás, most lett elege az Európai Bizottságnak.","shortLead":"Tíz éve indult az eljárás, most lett elege az Európai Bizottságnak.","id":"20180130_Ujabb_ugyben_adott_ultimatumot_Magyarorszagnak_Brusszel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142646f4-7233-4142-a97e-d59918c555a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_Ujabb_ugyben_adott_ultimatumot_Magyarorszagnak_Brusszel","timestamp":"2018. január. 30. 14:37","title":"Újabb ügyben adott ultimátumot Magyarországnak Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egészséges önkéntesek vettek részt a kutatásban, forgalmas autóutak mellett kellett állniuk. ","shortLead":"Egészséges önkéntesek vettek részt a kutatásban, forgalmas autóutak mellett kellett állniuk. ","id":"20180130_Hollandiaban_is_embereken_teszteltek_a_dizelfust_hatasat_elmondtak_hogyan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a22b194-ef9c-4477-82bf-8ee19a4e7140","keywords":null,"link":"/cegauto/20180130_Hollandiaban_is_embereken_teszteltek_a_dizelfust_hatasat_elmondtak_hogyan","timestamp":"2018. január. 30. 18:43","title":"Hollandiában is embereken tesztelték a dízelfüst hatását, elmondták, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53aa845-3d41-4853-b23b-43ed41918688","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szeretünk 20 évnél gyakrabban költözni.","shortLead":"Nem szeretünk 20 évnél gyakrabban költözni.","id":"20180130_Alig_tobb_mint_3_lakasban_elik_le_az_eletuket_a_magyarok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e53aa845-3d41-4853-b23b-43ed41918688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758b41c7-752b-4dc2-8a3a-6aea814d1be1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_Alig_tobb_mint_3_lakasban_elik_le_az_eletuket_a_magyarok","timestamp":"2018. január. 30. 09:28","title":"Alig több mint 3 lakásban élik le az életüket a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e29fc05-65c9-42b6-bae3-ccf3f95cea8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz embert letartóztattak, pedig ők csak a jó hangulatról akartak gondoskodni egy partin.","shortLead":"Tíz embert letartóztattak, pedig ők csak a jó hangulatról akartak gondoskodni egy partin.","id":"20180129_Sokba_kerult_a_porno_imitalasa_nehany_turistanak_Kambodzsaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e29fc05-65c9-42b6-bae3-ccf3f95cea8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888dddef-7b1f-4aee-90c5-53dde28c4e29","keywords":null,"link":"/elet/20180129_Sokba_kerult_a_porno_imitalasa_nehany_turistanak_Kambodzsaban","timestamp":"2018. január. 29. 10:57","title":"Sokba került a pornó imitálása néhány turistának Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9016eb7d-a674-4a6c-ba7e-541f5c7ffbe8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint tízezer négyzetméteres lesz az új ferihegyi utasmóló és a mostani tervek szerint 2018 harmadik negyedévében adnák át.","shortLead":"Több mint tízezer négyzetméteres lesz az új ferihegyi utasmóló és a mostani tervek szerint 2018 harmadik negyedévében...","id":"20180130_igy_nez_ki_most_a_ferihegyi_repter_felkesz_utasmoloja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9016eb7d-a674-4a6c-ba7e-541f5c7ffbe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3bbc98-12a3-4b7d-b7eb-f757616e996b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_igy_nez_ki_most_a_ferihegyi_repter_felkesz_utasmoloja","timestamp":"2018. január. 30. 20:23","title":"Így néz ki most a ferihegyi reptér félkész utasmólója – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5e89c7-c815-4648-902a-8b24d6b783c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ókori földalatti sírkamrát hoztak felszínre a heves esőzések egy hátsó kertben Gázában.","shortLead":"Ókori földalatti sírkamrát hoztak felszínre a heves esőzések egy hátsó kertben Gázában.","id":"20180129_Okori_sirkamrat_talaltak_egy_hatso_kertben_Gazaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f5e89c7-c815-4648-902a-8b24d6b783c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2d0c5f-c032-4f61-948b-ab7513b1b76c","keywords":null,"link":"/vilag/20180129_Okori_sirkamrat_talaltak_egy_hatso_kertben_Gazaban","timestamp":"2018. január. 29. 14:27","title":"Ókori sírkamrát találtak egy hátsó kertben Gázában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1badb8a6-1c29-44cb-bd19-c7e182343643","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három, a kereskedelempolitika összehangolásáért felelős miniszteri biztos zöldségesében készített videót mutatott be a 24.hu annak bizonyítására, hogy a boltokban nem adnak nyugtát.","shortLead":"Három, a kereskedelempolitika összehangolásáért felelős miniszteri biztos zöldségesében készített videót mutatott be...","id":"20180130_szatmaryek_zoldsegese_felvetel_van_arrol_hogy_nem_adnak_nyugtat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1badb8a6-1c29-44cb-bd19-c7e182343643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4b11f7-05bf-4087-bb0d-98c949a6b45e","keywords":null,"link":"/kkv/20180130_szatmaryek_zoldsegese_felvetel_van_arrol_hogy_nem_adnak_nyugtat","timestamp":"2018. január. 30. 07:26","title":"Szatmáryék zöldségese: felvétel van arról, hogy nem adtak nyugtát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3926c28-748e-4a44-bdb9-07ddbd40912f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rohamosan digitalizálódó világunkban tulajdonképpen csak idő kérdése volt, hogy mikor bukkannak fel az első high-tech rendszámtáblák.","shortLead":"Rohamosan digitalizálódó világunkban tulajdonképpen csak idő kérdése volt, hogy mikor bukkannak fel az első high-tech...","id":"20180129_itt_a_digitalis_rendszamtabla_ami_szinte_barmit_megjelenithet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3926c28-748e-4a44-bdb9-07ddbd40912f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9346b1-b5e2-4cda-82fb-b7f6247a6183","keywords":null,"link":"/cegauto/20180129_itt_a_digitalis_rendszamtabla_ami_szinte_barmit_megjelenithet","timestamp":"2018. január. 29. 06:51","title":"Itt a digitális rendszámtábla, ami szinte bármit megjeleníthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]