[{"available":true,"c_guid":"87afadb5-25b4-4ecc-afc1-a382676b2d8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A XI., XIII., XIV. kerületek és Szigetszentmiklós, vidéken Debrecen, Szeged és Pécs húzzák majd a piacot.","shortLead":"A XI., XIII., XIV. kerületek és Szigetszentmiklós, vidéken Debrecen, Szeged és Pécs húzzák majd a piacot.","id":"20180206_Itt_varhato_iden_a_legtobb_ingatlanadasvetel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87afadb5-25b4-4ecc-afc1-a382676b2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3504b88d-f7a2-4a17-80c4-3abf3f1f9934","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180206_Itt_varhato_iden_a_legtobb_ingatlanadasvetel","timestamp":"2018. február. 06. 10:47","title":"Itt várható idén a legtöbb ingatlan-adásvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23c9886-8a13-476a-a2da-34a82a2013d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyfajta átrendeződés történt a kártékony programok piacán, előtérbe kerültek azok a malware-ek, amelyek a gyanútlan felhasználók PC-s erőforrásait használják ki saját, pontosabban fejlesztőjük céljaira.","shortLead":"Egyfajta átrendeződés történt a kártékony programok piacán, előtérbe kerültek azok a malware-ek, amelyek a gyanútlan...","id":"20180207_kriptopenzbanyaszo_malwareek_lassu_szamitogep","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e23c9886-8a13-476a-a2da-34a82a2013d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8395da1-2413-4f83-9e9c-b86a484ff10c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180207_kriptopenzbanyaszo_malwareek_lassu_szamitogep","timestamp":"2018. február. 07. 12:03","title":"Ne legyen biztos abban, hogy az ön gépével mások titokban nem bányászhatnak kriptopénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33934bb-d638-4d24-8e35-a200945c3fae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok már három elnökjelöltből választhatnak március 18-án.","shortLead":"Az oroszok már három elnökjelöltből választhatnak március 18-án.","id":"20180206_Putyin_hivatalosan_is_elnokjelolt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f33934bb-d638-4d24-8e35-a200945c3fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1b7773-25c7-47a2-95aa-0d094d6e6f48","keywords":null,"link":"/vilag/20180206_Putyin_hivatalosan_is_elnokjelolt","timestamp":"2018. február. 06. 11:59","title":"Putyin hivatalosan is elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f389e4db-6fbf-43b8-82d0-6982d4009256","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És a felismerést a #metoo-kampánynak köszönik.","shortLead":"És a felismerést a #metoo-kampánynak köszönik.","id":"20180207_Nehany_francia_ferfi_elismerte_hogy_haszonelvezoje_a_szexizmusnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f389e4db-6fbf-43b8-82d0-6982d4009256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebace1ba-ede7-40bc-aa60-5120eb13dc83","keywords":null,"link":"/elet/20180207_Nehany_francia_ferfi_elismerte_hogy_haszonelvezoje_a_szexizmusnak","timestamp":"2018. február. 07. 11:10","title":"Néhány francia férfi elismerte, hogy haszonélvezője a szexizmusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előkerült egy 15 éves hangfelvétel, amelyen a rendező a kollégáját mentegeti.","shortLead":"Előkerült egy 15 éves hangfelvétel, amelyen a rendező a kollégáját mentegeti.","id":"20180207_Tarantino_megvedte_Polanskit_a_13_eves_aldozat_is_akarta_az_aktust","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661e02b4-3de6-441a-8794-b4fafd5f5ef2","keywords":null,"link":"/elet/20180207_Tarantino_megvedte_Polanskit_a_13_eves_aldozat_is_akarta_az_aktust","timestamp":"2018. február. 07. 13:44","title":"Tarantino megvédte Polanskit: a 13 éves áldozat is akarta az aktust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"155f9533-c804-4ad7-a276-cbb580d6b20d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint tűrhetetlen, hogy a Facebook semmit nem tett az orosz beavatkozás ellen az amerikai elnökválasztásba, és még nyerészkedett is rajta. ","shortLead":"A színész szerint tűrhetetlen, hogy a Facebook semmit nem tett az orosz beavatkozás ellen az amerikai elnökválasztásba...","id":"20180207_Jim_Carrey_kiakadt_es_torli_magat_a_Facebookrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=155f9533-c804-4ad7-a276-cbb580d6b20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfd0c88-9886-4a6a-b564-0fa378aef80a","keywords":null,"link":"/kultura/20180207_Jim_Carrey_kiakadt_es_torli_magat_a_Facebookrol","timestamp":"2018. február. 07. 09:50","title":"Jim Carrey kiakadt és törli magát a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d7a605-0045-4e7b-adba-1d611e5cd1d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai február 27-én rántja le a leplet a Kona elektromos változatáról, de a cég előzetesen már elmondta, milyen autóra számíthatunk.","shortLead":"A Hyundai február 27-én rántja le a leplet a Kona elektromos változatáról, de a cég előzetesen már elmondta, milyen...","id":"20180207_hyundai_kona_elektromos_auto_genfi_autoszalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76d7a605-0045-4e7b-adba-1d611e5cd1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7632ab47-655e-4288-8e9c-8ab3f89df7a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180207_hyundai_kona_elektromos_auto_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. február. 07. 16:11","title":"460+ km-es hatótávval jön a Hyundai elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3dd99aa-f789-441c-b85f-d2a14c4323fb","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"Ha ateista volnék, komoly érv lennél a világnézetem mellett. Hogyan lehet komolyan venni egy olyan Istent, akit a hirdetői is megtagadnak? ","shortLead":"Ha ateista volnék, komoly érv lennél a világnézetem mellett. Hogyan lehet komolyan venni egy olyan Istent, akit...","id":"20180206_balavany_level_torvenyszego_balog_zoltannak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3dd99aa-f789-441c-b85f-d2a14c4323fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362dce16-7d94-49cd-a3d1-751262fb96d8","keywords":null,"link":"/velemeny/20180206_balavany_level_torvenyszego_balog_zoltannak","timestamp":"2018. február. 06. 16:55","title":"Balavány: Levél a törvényszegő Balog Zoltánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]