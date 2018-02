Kicsit ijesztő az alábbi szellemtörténet, no nem is annyira a sztorija miatt, mint inkább azért, hogy miről is árulkodhat egy okostelefon (persze csak ha engedélyt adunk neki).

A Breathe című digitális könyv Flo története, aki képes beszélgetni a szellemekkel. Idáig nem is annyira izgalmas a dolog (ilyen történetekkel Dunát lehet rekeszteni), viszont ezt a könyvet testre szabhatjuk, olyan értelemben, hogy a történet menete attól függ majd, hogy hol és mikor olvassuk.

Kate Pullinger könyvét nem kell appként letölteni, egyszerűem be kell ütni a böngészőbe az URL-jét. Ha a már említett módon testre szabnánk a történetet, akkor engedélyezni kell okostelefonunk (vagy akár a számítógépünk) kamerájának bekapcsolását, illetve meg kell mutatnunk a helyzetünket is. A szöveg ugyan angolul van, viszont elég egyszerű, tulajdonképpen 20 perc alatt el is lehet olvasni a történetet.

Ami az érdekes, a történetben megjelennek a helyzetünkkel, az időponttal, sőt – amennyiben látja az okostelefon – még a szobánk berendezésével kapcsolatos információk is. A Breathe egyébként az Ambient Literature projekt része, amely három egyetem (Bath Spa University, University of the West England, University of Birmingham) együttműködésének eredménye. Ennek keretében azt vizsgálják, miként lehet újra értelmezni a könyvet az okostelefon-technológiával. Ezzel együtt ez a könyv arra is rámutat, mennyi mindent tudhatnak meg „távolról” rólunk, ha különféle engedélyeket adunk telefonunknak, számítógépünknek.