[{"available":true,"c_guid":"4730172a-6427-445f-859a-77cd4fc912cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A projektre tizenegy ismert előadót hívtak meg, mellettük három helyet még felfedezésre váró, tehetséges zenész és énekes számára tartanak fel a kiírt pályázaton. A tizennégy dalt tavasszal koncerten mutatják be és CD is készül.","shortLead":"A projektre tizenegy ismert előadót hívtak meg, mellettük három helyet még felfedezésre váró, tehetséges zenész és...","id":"20180130_Budapest_dalat_keresi_a_Fovarosi_Onkormanyzat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4730172a-6427-445f-859a-77cd4fc912cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ba0959-80f3-4135-9177-0bd6f5439189","keywords":null,"link":"/kultura/20180130_Budapest_dalat_keresi_a_Fovarosi_Onkormanyzat","timestamp":"2018. január. 30. 14:32","title":"Budapest dalát keresi a Fővárosi Önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac12a61-2278-4744-803e-b697a6fb900c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyes bűnesetek tényleg leginkább vígjátékokba illőek.","shortLead":"Egyes bűnesetek tényleg leginkább vígjátékokba illőek.","id":"20180130_narancstolvajok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ac12a61-2278-4744-803e-b697a6fb900c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce8c398-8625-47cd-a56f-ec866a5b4e1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180130_narancstolvajok","timestamp":"2018. január. 30. 12:55","title":"Fotó: Hogyan próbáljunk meg eldugni 4000 kiló lopott narancsot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a31dbf-910b-45c1-bb7a-554f4e629256","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180130_Sebestyen_Balazs_uzeni_Stohl_Andrasnak_Az_enyem_nagyobb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60a31dbf-910b-45c1-bb7a-554f4e629256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5914d1-2f07-404e-836f-3217d9e83f8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_Sebestyen_Balazs_uzeni_Stohl_Andrasnak_Az_enyem_nagyobb","timestamp":"2018. január. 30. 09:17","title":"Sebestyén Balázs üzeni Stohl Andrásnak: Az enyém nagyobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3fe542-eb5a-4e13-a7e2-761e9f574da2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Österreich reméli, hogy Orbán nem lesz követendő példa a Kurz-kormány számára.","shortLead":"Az Österreich reméli, hogy Orbán nem lesz követendő példa a Kurz-kormány számára.","id":"20180131_Osztrak_konzervativ_lap_Orban_szelsojobboldali_antidemokratikus_diktator","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e3fe542-eb5a-4e13-a7e2-761e9f574da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02908611-1c0c-4270-8130-8023f7b8fce8","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_Osztrak_konzervativ_lap_Orban_szelsojobboldali_antidemokratikus_diktator","timestamp":"2018. január. 31. 12:18","title":"Osztrák konzervatív lap: Orbán \"szélsőjobboldali, antidemokratikus diktátor\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d274f698-9acd-4f57-af1f-94b80680aa6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sereghajtók között vagy Magyarország az egészségügy helyzetét tekintve. A lengyelek javítottak és beértek minket.","id":"20180131_Akkor_zengett_dicshimnuszt_az_egeszsegugyrol_a_kormany_mikor_ujabb_lesujto_jelentes_jott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d274f698-9acd-4f57-af1f-94b80680aa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2356be80-dd46-43a8-a454-6ad679c73457","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_Akkor_zengett_dicshimnuszt_az_egeszsegugyrol_a_kormany_mikor_ujabb_lesujto_jelentes_jott","timestamp":"2018. január. 31. 13:02","title":"Akkor zengett dicshimnuszt az egészségügyről a kormány, mikor újabb lesújtó jelentés jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6707b308-032d-48b8-ae61-32bee18b42ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gazdasági fejlettségét tekintve Magyarország 1938-ban volt a legközelebb Ausztriához, most pedig lassabban közeledik hozzá, mint regionális riválisai – mondta a Pénzügykutatási Intézet alapításának 50. évfordulóján szervezett konferencián Surányi György egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke.","shortLead":"Gazdasági fejlettségét tekintve Magyarország 1938-ban volt a legközelebb Ausztriához, most pedig lassabban közeledik...","id":"20180130_Magyarorszag_lemaradt_de_nagy_oka_nincs_szegyenkezesre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6707b308-032d-48b8-ae61-32bee18b42ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf99fb41-2e73-4cf4-8d01-dc2b3413ff19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_Magyarorszag_lemaradt_de_nagy_oka_nincs_szegyenkezesre","timestamp":"2018. január. 30. 19:10","title":"Magyarország lemaradt, de nagy oka nincs szégyenkezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245f2a69-62f9-40a1-ad49-af00e8fd3e48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 14 fok is lehet.","shortLead":"Akár 14 fok is lehet.","id":"20180130_viharos_szel_kiseri_a_tavaszias_meleget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=245f2a69-62f9-40a1-ad49-af00e8fd3e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d67c2a3-ed73-44fd-b5d8-59239bc76557","keywords":null,"link":"/itthon/20180130_viharos_szel_kiseri_a_tavaszias_meleget","timestamp":"2018. január. 30. 05:23","title":"Viharos szél kíséri a tavaszias meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8b069e-44b4-47a7-9ed6-2cf0254913f4","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Tíz évvel ezelőtt a szegedi fideszesek azzal vádolták Botka Lászlót, hogy a szocialisták köreihez sorolt üzletembernek játssza át a több milliárd forint uniós pénzből felépült fürdőt. Most, hogy egy kis kanyarral Mészáros Lőrinchez került a Forrás Szálló a Napfényfürdővel együtt, csend van.","shortLead":"Tíz évvel ezelőtt a szegedi fideszesek azzal vádolták Botka Lászlót, hogy a szocialisták köreihez sorolt üzletembernek...","id":"20180130_szeged_forras_szallo_napfenyfurdo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8b069e-44b4-47a7-9ed6-2cf0254913f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca4c6e1-f836-4765-b932-4b8046beed50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180130_szeged_forras_szallo_napfenyfurdo","timestamp":"2018. január. 30. 20:00","title":"Leisztingernek szánták, Mészáros vitte a fürdőt Botka városában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]