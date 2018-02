A tavaly karácsonyi negyedév valószínűleg a Nintendo egyik legnehezebben megélt időszaka volt, már ami a pénzügyi jelentéseket illeti, hiszen akkor még aligha lehetett tudni, milyen eredményekkel zár majd év végén a japán vállalat. Pedig volt miért izgulni: a súlyos bukásként elkönyvelt Wii U után nem csak ők, a szakma is izgatottan várta, sikerül-e túllépni a múlt árnyékán, vagy legújabb kézi konzoljuk is bajba kerül. Nem így lett, a Switch ráadásul nem csak érzésre váltotta be az eddigi reményeket, ugyanis a mögöttünk hagyott ünnepi szezonban 7,23 millió darabot értékesítettek a konzolból. Ezzel 14,86 millióra ugrott a megjelenés óta eladott eszközök száma, pedig még egy éve sincs, hogy kapható. (Csak a számok kedvéért: a 2012-ben piacra bocsátott Wii U-ból összesen 13,56 milliót adtak el nem túl hosszú pályafutása alatt.)

Az új konzol mellett a szoftverek is jól fogynak, a sikerjáték Super Mario Odyssey-ből például 9,07 millió kópia talált gazdára, amivel máris behúzta a platform legjobban fogyó játéka címet. Az ugyancsak népszerű Mario Kart 8 Deluxe 7,33, míg a szintén a Switch-csel dedübált The Legend of Zelda: Breath of the Wild 6,70 milliónál jár.

A 3D-s viszont érezhetően kezd veszíteni lendületéből, de hát érthető, egy maholnap 7 éves készülékről beszélünk. A karácsonyi szezonban így is eladtak belőle 5,86 milliót, úgyhogy annyira még nem kell aggódni miatta.

A Sonynál minden szuper, a Microsoftnál hallgatnak

A PlayStation 4 eközben köszöni, jól van: a tavalyi utolsó negyedévben 9 millió gép talált gazdára, és ahogy előtte, azóta is töretlen az érdeklődés a konzol iránt. A legfrissebb gyártói jelentés arról szól, hogy már több mint 76,5 millió PS4-et adtak el. Ezzel a gép már nagyon közel került a minden idők konzoljaként is emlegetett PS3 összesen 83,3 milliós eladásához.

Az összehasonlításból már csak a harmadik nagy szereplő, a Microsoft adatai hiányoznak – de hiányozni is fognak. A redmondi vállalat ugyanis egy ideje úgy döntött, nem közli többé az Xbox eladási statisztikáit, ezzel lehetetlenné téve a pontos összehasonlítást.

