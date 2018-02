[{"available":true,"c_guid":"fd03874b-cbe3-45ad-a748-421963e3048c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-afrikai Lindie Botes tavaly novemberben döntött úgy, hogy megtanul magyarul. Még egy dolgot megfogadott: nem vásárol tankönyvet, kizárólag ingyen elérhető online eszközökkel fogja elsajátítani a nyelvet. Példája ott áll minden magyar előtt is: ha a mi ritka és nehéz nyelvünket meg lehet így tanulni, akkor a sokkal több online forrással szolgáló angol, francia, német vagy spanyol nyelvet is el lehet sajátítani különtanár és pénz nélkül, egy számítógép és egy okostelefon segítségével.","shortLead":"A dél-afrikai Lindie Botes tavaly novemberben döntött úgy, hogy megtanul magyarul. Még egy dolgot megfogadott: nem...","id":"20180205_nyelvtanulas_internetrol_ingyenes_szolgaltatasok_alkalmazasok_del_afrikai_lindie_botes_tanul_2_honap_alatt_magyarul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd03874b-cbe3-45ad-a748-421963e3048c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01d0df6-b3e8-4b21-9251-9d5cc32f597c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180205_nyelvtanulas_internetrol_ingyenes_szolgaltatasok_alkalmazasok_del_afrikai_lindie_botes_tanul_2_honap_alatt_magyarul","timestamp":"2018. február. 05. 11:03","title":"2 hónapja kezdett el magyarul tanulni a nulláról, neten és appokkal – hallgassa meg, most hogy beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb8c1f1-2f86-4fb2-891b-a7c0fcc66066","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Szárnyal az export, köszönhetően az agyontámogatott multiknak. 250 milliárdból lettek munkahelyek, csak épp nem olyanok, amelyeké a jövő. A 4. ipari forradalomhoz inkább a nyilatkozatok szintjén kerültünk közelebb, miközben Lengyelország és Csehország ott van az élbolyban.","shortLead":"Szárnyal az export, köszönhetően az agyontámogatott multiknak. 250 milliárdból lettek munkahelyek, csak épp nem...","id":"20180205_ipar_4_0_export_multik_termeles_ipar_4_ipari_forradalom_digitalizacio_strategiai_megallapodas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb8c1f1-2f86-4fb2-891b-a7c0fcc66066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919734e2-66cf-4804-8a02-425da8dfc6da","keywords":null,"link":"/kkv/20180205_ipar_4_0_export_multik_termeles_ipar_4_ipari_forradalom_digitalizacio_strategiai_megallapodas","timestamp":"2018. február. 05. 14:10","title":"Beleragadtunk az összeszerelő üzemi létbe, az újabb ipari forradalom elrohan mellettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45204ea9-82fa-4e0d-bd1c-d76cc1159f09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha hív a természet, akkor holmi parkolási szabályok hol számítanak?","shortLead":"Ha hív a természet, akkor holmi parkolási szabályok hol számítanak?","id":"20180205_parkolas_london_buntetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45204ea9-82fa-4e0d-bd1c-d76cc1159f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b14a0c8-10a8-415d-801f-d63c64efc53d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180205_parkolas_london_buntetes","timestamp":"2018. február. 05. 14:22","title":"Vészhelyzeti WC-zéssel győzte le a parkolási társaságot egy nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42732a35-b359-4a12-8496-bcf57748f1c4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Münchben történt repülőgépbaleset után a klubnak égető gyorsasággal kellett új játékosokat találnia, így került a képbe a magyar legenda is.","shortLead":"A Münchben történt repülőgépbaleset után a klubnak égető gyorsasággal kellett új játékosokat találnia, így került...","id":"20180205_Volt_egy_pillanat_amikor_Puskas_majdnem_elment_a_Manchester_Unitedhez","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42732a35-b359-4a12-8496-bcf57748f1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b026f701-5015-4095-8c6a-91c4651e96c7","keywords":null,"link":"/sport/20180205_Volt_egy_pillanat_amikor_Puskas_majdnem_elment_a_Manchester_Unitedhez","timestamp":"2018. február. 