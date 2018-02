[{"available":true,"c_guid":"7bd72fd5-4c4e-4808-9ae1-a20d7ea7ea56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A PepsiCo vezérigazgatója szerint itt az ideje, hogy kifejezetten a női ízlésnek megfelelő nassolnivalókat gyártson a vállalat. Érdekes elképzelés ez így 2018-ban. ","shortLead":"A PepsiCo vezérigazgatója szerint itt az ideje, hogy kifejezetten a női ízlésnek megfelelő nassolnivalókat gyártson...","id":"20180205_Kifejezetten_noknek_gyartana_chipset_a_Pepsi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bd72fd5-4c4e-4808-9ae1-a20d7ea7ea56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b14ae4f-3ed9-4be2-a94c-fabbfb4527eb","keywords":null,"link":"/elet/20180205_Kifejezetten_noknek_gyartana_chipset_a_Pepsi","timestamp":"2018. február. 05. 18:00","title":"Kifejezetten nőknek gyártana chipset a Pepsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8e38c3-8adb-4754-a447-6e8608f56f9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz csatarepülőgép, amelyet lelőttek szombaton a szíriai Idlíb tartományban, előtte részt vett menekülő civilek támadásában - állítja az a lázadócsoport, amelynek fegyveresei lelőtték a Szu-25-öst egy föld-levegő rakétával.\r

\r

","shortLead":"Az orosz csatarepülőgép, amelyet lelőttek szombaton a szíriai Idlíb tartományban, előtte részt vett menekülő civilek...","id":"20180204_Civileket_tamadott_a_Sziriaban_lelott_orosz_gep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca8e38c3-8adb-4754-a447-6e8608f56f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06b268e-a89e-43c3-8971-400b0a621438","keywords":null,"link":"/vilag/20180204_Civileket_tamadott_a_Sziriaban_lelott_orosz_gep","timestamp":"2018. február. 04. 08:26","title":"Civileket támadott a Szíriában lelőtt orosz gép?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09195707-c8ca-4730-abcd-0034344229cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormány szerint az embereknek túl engedékeny a se füle-se farka Stop Soros, és tovább szigorítanák.","shortLead":"A kormány szerint az embereknek túl engedékeny a se füle-se farka Stop Soros, és tovább szigorítanák.","id":"20180204_Johet_a_kulfoldi_ugynok_kategoria_a_migranssegito_szervezetekre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09195707-c8ca-4730-abcd-0034344229cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780483dc-99a9-4f38-b264-92e788b67262","keywords":null,"link":"/itthon/20180204_Johet_a_kulfoldi_ugynok_kategoria_a_migranssegito_szervezetekre","timestamp":"2018. február. 04. 14:49","title":"Jöhet a külföldi ügynök kategória a \"migránssegítő\" szervezetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b608915c-ca0f-4790-a3b8-27c722b8e5a1","c_author":"Fülöp Máté","category":"nagyitas","description":"Elképesztő rekordok dőltek meg, az utolsó pillanatig nyílt volt a csata, annyi pont volt, ami három meccshez is elég lett volna – az ötvenkettedik Super Bowl, az amerikaifutball-bajnokság idei nagydöntője talán minden idők egyik legjobb mérkőzését hozta. A Philadelphia Eagles és a New England Patriots összecsapását végül előbbi nyerte, de hogy... 41-33 lett a végeredmény, olyan drámák után, amilyeneket rendszerint filmekre írnak forgatókönyvírók, az életben pedig sokkal egyszerűbbek. De nem az amerikai fociban – mert az valami más. Valami rendkívüli.","shortLead":"Elképesztő rekordok dőltek meg, az utolsó pillanatig nyílt volt a csata, annyi pont volt, ami három meccshez is elég...","id":"20180205_nfl_2018_nagyitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b608915c-ca0f-4790-a3b8-27c722b8e5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c524c51-2719-4515-9f02-4f521549a224","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180205_nfl_2018_nagyitas","timestamp":"2018. február. 05. 17:10","title":"A meccs, amely megmutatta, miért fantasztikus az amerikai foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8837b929-b95e-471f-8d5b-ccbadc6351a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tank a belvárosi pontonhídról fordult a Tiszába a személyzettel együtt. A Szegedi Haditechnikai Park vezetője szerint a kiemeléshez szükséges engedélyek fele már megvan.","shortLead":"A tank a belvárosi pontonhídról fordult a Tiszába a személyzettel együtt. A Szegedi Haditechnikai Park vezetője szerint...","id":"20180205_kiemelhetik_osszel_a_tiszaba_esett_tankot_szegeden","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8837b929-b95e-471f-8d5b-ccbadc6351a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d24552-68cc-4db5-974d-afa91761eadf","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_kiemelhetik_osszel_a_tiszaba_esett_tankot_szegeden","timestamp":"2018. február. 05. 17:37","title":"Kiemelhetik ősszel a Tiszába esett tankot Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A brit belügyminiszter szerint \"helyénvaló\", hogy London különbséget akar tenni a brit EU-tagság megszűnése előtt, illetve a kilépés után tervezett átmeneti időszakban Nagy-Britanniába érkező EU-állampolgárok letelepedési jogosultságai között.","shortLead":" A brit belügyminiszter szerint \"helyénvaló\", hogy London különbséget akar tenni a brit EU-tagság megszűnése előtt...","id":"20180204_Brit_belugyminiszter_helyenvalo_a_kulonbsegtetel_a_Brexit_elott_es_a_Brexit_utan_erkezo_EUallampolgarok_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a29864-c1ae-412b-a8ee-1946f9abffdc","keywords":null,"link":"/vilag/20180204_Brit_belugyminiszter_helyenvalo_a_kulonbsegtetel_a_Brexit_elott_es_a_Brexit_utan_erkezo_EUallampolgarok_kozott","timestamp":"2018. február. 04. 12:56","title":"Brit belügyminiszter: \"helyénvaló\" a különbségtétel a Brexit előtt és a Brexit után érkező EU-állampolgárok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956172c6-c378-4a1f-b181-cf42078d7caf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Foglalót kérnek, aztán eltűnnek, vagy elkezdik a munkát, de nem fejezik be, esetleg befejezik, de rosszul, és kényszertörlés alá kerül a cég – a variációk száma szinte végtelen. Aki biztosan rosszul jár, az a megrendelő. ","shortLead":"Foglalót kérnek, aztán eltűnnek, vagy elkezdik a munkát, de nem fejezik be, esetleg befejezik, de rosszul, és...","id":"20180205_Egyre_tobb_a_visszaeles_a_lakasfelujitasok_soran","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=956172c6-c378-4a1f-b181-cf42078d7caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101826d8-8f4f-4f52-86f1-50195e0e9bf6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180205_Egyre_tobb_a_visszaeles_a_lakasfelujitasok_soran","timestamp":"2018. február. 05. 17:04","title":"Egyre több a visszaélés a lakásfelújítások során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9999d54-82e5-4c14-8124-b97f87745301","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két ember halt meg és több mint ötven sebesült meg, amikor Dél-Karolina államban összeütközött egy személyszállító és egy tehervonat.","shortLead":"Két ember halt meg és több mint ötven sebesült meg, amikor Dél-Karolina államban összeütközött egy személyszállító és...","id":"20180204_Vonat_balesete_az_USAban_ket_halott_otven_sebesult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9999d54-82e5-4c14-8124-b97f87745301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb6809-9998-478d-90db-9a234115bafb","keywords":null,"link":"/vilag/20180204_Vonat_balesete_az_USAban_ket_halott_otven_sebesult","timestamp":"2018. február. 04. 13:18","title":"Vonat balesete az USA-ban: két halott ötven sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]