05. 11:40","title":"Volt egy pillanat, amikor Puskás majdnem elment a Manchester Unitedhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A betegeknek is feltűnt, hogy a férfi ritkán cserélt tűt és fecskendőt a \"kezeléseken\", vagyis elkövette a lehető legnagyobb hibát. Az is gyanús volt, hogy szinte minden betegségre azonnal injekciót adott.","shortLead":"A betegeknek is feltűnt, hogy a férfi ritkán cserélt tűt és fecskendőt a \"kezeléseken\", vagyis elkövette a lehető...","id":"20180206_alorvos_fertozott_meg_tobb_tucat_embert_HIVvirussal_Indiaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788d82d3-152e-4603-b79e-c4e3ba2dab8a","keywords":null,"link":"/vilag/20180206_alorvos_fertozott_meg_tobb_tucat_embert_HIVvirussal_Indiaban","timestamp":"2018. február. 06. 14:32","title":"Álorvos fertőzött meg több tucat embert HIV-vírussal Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f482217-55e5-47aa-bb14-da96939ee62f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy jobbikos képviselő kocsmai beszólása érte a legtöbbet, de bábozásért vagy papírfelmutatásért is súlyos pénzeket kell fizetni a Parlamentben.\r

\r

","shortLead":"Egy jobbikos képviselő kocsmai beszólása érte a legtöbbet, de bábozásért vagy papírfelmutatásért is súlyos pénzeket...","id":"20180206_Parlamenti_buntetesek_a_750_ezerbe_fajt_jobbikos_gyere_ki_a_hora_vitte_el_a_palmat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f482217-55e5-47aa-bb14-da96939ee62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ddf0120-98be-4698-ac61-6ac6e4600dc6","keywords":null,"link":"/itthon/20180206_Parlamenti_buntetesek_a_750_ezerbe_fajt_jobbikos_gyere_ki_a_hora_vitte_el_a_palmat","timestamp":"2018. február. 06. 12:32","title":"Parlamenti büntetések: a 750 ezerbe fájt jobbikos \"gyere ki a hóra\" vitte el a pálmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf311abb-9ed7-471a-81c3-40f14c4fb5cf","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180205_Harom_szo_ket_hiba__az_Echo_TV_esete_az_altalanos_muveltseggel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf311abb-9ed7-471a-81c3-40f14c4fb5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b56b98-d54b-40f3-b876-23b904eb6441","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Harom_szo_ket_hiba__az_Echo_TV_esete_az_altalanos_muveltseggel","timestamp":"2018. február. 05. 11:10","title":"Három szó, két hiba – az Echo TV esete az általános műveltséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c851927e-8552-4f1d-96d3-abd53bc63986","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint nincs bizonyíték arra, hogy Pamela Mastropietrót meggyilkolták, de a nigériai dílere ettől még bűnös lehet. Emiatt az eset miatt kezdett ámokfutásba szombaton egy olasz szélsőséges.","shortLead":"Az ügyészség szerint nincs bizonyíték arra, hogy Pamela Mastropietrót meggyilkolták, de a nigériai dílere ettől még...","id":"20180206_Lehet_hogy_megsem_gyilkoltak_meg_az_olasz_lanyt_akinek_a_halala_miatt_lovoldozni_kellett_egy_szelsoseges","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c851927e-8552-4f1d-96d3-abd53bc63986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8d81f0-81bc-43cf-8381-64e2bcb8a6d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180206_Lehet_hogy_megsem_gyilkoltak_meg_az_olasz_lanyt_akinek_a_halala_miatt_lovoldozni_kellett_egy_szelsoseges","timestamp":"2018. február. 06. 16:05","title":"Lehet, hogy mégsem gyilkolták meg az olasz lányt, akinek a halála miatt hat embert lőtt meg egy szélsőséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]